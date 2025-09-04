中國閱兵｜外國元首天安門直觀　兔主席：展現軍力與制度自信

最近和朋友聊天，常有人問到閱兵的「意義」——為什麼要搞這麼大規模的閱兵，其目的和意義是什麼。那麼，提出問題的人們難道真的不知道閱兵的意義？當然不是——觀看完這次抗戰勝利80周年閱兵後，所有人都應該知道：背後的意義不言而喻。我想，提問者們更多的是想準確、全面地把握閱兵所要傳遞的信息。

所以也不妨再總結一下。其實主要還是三個問題，第一個是為什麼要搞的問題，第二個是搞成什麼樣的問題，第三個是針對這一次閱兵，有沒有值得關注的情況。



本文獲《觀察者網》授權刊載，作者「兔主席」，為中共元老任仲夷之孫任意。



一、為什麼要搞的問題

1. 閱兵已經形成傳統，原則上「逢十」周年，集中在5、7、9三個年份。

1) 這些年，針對閱兵，實際上已經建立了體系化的傳統，可以說接下來我們看到的閱兵都是傳統的延續，不再是「新」事物。而眾所周知，延續傳統本身很重要，延續傳統不僅是一個簡單的儀式，更是制度和價值的表達；

2) 針對以下三個主題，都會進行大規模閱兵，一個是國慶（9），一個是抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利（5），一個是建軍（7）。過去幾年搞的閱兵：2015年抗戰勝利70周年閱兵；2017年建軍90周年閱兵（在內蒙古朱日和進行，非在天安門廣場進行）、2019年國慶70周年閱兵。閱兵原則上是「逢十」周年進行，但也不嚴格局限，根據條件需要可以增加。但十周年肯定是要搞的。最後，我們會看到，5、7、9三個年份會連續出現閱兵，兩年就有一次；

3) 上一次閱兵是2019年國慶閱兵，中間隔了一個疫情，可能稍微有點「久遠」了，有的朋友有點「淡忘」了。這也間接說明閱兵過個兩年就得搞一搞，刷新一下記憶、此外還有國際地緣政治的因素，會給人一些額外的想像。但首先，閱兵是一個傳統，我們正在進入一個閱兵「周期」，2025年抗戰80周年、2027年建軍100周年、2029年建國80周年，所以從現在到未來幾年，人們會看到更多的閱兵；

4) 就抗戰暨反法西斯勝利閱兵（「九三閱兵」）而言，因為反法西斯是一項多國努力，涉及到國際和平秩序的維護，是一個國際事業，因此還有一個傳統就是邀請外國元首和政府代表參加。（由於有外方參加，結合各種環境和條件，這當然也會影響到閱兵呈現的內容）。

中國閱兵：中國國家主席習近平率領一眾外國元首出場，與朝鮮領袖金正恩和俄羅斯總統普京有說有笑。

2.為什麼要紀念抗戰勝利：中國作為東方主戰場，在二戰中付出了巨大民族犧牲（傷亡軍民超過3500萬），最終贏得了勝利，並宣告法西斯力量在世界範圍內被消滅。

紀念抗戰勝利是為了銘記歷史、捍衛真相、緬懷先烈、弘揚史觀，是愛國主義教育非常重要的一部分。而只有透過上升到國家級別的莊嚴紀念，才能彰顯價值觀、喚起人們的重視，喚醒和增強國民集體記憶，增進國家認同、凝聚民族意志。今年中小學生《開學第一課》就貫徹了抗戰勝利暨反法西斯主題。忘掉自己歷史的民族是沒有未來的。

3.為什麼要以閱兵這個具體形式：抗日戰爭暨反法西斯戰爭首先是一場戰爭。中國之所以被外強侵略，就是因為當時國力弱。最終，中國贏得了這場戰爭，也結束了百年屈辱，並懂得了一個真諦：落後就要挨打，發展才是硬道理。

為了不再受到欺淩，就必須自強——不僅僅是經濟上的自強、文化上的自強，更是軍事上的自強。所以，以軍事/國防的形式對這個歷史事件進行紀念是最合適的，既是對英雄先烈的致敬，也是對軍人群體的謳歌，更是實力的展現，而閱兵就是最為直接的載體、軍民透過觀看閱兵，可以增進國家認同、增強民族凝聚力，強化國防觀念，激發奮鬥熱情；而對於那些威脅和平的力量而言，光說沒有用——只有展現軍事實力和決心，才是對他們最有力的震懾。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛鴿子。（新華社）

4.宣傳方面的意義：天安門廣場閱兵式基調正面、奮進、高昂，是能力、意志、決心、價值觀的彰顯，整個流程下來，可以說是當今人類世界非常罕有的正能量的集中迸發。

用現在的話說，就是可以給觀者提供巨大的「情緒價值」。為什麼說罕有？因為在現在大多數其他國家閱兵式裡已經不太可能呈現這樣的力量，而外國觀眾也喜歡看中國的閱兵式：在外網（如Youtube）上，中國閱兵影片經常被推送，觀眾喜歡看，覺得這才代表了軍人的應有的風貌。

外國軍隊不搞，是因為大多數國家就算想搞，也不可能搞出來，因為自上而下沒有這樣的傳統和規程（包括佇列動作），自下而上軍人也沒有這樣的紀律和服從。同時，這樣的閱兵，必須在一定的場地裡，達到一定的規模和體量，才能呈現出力量，才會有震撼作用，才能「觸及靈魂」。所以，各國私底下裡當然都樂見這樣的閱兵式，但他們都不可能複製中國的閱兵式。特朗普在美國也搞了閱兵式，但他只能解決「有和沒有」的問題，不能決定閱兵的形態。結果，美國的閱兵給人感覺拉胯鬆弛，缺乏力量。這樣的閱兵式，當然很難給社會傳遞正能量（「情緒價值」）。基於以上，我們看看閱兵式的宣傳價值：

1) 對中國軍隊本身：閱兵式首先有軍事上的意義，向中國軍人致敬，樹立中國軍隊的形象。當下，正處於百年不遇之大變局，各種形勢紛繁複雜，人們對中國軍隊十分關注，閱兵式當然也就變得更加重要。透過國家級的大規模閱兵式，通過展現軍事建設成就、呈現軍人風貌，幫助增強軍人的集體榮譽感、使命感、職業認同感、促進軍隊建設、激勵個人進步。在不考慮社會面的情況下，哪怕只針對軍隊本身，閱兵式也很重要，是軍隊建設的組成部分。這實際上也是檢閱部隊的初衷；

2) 對中國民眾：閱兵是展示國威、軍威的最佳方式，透過展示強大的國防實力和先進的武器裝備（如閱兵中亮相的新型戰機、導彈、艦艇等），可以讓國民直觀感受到國家的強大，從而增強民族自信心和自豪感，激發國民的愛國熱情、促進社會凝聚力。同時，國防實力背後是龐大的產業基礎和科技實力。展現新型軍事裝備也是對國家發展成就的一種宣傳。前面說了，閱兵是當今世界罕見的正能量迸發，在宣傳方面，中國其實有個可以幫助凝聚共識、提供正向情緒價值的法寶，一個是閱兵，一個是春晚。千萬不要小看這些中國人習以為常、理所當然的儀式——如果你處在一個政治、經濟、社會全面撕裂甚至瓦解的社會裡，才能更加深刻地看到這些機制和「平台」的作用。2019年，正值香港黑暴的高峰期，當時的國慶閱兵也起到了這樣提振人心的巨大作用；

3) 對於外國（包括民眾和政府）：閱兵是中國軍事實力和綜合國力對全球的呈現，對於那些敵視中國的力量來說，中國的閱兵對他們來說是一種威懾（而這也是閱兵本身的目的之一）；對於那些對中國友好的力量來說，中國的閱兵給他們提供的是信心和力量。但無論對中國是否友好，所有人都能看到中國的軍人風采、軍事能力以及背後的產業和科技實力。針對這一條，我們在後面再補充。

二、要搞成什麼樣的問題

1.第一是不變的方面：

1) 閱兵式有自己的傳統。像迎賓、奏唱歌曲、鳴禮炮、升國旗、主席講話、檢閱部隊、分列式等，都屬於標準流程。按照這個流程進行，儀式感已經可以拉滿；

2) 抗戰勝利閱兵（「九三閱兵」）。「九三閱兵」和國慶閱兵是有差異化的，其一是主題上的，國慶閱兵主題更加綜合，意在展示綜合成就，除了軍事外，還有經濟發展、文化、科技、民族團結等主題，相比之下，「九三閱兵」的軍事/國防色彩更濃；其二是受眾上的，「九三閱兵」更加國際化，按慣例邀請大量的外國元首和政府代表參加，投射全球，有更強的對外屬性和國際屬性。基於這裡衍生的種種考慮，很自然地，「九三閱兵」是集中展現最新軍事成果的最佳平台。（其實十年前（2015年）的「九三閱兵」就主打一個「新」字，當時有500多件40多種型號的武器裝備，80%以上首次在閱兵中亮相。）

2.第二是「變」的方面，即有哪些東西和原來不同。可以合理推斷，可能有幾個原則。

1) 集中性、系統性、全面性：閱兵是中國國防和軍隊現代化建設的最新成果的集中呈現，覆蓋各個領域，並按實戰化作戰模組進行了編組，涵蓋了陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等；

2) 落地性：據閱兵前的新聞發佈會指出，這次閱兵的所有裝備都是國產現役主戰裝備，也即已經實際投入使用。上一次閱兵是在2019年國慶，距今時隔六年，而這一次閱兵成了新一代武器裝備集中亮相，新型裝備佔比如此之高，反映的是我軍裝備和能力的發展和反覆運算的速度之快；

3) 與時俱進與引領性：閱兵式是展現軍事能力的難得舞台，而俄烏戰爭以來，戰場格局變化極其之大，整個戰爭的形態、軍事組織方式、底層技術能力都在發生帶有顛覆性變化。這個時候進行裝備檢閱，一個可能的原則是，在不洩露軍事機密的前提下，展現能夠呼應、順應乃至引領新形態軍事和國防格局的裝備和能力；

因此，九三閱兵式有「變」的部分，也有「不變」的部分，但都有可以遵循的原則和邏輯。

三、本次閱兵中值得具體關注的一些要素

1. 系統化的軍事能力：俄烏戰爭讓人們看到，當代戰爭格局與形態已經發生翻天覆地的變化——戰爭在朝著信息化、無人化方向發展。

未來比拼的不再是一線肉搏的士兵，而是朝著基礎設施、信息技術、人工智能等方向發展。相信來訪的所有外國元首和政府代表都是帶著這樣的問題站在城樓上觀看閱兵的。基於此，「九三閱兵」要傳遞的內容：

1) 中國能夠理解、適應且引領新型戰場格局和形態。中國近年來在軍事科技與戰略研究領域展現出顯著的前瞻性與系統性佈局，已經把握了信息化、智能化戰爭形態的核心特徵與發展趨勢，並且通過持續跟蹤與分析現代戰場中多域融合、無人化、分散式作戰等等新型作戰樣式，構建起一套與未來戰爭需求高度契合的軍事能力體系；

2) 中國已經發展出了適應且引領新型戰場格局和形態的裝備和能力。在裝備與技術層面，中國致力於發展成體系的先進武器裝備和支撐能力，能夠覆蓋陸、海、空、天、電、網等多維戰場空間——這些裝備不僅包括高超聲速武器、定向能系統、無人智能平台等尖端技術產品，更強調在聯合作戰體系中的深度融合與協同運用，體現出從技術研發到作戰能力生成的整體性思維。閱兵式中，裝備按照作戰模組進行編組（陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、戰略打擊群等）展現，充分彰顯了我軍適應未來信息化、智能化戰爭形態，打贏現代戰爭的實力；

3) 中國擁有（且能提供）的是適應現代國防和戰場的系統能力和解決方案。基於對最新戰爭體系的深刻理解，中國所提供的不是單一的武器平台，而是一整套的體系，集感知、指揮、控制、打擊、評估、保障於一體的全面的國防基礎設施與作戰解決方案，覆蓋的不只是傳統意義的戰場，還包括信息空間和網絡主權。簡言之，中國提供的不再是一架飛機，一艘艦艇或一枚導彈，而是能夠決定未來戰場的軍事理念、戰略、綜合戰力和整體國家安全觀。

這都是給我國軍民和外國友人要傳遞的重要信息。對於友好國家來說，通過如此集中、系統地呈現，他們不僅可以增強對中國軍事能力的理解，還可以增強對現代戰爭和國防的理解。而中國可以給他們提供成體系的解決方案。

2.中國有龐大的產業作為支撐

閱兵的觀者們應該直觀地感受到：要構建成體系、跨域協同的現代化軍事能力，有兩個核心支柱：一是強大的自主科研能力，二是完整、高端的製造業與產業鏈基礎。沒有持續的基礎科研投入、關鍵技術的突破、系統級的研發創新，就無法理解並定義未來戰爭的需求；同樣，而沒有雄厚的工業實力、可靠的供應鏈體系、先進的工藝水準、龐大的生產能力（含人類勞動力與自動化勞動力），即使有再先進的設計理念，也無法實現大規模、高可靠、低成本的技術裝備落地。

美國並非沒有「高人」——他們的有識之士早已發現，從稀土磁體、造船、導彈到第一視角無人機、新能源（鋰離子電池），產業「空心化」早已削弱了美國國防工業基礎的根基。而要「再工業化」何其之難，需要舉國上下協同一致的多年努力。

對於中國百姓而言，軍事能力展現，可以幫助民眾深刻理解科技自立與產業自主的戰略必要性。過去這些年，中國之所以如此全力地在半導體、高端製造、新材料、人工智能等關鍵領域進行產業攻堅，正是因為它們直接關係到國防安全與戰略主動權。所謂「槍桿子裡出政權」，但要在今天造槍桿子，得有自主供應鏈。

俄烏戰場上酣戰的雙方雖然在親歷和引領戰場反覆運算，但都很清楚第一視角無人機對中國供應鏈的系統依賴。任何一套先進的軍事體系，背後都是一張由成千上萬家科技企業、工廠與研發機構共同織就的創新與生產網絡。唯有掌握關鍵核心技術、實現產業鏈自主可控，才能確保在極端情況下依然能夠維護國家主權與發展利益。

對於中國的友好國家來說，這也清晰地表明：現代尖端防務能力的建設絕不是依靠單一技術或武器採購就能實現的，而是需要深厚而廣泛的國民經濟與工業體系作為支撐。但現實情況是，大多數中小規模的國家並不具備這樣的基礎條件。那麼中國能夠起到什麼作用呢？如果夥伴國家希望自主建設防禦能力，中國可以提供從規劃到實施的全流程經驗與戰略資源支援，分享國防體系建設的經驗；如果希望快速形成戰鬥力，中國成熟的軍工體系可以提供高性價比、成體系、可以立即投入實戰的先進的武器裝備和完整解決方案。

3.從軍事科技到產業，背後是中國模式的支撐

在當前全球科技競爭與安全環境日趨複雜的背景下，要想構建一套系統完備、技術自主、產業鏈深度嵌入的現代化軍事能力體系，已經遠超單一企業或個別部門的能力範疇，而必須依託國家層面自上而下的頂層設計與資源動員能力——換言之，就是必須要有「舉國體制」的支撐。只有這樣的模式，才能有效地制定長期規劃、出台相關政策、動員全社會資源，投資基礎科研、推動關鍵技術攻關、突破技術壁壘、在長期高投入的領域（晶片、新材料、航空發動機、複雜信息系統等）實現持續的積累和反覆運算。沒有國家戰略的引領、跨部門、跨行業、跨主體（包括跨所有制企業）的協同機制及長期穩定的資源投入，如此高度複雜和技術密集的體系化能力幾乎不可能建成。

我想，這應該是看完閱兵裡展現的各種作戰模組後的一個感受。這樣的軍事能力，必有產業的支持，而這樣的產業支持，必有一套體制作為支撐。

中國模式所代表的發展經驗越來越受到國際社會的重視。（Reuters）

而這套體制就是中國的舉國體制。各個國家和地區（包括我們的友好國家、各發展中/南方國家、各發達經濟體）都應該看到，這套模式不僅是中國軍事現代化的根基，也是中國經濟社會發展的根基——它不僅可以為中國奠定了自主可控的戰略安全能力，也可以為廣大尋求國防現代化和發展自主性的國家提供了重要借鑒。而中國又非常願意分享自己的經驗，鼓勵和幫助各個國家建立一套符合自身國情的發展模式與安全保障體系。

從這個意義上說，「九三閱兵」對全世界展現的不只是軍事，也不只是產業，而是制度優勢。

4.中國的崛起與國際潮流

此次「九三閱兵」，邀請了眾多友好國家及發展中國家領導與代表觀禮。相信參加閱兵式的外國友人們都會留下非常深刻的印象，思緒萬千。

除了上面對軍事、產業、制度的觀察外，相信外國友人們還會得出幾條結論。

1.中國的持續崛起是不可阻擋的，是美/西方所不可能改變的；

2.美/西方的相對衰落、美國霸權地位的喪失，同樣也是大勢所趨；

2025年9月3日的北京閱兵，美國的兩大「對手」同時展開「主場外交」，特朗普這會兒不知是何滋味。(Reuters)

3.中國可以制衡美國/西方的作用，既為國際社會提供了更多的穩定性，也為各國和國際舞台提供了更多的可能性——具體而言，中國的崛起可以幫助各國豐富自己在地緣政治、外交、國內發展等領域的戰略選擇；

4.謀求穩定和發展的南方國家——即便對具體問題有不同看法，也可以求同存異，聯合在一起，共同尋求發展。而中國是一個可以信賴的夥伴，既可以提供合作平台，也可以提供資源支持；

5.全球多極化秩序，已經不是會不會發生的問題，而是何時才算確立，以及哪些國家或者區域集團可以成為一「極」的問題。各國應該考慮的正確問題是，如何在這個大的框架和前提下，尋求自己的發展。

相信與會的外國元首和政府代表們，帶著許多的問題來到了北京，又帶著有些不同的問題回去了——一個始終縈繞在腦海裡的問題是，各國到底能從中國的發展中借鑒什麼。正如「九三閱兵」給全國人民帶來巨大的正能量一樣，希望它也能給我們的南方國家小夥伴們帶來更多的信心和能量。