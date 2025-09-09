柯文哲獲准保釋　他會戴罪逆襲成「台灣版特朗普」嗎？

9月8日，週一，獲准保釋的台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲身穿印有「KP」字樣的白色T恤，在妻子陳佩琪、媒體及支持者的簇擁下步出台北地方法院。



柯文哲准保釋：民主化30年怎麼還有冤獄？批賴清德令台灣四分五裂

這位昔日的政治明星一露面即對其政治對手、民進黨籍台灣總統賴清德進行了猛烈聲討。他批評賴清德把台灣搞得「四分五裂」，聲稱自己是「冤案」受害者，辦案檢察官摧毀了台灣的司法信任度。他在上車離開前對現場支持者喊話「絕不投降、絕不屈服」。

對於台灣民眾黨和該黨的支持者（在台灣被稱為「小草」）的支持者而言，柯文哲獲准保釋是一個振奮人心的消息。

在台灣的政治輿論場，柯文哲案普遍被認為是一場有預謀的「政治案」，而賴清德是案件的始作俑者。雖然還沒有公開證據證明民進黨及賴清德直接介入該案發起與偵辦，但輿論及觀察分析普遍認為，該案是賴清德為清除民進黨及自身日後當選連任面臨的威脅，所採取的進攻性防禦動作。

柯文哲在妻子等陪同下走出台北地院。

在2024年的台灣大選中，柯文哲領導的台灣民眾黨成為民進黨及賴清德最大威脅。儘管該黨在民進黨、國民黨、民眾黨三足鼎立的格局下所得票數及席位最少，但因為民眾黨支持者主要為年輕選民和專業工作者，與民進黨的基本盤分布高度重合，為消除2026年中期選舉和2028年大選的潛在威脅，賴清德授意台司法機構對柯文哲採取打擊動作。

從去年8月底至今，柯文哲因政治獻金案及「京華城案」等被搜偵，已累計被羈押超過一年時間。期間控辯雙方在法院展開多輪法律攻防戰。柯文哲曾兩度短暫獲准交保，但都因檢方抗告成功而再度羈押。2024年12月26日，台北地檢署依「貪污治罪條例」違背職務收賄、圖利、侵佔、背信等罪起訴柯文哲，檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵佔政治獻金，向法院求處總計28年6個月徒刑。檢方的這些動作都加深了案件的政治嫌疑。

第三次針對羈押期限在今年10月1日期滿，法官需在期滿前決定是否再延長。但「大罷免」失敗後，最終法院於9月5日裁定，柯文哲可聲請具保停止羈押，但要交出保證金7000萬元新台幣。此外，柯文哲也還要面臨限制住居、出境、出海限制並施以電子監控，不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情等司法禁令。

民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。（聯合報）

「大罷免」是民進黨為破解「朝小野大」格局實施的政治動作。在2024年的台灣大選中，賴清德雖然當選台灣總統，但民進黨只拿下「立法院」113席中的51席，形成「朝小野大」的政治格局。 隨後藍綠激烈對抗，民進黨喊出「大罷免」口號，從2025年6月發起並推動的對24名中國國民黨籍「立委」的罷免案，但最終，所有投票罷免均為過關，「大罷免」運動遭到徹底失敗。

目前還不清楚柯文哲獲准保釋是單純的司法判決，還是賴清德在「大罷免」失敗後被迫向在野黨釋放的誘降動作。但不管是哪一種可能，這位被羈押了約一年的反對黨領袖看起來似乎都不會就此罷休。通過形塑「政治逼害、司法不公」，將長期被羈押轉化為鞏固支持者獨有的「悲情牌」，柯文哲必定仍會延續其政治生命。

台北獨立機構的民調數據現實，柯文哲被羈押和求刑後，柯文哲本人的民眾黨的影響力都受到重創，民眾黨的支持者流失嚴重。柯文哲獲准保釋，很可能會扭轉這種頹勢。一些分析認為，柯文哲甚至可以藉此凝聚‘討厭民進黨’的力量，包括中間選民，擴大民眾黨的政治版圖。他們認為美國總統特朗普的「戴罪逆襲」就是一個案例。

圖為2024年12月30日，柯文哲交保回家，媒體拍得其腳上的電子腳鐐。（ETtoday圖片）

但柯文哲能否參與2028年的台灣大選還有許多未定之數。他目前能做的首先是通過強化「司法迫害」認知，鞏固台灣民眾黨的政治基礎，並處理好與現任黨主席黃國昌。其次是著眼於明年的地方選舉，處理好與另一在野黨國民黨的關係。

柯文哲被求刑28年半，根據台灣法律，如果貪污被判有罪，不論刑期高低都不能參選，他目前只是被保釋，會不會被判貪污罪還不一定。如果是大選登記前一二審被判刑，單一或合併執行10年以上，也不能登記為候選人。這些都是懸在柯文哲頭頂的未定之數。在台上執政的賴清德仍然可以借助行政資源，通過台司法部門對柯文哲進行有效限制。