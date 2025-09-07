中國閱兵｜殲-20S首次實機亮相雙座成焦點　被譽｢空戰規則改變者｣

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。空中梯隊的多款新型戰機及預警機震撼亮相，展示中國航空工業最新成果與未來空戰格局。在受閱的殲擊機梯隊中，殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A編成兩個楔隊飛過天安門。多型隱身戰機集體亮相，標誌著中國殲擊機家族加速換羽更新。



首次以實機亮相的殲-20S備受矚目。相比殲-20，殲-20S不是簡單增加一個座位，而是進行了綜合優化。專家指出，後艙飛行員相當於為戰機增加了一個「大腦」，能更好地處理來自機外及機上的感知信息，協助判斷和決策。

2024年11月，殲-20S模型機曾在第十五屆中國航展首次公開亮相。據介紹，殲-20S是全球首款雙座隱身五代機，其功能定位已遠超傳統雙座戰機。

一名殲-20S飛行員在接受《央視》採訪時表示：「現代空戰已從『平台對抗』邁入『體系博弈』。」他強調，殲-20S後艙飛行員職能已不僅是飛行輔助，而是要為各平台提供任務指控、隨隊支援、決策輔助等。「此次受閱的編組形式，初步展示了殲-20S作為體系核心節點的能力。後續，我們還將基於殲-20S這個空中作戰平台繼續解鎖更多更強的功能。」

專家認為，殲-20S在保持隱身作戰能力的同時，強化了戰場態勢感知、智能決策支持、組網通信及有無人協同能力，能夠在高威脅環境下執行多元信息融合、任務分配和協同交戰控制，被譽為「空戰規則的改變者」。

除隱身戰機外，預警指揮機梯隊亦成為焦點。其中，一架空警-600聯同4架殲-15T編隊接受檢閱，這是空警-600艦載預警機首次公開亮相，被形容為航母編隊的「千里眼」，可使防禦更快、打擊更準。

空警-500A亦與殲-16編隊飛過，展現出解放軍在指揮控制、預警探測及協同打擊上的顯著提升。轟炸機梯隊方面，轟-6N、轟-6K、轟-6J編成三個楔隊，展示遠程奔襲、大區域巡航、防區外打擊等能力，體現空基遠程打擊力量的提升。艦載機方面，殲-15DH、殲-15DT、殲-35與殲-15T編組亮相，從滑躍起飛到彈射出擊，展現中國艦載機跨越式發展。

+ 1

成都造戰機集體受閱

此次受閱的多型戰機，包括殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-10，均出自成都。作為我國戰機研製重鎮，成都自上世紀50年代建立132廠以來，逐步形成深厚產業基礎。

目前，成都已構建從研發設計到生產測試的完整產業鏈，集聚航空航天企業超1500家，其中高新技術企業逾400家，國家級「小巨人」企業61家。2023年，全市航空航天規上企業營收突破1500億元（人民幣），近三年產業規模年均復合增長率近20%，持續為國之重器提供支撐。