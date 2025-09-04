中國閱兵｜東風-5C為何能夠壓軸登場？　打擊覆蓋全球引網民熱議

9月3日，上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場舉行。核導彈第二方隊壓軸出場，12台大型導彈運輸車載著「東風-5C」液體洲際戰略核導彈通過天安門廣場，成為全場最受矚目的戰略武器。



據新華社報道，「東風-5C」液體洲際戰略核導彈是中國戰略反擊體系中的重要組成，閱兵現場解讀已表示，東風5C擁有「打擊範圍覆蓋全球、全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤」的能力。

當東風-5C的方隊壓軸通過天安門廣場時，現場觀眾爆發出熱烈歡呼，東風-5C亦迅速成為網絡熱議焦點。有網民調侃稱，「當你拿出DF61，全世界都冷靜了；當你拿出DF5C，全世界都來勸你冷靜。」

導彈專家李文盛在接受《澎湃新聞》採訪時介紹：「作為『殺手鐧』，東風-5C的性能參數肯定是核心機密，但官方解說的幾個詞大家可以關注：打擊範圍覆蓋全球、全時戒備、有效威懾，大家應該可以從幾個詞知道該導彈的地位。」他指出，液體洲際導彈具有射程遠、投擲重量大等優勢，在洲際導彈家族中占有重要位置，「如果解決了液體燃料長期儲存的技術，液體洲際導彈也可以像固體洲際導彈那樣全時戒備。」

資料顯示，東風-5系列是中國第一代洲際彈道導彈，1980年完成全射程試驗。其後衍生型東風-5B曾在2015年抗戰勝利70周年閱兵上公開亮相，具備分導式多彈頭能力。這次壓軸登場的東風-5C則是最新改進型，採用固定發射井發射方式，外界普遍認為射程超過1萬公里。

公開資料顯示，東風-5C全長約32.6米，彈徑約3.35米 發射重量 183噸 ，發動機採用二級液體燃料火箭引擎。最大射程約15000公里（可覆蓋全球任何目標）， 可攜帶10個分導式多彈頭（MIRV），單個彈頭威力推測為30-50萬噸TNT當量，打擊精度東風-5B的圓概率誤差（CEP）約為500米，東風-5C預計相當或更高。

軍事專家王雲飛此前指出：「東風-5C能攜帶10個彈頭，可在縱深數百公里區域內選擇要打擊的獨立目標，還可調節打擊時序和次序，大幅提高突防能力和打擊效果。」他認為，這使中國戰略核力量的威懾效果更加靈活有效。軍事界亦分析，以往東風-5A和東風-5B多被認為可搭載3至5枚分導彈頭，而東風-5C已躍升至10枚，顯示中國在核彈頭小型化與突防技術上已實現突破。

另據《北京日報》報道，軍事專家張軍社表示，「東風-5C」是目前解放軍裝備的射程最遠、威力最大的重型洲際戰略核導彈，採用先進液體燃料發動機，推力更大、加速性更佳，彈頭命中率顯著提升，並具備末端變軌機動和拋射假目標的能力，大幅增強生存性與突防性能。他強調，「打擊範圍覆蓋全球」，意味著東風-5C能對世界任何一個角落目標進行打擊，「這也是對某些對中國圖謀不軌的個別國家的警告」。

今年閱兵亦首次集中展示了中國陸、海、空基「三位一體」戰略核力量，包括「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」及「東風-31」新型陸基洲際導彈。專家指出，這意味著中國核反擊力量進一步增強，對維護國家主權與戰略安全具有重要意義。