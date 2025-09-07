閱兵│天下武功唯快不破　中國首款高超音速巡航導彈長劍-1000受囑

在9月3日的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵上，火箭軍新型高超音速巡航導彈長劍-1000登場，受到關注。央視報道指，長劍-1000是中國首型高超音速巡航導彈。



高超音速巡航導彈長劍-1000。（香港01直播截圖）

央視報道指，在長劍導彈家族中，從長劍-10到長劍-100，再到長劍-1000，從亞音速到超音速，再到高超音速，長劍系列導彈的成長軌跡也體現了解放軍巡航導彈的迭代更新。

長劍-1000具備打擊精度高的特點，具備靈活機動、強力突破、即時發射等特點，可對陸、海、空體系節點目標實施精確打擊。

軍事評論員宋忠平向官媒《北京青年報》旗下公眾號表示，區別於東風系列的彈道導彈，長劍系列作為巡航導彈，由於全程是在大氣層內飛行，受空氣阻力和動力系統限制，導彈飛行速度的提升是一個難點。

他從技術角度分析稱：「傳統彈道導彈由於在空氣稀薄的太空中段飛行，因此速度快、射程遠是其固有優勢。但因通信制導難度大，因此打擊精度往往不如巡航導彈。天下武功唯快不破，巡航導彈如果也將速度提升至高超聲（音）速水平，那麼可謂集各家所長，戰略威懾能力將上一個大台階。」

宋忠平表示，巡航導彈全程在大氣層內飛行，飛行高度要低很多。因為地球曲率限制，「貼地飛行」的巡航導彈將給對方的探測預警帶來更大難度。再加之巡航速度的提升和不規則的機動，高超音超巡航導彈可謂突防能力強、打擊精度高的戰略利器。