中國閱兵｜｢驚雷一號｣預示核戰略轉型　具對美國本土要地先擊潛力

在九三大閱兵的戰略打擊方隊中，首度登場的代號「驚雷一號」空射彈道導彈，引發一波軍事關注，有評論認為「驚雷一號」是陸海空三軍「三位一體」戰略核力量的重要組成部分，標誌著中國核戰略的轉型跡象，是為維護國家主權和民族尊嚴的「王牌」。



內媒《觀察者網》「風聞」頻道9月5日刊出署名「大伊萬頻道」的軍事評論文章，內文指出，「驚雷一號」先前曾經在轟-6N戰略轟炸機的機腹之下現身，但外界長期對其定位存有爭議，有人認為是空射反艦彈道導彈，或中程彈道導彈。然而，從官方的表述與轟-6N的戰略定位來看，已經明確顯示這是一款承擔戰略核打擊任務的武器。

「驚雷一號」先前曾經在轟-6N戰略轟炸機的機腹之下現身。（觀察者網）

評論分析，根據解放軍對導彈射程的嚴格定義，解說詞將「驚雷一號」列為遠程導彈，意味其射程不小於5500公里，因此具備可靠的戰略打擊能力。從外觀與尺寸來看，「驚雷一號」可能採用二級半構型固體燃料火箭設計，並配備機動滑翔彈頭，可有效突破對手防禦。

文章介紹道，「驚雷一號」在體量和設計上與美國MGM-134A「侏儒」導彈類似，但結構上更為簡化卻能保持長程性能，顯示出較高的設計水準。若未來進一步提升材料和推進劑性能，其潛力甚至有望達到洲際導彈級別。

另在戰略用途方面，文章分析認為，「驚雷一號」的主要目標並非單純針對印度洋或中東的美軍基地，而是針對美國位於阿拉斯加格里利堡的反導陣地，以及太平洋西北地區的重要軍事與工業設施，包括基薩普-班戈潛艇基地與西雅圖的波音工廠。評論認為，這款導彈的出現，使中國具備對美國本土戰略要地進行先手打擊的潛力。

文章最後指出，「驚雷一號」不僅提升了核威懾力，更改變了核戰略格局。「這相當於一輛在天上巡航的、機動速度極快的洲際導彈發射車。」文章並質疑，在中國持續強調「不首先使用核武」原則的同時，敵手是否還會相信，已難以定論。