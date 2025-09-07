中國證監會主席再落馬　為何成為「高危」？

中國上一任證監會主席易會滿落馬，這並不意外。這個消息金融圈已經傳了很長時間了。易會滿2024年2月在證監會主席任上被免職4個月後才在政協安排了新職務。他是1964年生，被免職時，還不到60歲，而正部級是65歲退休。未到年齡就免職，免職後不馬上安排新職務，很不正常。如今就是靴子落地了。



從劉鴻儒開始，證監會十任主席，連續兩任證監會主席落馬。劉士余是第一個落馬的，但最終的處分是留黨察看二年，政務撤職，降為一級調研員，沒進監獄。易會滿是第二個落馬的，由目前市場傳聞判斷，他的問題遠大過劉。

綜合媒體報道來看，易落馬與工商銀行舊部的關聯、以及牽涉中金資本項目。首先，工商銀行內部持續的反腐行動成為易會滿案的重要背景。作為在工行工作34年的「老工行」，易會滿的職業網絡與工行深度交織。自2022年起，工行反腐力度不斷加大，多位重量級高管被查，其中不少是易會滿的舊日部屬，為他的落馬埋下伏筆。

6月13日，在第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，中國證監會和上海市人民政府聯合舉辦了上海證券交易所科創板開板儀式。中國國務院副總理劉鶴、上海市委書記李強、中國證券監督管理委員會主席易會滿、上海市市長應勇共同為科創板開板。（中新社）

關鍵人物是工行資產管理部原總經理顧建綱，他曾被視為易會滿的「得力幹將」，在易會滿升任副行長後先後擔任浙江分行副行長和總行資管部總經理。2023年8月，顧建綱因嚴重違紀違法被查，官方通報直指其「靠企吃企、公器私用」，利用金融投資為名謀取私利，並涉及收受禮金、接受宴請和旅遊安排等違反八項規定的行為。

顧建綱案發後，更多與易會滿相關的線索逐漸浮現。據透露，顧建綱在資管部期間主導的若干私募股權投資項目涉嫌利益輸送，部份項目的推進被認為得到易會滿的默許或支持。與此同時，易會滿的親屬關係亦成為調查焦點——其一位兄長曾以「易會滿親屬」身份在浙江金融圈活動，參與對接企業融資項目，與顧建綱所操作的部份項目存在交集。此類「利用影響力謀利」的行為，恰是近年來金融反腐的重點打擊對象。

工行資產管理部原總經理顧建綱曾被視為易會滿的「得力幹將」。（網絡資源圖）

此外，2025年工行浙江省分行的反腐行動進一步指向易會滿。建行、農行浙江省分行原負責人高強和沈榮勤相繼被查，他們與易會滿均有舊交，且在離開銀行系統後均轉入私募領域。這些案件共同揭示出一個圍繞「工行舊部－地方金融圈－私募機構」的利益網絡，而易會滿被視為其中的核心節點。

另一方面，中金資本相關項目的調查為案件提供了直接證據。2025年初，中金資本前董事長丁瑋及多名核心人員被帶走，調查重點指向一個規模達數百億的私募股權投資項目。該項目啟動於2018年4月，正值易會滿主政工行時期，由工行資管部與中金資本合作推出，名義上為支持科技創新企業。然而調查發現，該項目在決策過程中存在明顯程序瑕疵，部分投資標的未經充分盡調即被納入，估值亦顯著偏高。更關鍵的是，易會滿之子曾於中金資本任職，並參與該企業的投資流程，涉嫌利用職務便利為企業獲取投資提供幫助，並從中牟利。儘管已於2024年4月離職，但其行為成為易會滿案中的重要一環。

易會滿的處理必然會是該怎麼辦就怎麼辦。但更重要的是，如何看證監會五年的功與過。2019年1月，易會滿被任命為證監會黨委書記及主席，接替因個人原因離職的劉士余，成為證監會第九任掌門人。這位出身銀行體系的官員打破了以往主席多來自券商、投行或監管系統的慣例，成為首位直接從國有大行董事長調任此職位的領導者。

易會滿被稱為草根銀行家。（視覺中國）

在五年的任期內，易會滿最具里程碑意義的「功」當屬全面註冊制改革的落地實施。這項被市場視為「基礎性制度變革」的工作，從他上任之初便穩步推進，直至2023年2月，全面註冊制改革在A股市場正式實施，形成了多層次資本市場新格局。

截至2024年2月易會滿卸任時，通過註冊制上市的企業超過1200家，融資總額突破1.5萬億元，有力支持了集成電路、生物醫藥、新能源等戰略性新興產業發展。同時，他還配套推進了常態化退市機制、證券違法活動打擊、中介機構責任強化等一系列改革舉措。

然而，改革成效與市場表現之間出現了明顯反差。儘管制度創新不斷，但A股市場在此期間表現震盪。上證指數在2019年至2021年2月間曾走出一輪結構性牛市，但從2021年下半年開始持續調整，期間20次跌破3000點整數關口。截至易會滿卸任時，上證指數五年累計漲幅為8.96%，遠未達到市場期待的「慢牛」行情，其他主要指數亦普遍跑輸全球主要市場。

這種反差凸顯出IPO常態化與投資者回報之間的深層矛盾。五年內超過1800家新股上市、總融資額超2萬億元的「IPO大躍進」，被部份市場觀點認為分流了存量資金，給市場帶來壓力。2023年8月，證監會不得不階段性收緊IPO和再融資，這一政策調整亦被市場解讀為在融資功能與投資功能之間尋求平衡的無奈之舉。

圖為中國證監會北京總部。（路透社）

此外，量化交易監管、上市公司質量提升等問題亦持續困擾市場。雖然監管層表態要加強規範，但實質性措施相對有限，財務造假、資金佔用等老問題仍時有發生，投資者信心修復緩慢。易會滿曾在《求是》撰文闡述其「不干預但不放任」的監管理念，但在複雜的內外部環境下，這一理念顯然未能有效扭轉市場態勢。

坦白說，新股發行審批曾是腐敗重災區。核准制時代，IPO名額稀缺帶來的審批特權催生了「一支股票一個億」的潛規則。原證監會副主席姚剛案就是典型例證——這位曾執掌發審大權十餘年的「發審皇帝」，通過為企業上市開闢綠色通道收受巨額賄賂，最終在2015年落馬，揭開了IPO審批黑幕的一角。註冊制落地以來仍在試跑階段，這其中是否存問題，與易會滿此次落馬相關還有待調查。

要知道，相比直接的權錢交易，隱藏在制度灰色地帶的監管套利和政商旋轉門更具危害性。金融領域的腐敗呈現出清晰的共性特徵，利益輸送、審批腐敗、監管套利和權力尋租等問題屢見不鮮，這些高頻詞不僅出現在紀檢監察通報中，更折射出制度性漏洞與深層治理隱患。

反腐風暴正在為金融市場正本清源。隨着一個個案件被查處，利益固化的藩籬正在被打破，為金融回歸服務實體經濟本源掃清著障礙。