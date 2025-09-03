中國閱兵｜為什麽要強調正確的二戰史觀？

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動9月3日在北京召開。全世界都在聚焦這次中國的大閱兵，不僅因為26位外國元首和政府首腦出席，更因為這次中國大閱兵將有諸多高精尖武器亮相。然而，當世界不同國家或驚嘆或緊張於中國的「肌肉」，實際上，中國如此隆重舉行紀念活動，目的在於銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



習近平在開場講話中說道：「中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部份，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻」。把抗日戰爭拔高到為拯救人類文明作出重大貢獻的高度。為什麼要如此莊嚴向世界宣告？

九三閱兵，國家主席習近平發表講話。（香港01直播截圖）

一則，作為戰敗國的日本非但沒有對戰爭作出徹底反省，反而指責中國的紀念活動「過度聚焦歷史、反日色彩濃重」，近期甚至還通過外交渠道勸阻各國政要或代表不要參加。二則，長期以來，部份國家頻頻宣揚有關二戰歷史的錯誤論調，或渲染「受害」假象，或割裂歷史脈絡，或弱化他國貢獻。這都是對歷史真相的歪曲。

眾所周知，日本是發動第二次世界大戰的罪魁禍首之一，但長期以來，日本右翼勢力卻頻頻在歷史認知層面偷梁換柱，大肆宣揚日本「受害論」。這種論調片面放大廣島、長崎原子彈爆炸造成的悲劇，卻對日本在亞洲犯下的侵略暴行避而不談。他們通過修改教材的方式淡化罪責，日本政府更是頻繁拜「鬼」，將二戰戰犯美化成「為國捐軀者」，為軍國主義招魂。

長期以來，美西方更精心設計了一套於己有利的二戰史觀，將二戰的勝利完全歸功於自身，刻意淡化蘇聯和亞洲各國人民的巨大犧牲與歷史貢獻。「西方中心論」將諾曼底登陸標榜為二戰轉折點，大肆吹捧美英對結束二戰所作的「獨特貢獻」，完全無視東線戰場上蘇聯對納粹德國的頑強反擊。

圖為2025年8月15日，大批日本民眾趁二戰結束80周年到東京靖國神社參拜。靖國神社由於供奉多名二戰甲級戰犯，多年來官員參拜問題都成為外交爭議。（Reuters）

歐洲人將戰爭爆發的時間定為1939年9月1日，希特勒入侵波蘭之時。對蘇聯來說，偉大的衛國戰爭始於1941年6月22日，納粹德國的大規模進攻。對美國來說，戰爭直到1941年12月8日日本襲擊珍珠港才真正開始。最常說的「二戰六年論」就是將1939年德國閃擊波蘭視為二戰起點，將二戰時間框架確定為1939年至1945年。在這種敘事邏輯下，戰爭重心主要集中於歐洲戰場，完全忽視了1931年日本發動「九一八事變」，拉開侵略中國序幕的歷史事實。這種將日本侵華及中國長期抗戰邊緣化、附屬化的觀點，不僅割裂了二戰的整體性，也否定了中國人民早期抗戰的正義性與歷史價值。更將中國描繪成二戰中的「被動受害者」或「依賴盟軍拯救的國家」。這種論調絕口不提中國在世界反法西斯戰爭東方主戰場上的重要地位，完全無視中國軍民艱苦抗戰、牽制日軍主力，為反法西斯戰爭全局作出重要貢獻的歷史事實。

「九一八事變」發生在遼寧瀋陽，當地每年都舉行活動，讓人民銘記這段歷史。

這些錯誤的二戰史觀，是多重因素交織下的刻意選擇。日本歪曲篡改二戰歷史，是為了逃避戰爭罪責，謀求「國家正常化」的戰略目標。在自民黨長期執政下，擺脫戰後體制、修改和平憲法成為日本的政治主流，而否定侵略歷史、美化軍國主義正是其重塑民族自信、推動軍事松綁的重要手段。

冷戰時期，錯誤的二戰史觀更變成了美西方針對蘇聯等社會主義國家的輿論武器，意在解構社會主義政權在二戰中的貢獻。他們將戰爭罪責與意識形態劃分惡意綁定，妄圖從根本上質疑社會主義國家政府的執政合法性。這種歷史虛無主義的遺毒延續到了今天，時不時仍會沉渣泛起。

美蘇之間的冷戰之所以「冷」，僅是對於歐洲地方的資本主義／共產主義對抗而言；但在當時的東亞地區，那是一個「熱」戰時期，諸如韓戰、越戰的爆發

扭曲的二戰史觀也是美西方穩定盟友體系、平息各國歷史分歧的「麻醉劑」。冷戰時期，日本就被美國視為對抗共產主義的「橋頭堡」，是美國在西太平洋戰略佈局中的重要一環。以虛構歷史的方式幫助日本淡化甚至開脫歷史罪責，是美國維系其全球盟伴體系、鞏固美西方全球話語權的戰略手法。

為了對抗這種歷史修正主義和虛無主義，必須建立一個真正的全球視角至關重要。今年，習近平參加莫斯科的勝利日慶祝活動、普京9月訪問北京以及5月8日的中俄聯合聲明，都強調了中國和蘇聯在擊敗法西斯主義和軍國主義方面做出了最大的犧牲。兩國都警告不要修改對戰爭的記憶和結果，並重申了對基於聯合國的國際體系的承諾。

曾幾何時，甚至西方領導人也承認這些事實。1942年4月，美國總統富蘭克林·D·羅斯福表示：「我們記得中國人民是這場戰爭中最早站起來抗擊侵略者的；未來，一個不可征服的中國將在維護和平與繁榮方面發揮其應有的作用，不僅在東亞，而且在整個世界。」他的話如今聽起來很有先見之明。

中國紀念勝利不僅僅是為了緬懷過去。這樣做是為了提醒世界，和平從來都不是有保障的，歷史絕不能被改寫以服務於臨時的政治利益。