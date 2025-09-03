中國閱兵｜無尾翼無人機亮相　專家：隱身性更強，改變未來空戰場

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。空中無人作戰方隊接受檢閱。受閱的新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機，可隱蔽突擊、廣域覆蓋、自主協同。

其中，備受外界關注的無尾翼無人機現身，其採用菱形三角翼布局。軍事專家表示，取消尾翼可以提升無人機的隱身性能，但操控難度更高。



據介紹，常規的無人作戰飛機一般由機身、機翼、水平尾翼、垂直尾翼和發動機等組成。其中，水平尾翼和垂直尾翼主要用於飛行姿態操控。近年來，飛翼無人機得到許多國家重視。其最直觀的特點是，機身與機翼融為一體。

《南都N視頻》報道，軍事專家傅前哨介紹，飛翼無人機作為「忠誠僚機」（Loyal Wingman）時，可以配合戰鬥機執行偵察、對地攻擊等任務。

空中無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

「僚機」是軍事上的術語，指代軍機編隊飛行時跟隨長機執行任務的飛機，也被外界形象地稱為戰鬥機的「貼身保鏢」。2024年11月的珠海航展上，曾展出一款帶有V字形尾翼的無人機產品FH-97A。該機由航天科技集團九院飛鴻公司研發。據央視新聞此前介紹，FH-97A或將成為殲-20的「忠誠僚機」。

《解放軍報》刊載的一篇文章分析，飛翼無人機的簡約、平滑的構型可有效降低干擾阻力和摩擦阻力。而且，此種布局的無人機的正向和側向的雷達反射截面積小，很難被雷達發現。再加上其翼身融合體邊緣、發動機進氣道和尾噴口等位置也採用隱身設計，有的地方還「外敷」了吸波材料等，不易被雷達發現它。

傅前哨指出，無人機的垂直尾翼上安裝有方向舵，它用來控制飛行方向。取消尾翼是為了讓雷達反射截面積變得非常小，實現全方向的隱身效果。但尾翼取消之後，無人機的控制難度也相應增加，需要採取很多新穎的操控方式來解決該問題，「這不是一般國家能研發出來的」。

本次閱兵所有受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備。傅前哨認為，亮相的無尾翼無人機也屬於成熟的裝備，它們的出現將改變未來的空戰場。

上述《解放軍報》文章預測，人工智能的發展，同樣會惠及飛翼無人機。無論是充當「忠誠僚機」還是更大程度上的自主作戰，都必須讓飛翼無人機先「聰明」起來。未來，「高智商」的飛翼無人機可能會與低成本消耗型無人機、「蜂群」作戰無人機等搭配使用，共同構成適應強對抗環境的無人機譜系，在智能化戰爭中發揮作用。