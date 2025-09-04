中國閱兵背後的超材料革命與大國科技崛起

2025年9月3日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵儀式在天安門廣場隆重舉行。

這次閱兵是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，參閱的武器裝備都是從國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備占比很大，展示了中國國防力量的現代化成就。



殲-20S隱身戰鬥機。（微信公眾號@jungongquan）

一、閱兵亮點：航空裝備全面邁入隱身時代

本次閱兵中，空中梯隊按照模塊化、體系化編組，包括殲-20A、殲-20S、殲-35A、殲-35隱身艦載機、空警-600艦載預警機等新一代裝備的亮相，展示了解放軍空中作戰力量的跨越式發展。

裝備方隊按照實戰化聯合編組，包括攻擊-11在內的空中無人作戰方隊是最具未來感的方隊，匯集多款先進無人作戰裝備，集中展示中國在智能化戰爭領域的探索與突破。整個方隊突出了「空天一體、智控未來」的理念，機群呈箭形編隊掠過天安門廣場。其中有4型高速隱身無人機是首次亮相的新型號，在氣動布局、任務定位上各有側重，可隱蔽突擊、自主協同，展示了解放軍在空戰型隱身無人機領域的「井噴式進步」，尤為引人矚目。

空中無人作戰方隊（微信公眾號@jungongquan）

殲-20A、殲-20S、殲-35、殲-35A、攻擊-11等隱身戰鬥機和隱身無人機的集群亮相，標誌著中國航空裝備已全面邁入隱身時代。這些裝備的隱身性能實現了跨越式提升，廣泛採用的超材料技術是其核心關鍵之一。

以殲-20為例，其機身關鍵部位覆蓋的超材料結構件，通過精確調控電磁波傳播路徑，使雷達波「繞過」戰機而非反射，實現了近乎完美的隱身效果。相比傳統吸波塗料，超材料不僅重量更輕、耐久性更強，還能在更寬頻段內實現高效隱身，極大提升了戰機的戰場生存能力。

而被稱為空戰「隱形殺手」的攻擊-11無人機作為「忠誠僚機」，其隱身設計與超材料一體化製造的機身，使其能在複雜電磁環境中執行偵察、打擊等任務，成為現代戰爭中「看不見的利刃」。

攻擊-11隱身無人機（微信公眾號@jungongquan）

二、超材料：撐起國防科技「無形之盾」

超材料是具有天然材料所不具備的超常物理性質的一種全新人工覆合結構或覆合材料，由前蘇聯科學家維克托•韋謝拉戈於1964年提出，此後，歐美國家掀起了超材料技術研究的高潮。

超材料設計原理（微信公眾號@jungongquan）

《科學》雜誌更是將超材料技術列入本世紀前十年的重要科學進展，美國國防部將其列為重點關注的六大顛覆性基礎研究領域之一。

在軍事應用方面，超材料技術得到多個西方發達國家政府、軍工企業、研究機構的高度重視，並提升到戰略發展層面，投入了大量的人力和物力，並取得了顯著的成果。美國F-22戰鬥機成功應用具有隱身功能的超材料天線罩，瑞典的維斯比級護衛艦上傳感器被超材料天線罩封閉包圍，美國LPD17聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦用超材料制成了全封閉式的隱身桅桿。此外，美國海軍在新一代E2「鷹眼」預警機上安裝了超材料智能天線罩，解決了傳統天線罩圖像畸變問題。

鑑於超材料的重要意義，國內外相關企業和機構在全球範圍內進行了大量專利布局。2011年，超材料技術專利出現了一次飛躍，專利申請數量直線上升，專利增長率達到60%，這次飛躍歸因於中國一家高科技初創企業——深圳光啟。深圳光啟在2011年就申請了703項超材料技術專利，成為全球擁有超材料技術專利數量最多的專利申請人。

超材料專利申請年度變化趨勢（微信公眾號@jungongquan）

三、從實驗室到戰場，超材料技術突破助力中國國防科技自立自強

中國在超材料領域研究雖然起步較晚，但十分重視超材料技術的發展，國家「十三五」規劃綱要明確提出要大力發展超材料等納米功能材料。

以深圳光啟為代表的中國先進功能材料企業，在缺乏基礎研究平台、產業鏈空白的情況下，用十餘年時間完成了從理論突破到產業化的跨越，掌握了超材料設計、計算、製造的全鏈條核心技術。

如今，光啟自主研發的第四代超材料技術，在隱身性能、帶寬特性、結構強度等指標上實現了10倍量級的提升。第四代超材料產品已批量裝備空軍、海軍、火箭軍等多軍兵種，顯著提升了單一裝備的性能，成為國防尖端裝備不可或缺的組成部分。

光啟技術在建超材料智能製造新基地（微信公眾號@jungongquan）

在隱身航空裝備領域，第四代超材料的應用使中國新一代裝備的雷達反射截面積降至0.01平方米以下，超過美軍同代裝備水平；在無人智能裝備領域，超材料與無人機技術的融合，推動無人作戰體系向更高智能化發展。

目前，中國在超材料領域實現了從「跟跑」到「領跑」的歷史性跨越。這一成就，對於維護國家主權、應對複雜國際局勢具有重大戰略意義。

光啟技術是中國超材料領域的龍頭企業，專注於隱身裝備和尖端技術研發，其第四代超材料技術已應用於殲-20、攻擊-11無人機等國防裝備。（微信公眾號@jungongquan）

四、展望未來，科技鑄就強國之盾

9.3閱兵場上，隱身戰機劃過的軌跡，不僅是國防力量的彰顯，更是中國科技創新的縮影。

展望未來，隨著超材料技術的持續突破，中國軍工科技必將飛得更高、更遠，為民族復興保駕護航。

中國超材料技術的崛起證明，唯有掌握核心科技，才能在全球競爭中立於不敗之地。

本文轉載自微信公眾號「鑑軍堂」

