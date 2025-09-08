閱兵│解放軍部分裝備已領先全球　地區軍事平衡正被不可逆轉改變

中國在9月3日大閱兵上展示的武器裝備，不僅令許多軍迷變成「軍盲」，也讓西方輿論大感驚訝。美國《外交政策》雜誌就以「中國軍隊正在領先」為標題，稱中國軍隊趕上或仿製國外軍事裝備的說法已不再足夠，而是正在創新和引領；幾十年來對美國及其夥伴有利的地區軍事平衡，正被不可逆轉地改變。



核導彈第一方隊。東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

要說中國軍隊已全面趕超世界頭號軍事強國美國，或許有些誇大。但中國在九三閱兵中推出的一批新武器，確實表明解放軍部分裝備已在全球領先。

對西方來說，中國戰略武器的進步最受關注。英國《衛報》報道，中國在閱兵式最核心的環節展示了空基、海基和陸基核武器，表明「北京的長期目標是與美國軍事實力匹敵」，其中包括射程達2萬公里的「東風-5C」洲際導彈，以及新型公路機動的「東風-61」洲際導彈。與之同步推進的，是中國新一代戰略核潛艇配備的「巨浪-3」潛射洲際導彈，射程可達6200英里或更遠。中國還展出了首款空射核武器「驚雷-1」遠程空射導彈，進而完成「三位一體」核威懾體系的部署。

東風-61型洲際彈道導彈。（新華社）

但戰略核武器畢竟屬於「毀天滅地」的重器，有關大國不到萬不得已時都不會輕易使用。俄烏戰爭打了三年多，雙方都承受巨大損失，但俄羅斯至今也不敢使用戰術級別的核武器，更不用說戰略核武器。

因此在局部戰爭中，常規武器的先進程度及其生產和保障能力，才是決定勝負的重要因素。對中國的潛在對手而言，九三閱兵中展示的先進常規武器，其威懾程度不比東風-61、東風-5C等戰略武器遜色。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，解放軍士兵站在一架無人機旁。（Reuters）

美國媒體注意到九三閱兵在無人機方陣裡，展示了四種此前從未公開的新型號，包括兩架無人作戰飛機（UCAV）和兩架協同作戰飛機（CCA）。「動力」網站「戰區」頻道報道稱，它們採用隱形無尾氣動佈局設計，體型大致相當於殲-10戰鬥機，具備高性能戰鬥機的所有特徵，暗示著它們是真正的無人隱形戰鬥機，「而美國空軍顯然並未研發此類無人機」。

報道稱，這兩種高度隱形的無人制空作戰飛機是類似戰鬥機的無人作戰飛機，有能力獨立作戰。相比之下，美國的CCA更側重於協同作戰。它們除了能夠承擔打擊和情報、監視與偵察等無人機傳統任務外，很可能還被設想用於執行類似傳統戰鬥機的任務，包括與其他平台進行直接空戰——這將改變未來空戰的模式。

長劍-1000導彈是火箭軍新型高超聲速巡航導彈。（香港01直播截圖）

各種導彈系列歷來是中國軍事研發的強項。這次亮相的長劍-1000高超音速巡航導彈，是長劍-100的升級版。中國軍事學者分析，該導彈至少有三大提升：一是打擊距離提升到5000公里，二是飛行速度提高到5馬赫以上，三是由傾斜發射改為垂直發射。在高超音速飛行模式下，長劍-1000幾乎無法攔截，因此對第二島鏈以及關島的威脅很大。

高超音速導彈方隊中，受閱的包括東風-26D導彈。（新華社）

東風-26D是被稱為「航母殺手」的東風-26導彈的改進版，採用了新的乘波體彈頭，顯示其射程和機動能力又有大幅提升。東風-26D也是核常兼備的中遠程導彈，不僅能打擊第二島鏈內外的目標，更能精確打擊海上大型移動目標，是航母的最新剋星。

HSU100無人潛航器則是上次閱兵亮相的HSU001無人潛航器的升級版。它採用了更先進的「X」形尾舵和泵噴技術，艇後上方有用於通信的光電桅杆，具有自主進攻能力。軍事學者認為，這款潛航器可大幅提升解放軍探測核潛艇的能力。中國研製出打擊航母的東風-21D和東風-26系列導彈後，大幅減輕了美國航母對中國的威脅，但美國核潛艇仍是中國的重大威脅。HSU100無人潛航器等水下裝備的服役，將有效壓縮美國核潛艇在中國近海的活動空間。

這次閱兵中亮相的100式坦克和100式支援戰車，裝備了可視化頭盔、360度主動防禦系統和混合動力模塊化引擎三大突破性技術，不再重視傳統坦克對轟的交戰模式，而強調融入體系作戰。通過無人機進行偵察與目標指示，可呼叫遠程火力或巡飛彈實施超視距打擊，將開創「偵打一體、非接觸殲敵」的坦克作戰新模式。

艦載激光武器LY-1。（香港01直播截圖）

針對俄烏戰場無人機對各種運載裝備的嚴重威脅，九三閱兵推出了反無人機方隊，主要是基於模塊化、開放式結構，綜合集成了「彈、炮、光、電、波」等新式作戰手段，形成具備多維度、全方位、智能化的反無人機作戰體系，構成新式反無人機的「鐵三角」。其中，激光武器具備發射即到達、海量彈倉、高精度性以及作戰成本低等優勢，發射的高能光束可讓數公里外的無人機瞬間凌空解體；高功率微波武器則具備反應速度快、不受精確瞄準的限制，能夠同時覆蓋多個目標，可有效應對無人機集群攻擊。

對九三閱兵展出的先進裝備，西方輿論在驚訝的同時，也質疑這些裝備是否真的服役或有效，並懷疑多年沒有實戰經驗的中國軍隊的真實戰力。但無論如何，解放軍實力的快速增長無法否認，否則美國及它的盟友也不會對亞太乃至全球政治、軍事格局的變化如此擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

