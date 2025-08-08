柯文哲遭求刑28年半怒罵「強姦殺人都沒這麼久，這是什麼世界？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，至今已遭羈押近12個月，8月7日被提訊至台北地院出庭。傳喚台北市府前副秘書長李得全作證，休庭時間柯文哲突然怒罵坐在對面約10公尺的檢察官，情緒失控擲水瓶、資料卷宗。



柯文哲表示，檢察官對他求刑28年半，「強姦殺人都沒這麼久」，他在看守所已關12個月、換了8個室友。柯文哲又說，12個月來律師和檢察官還在爭執他的圖利罪、都市計畫法有沒有法源依據，「這是什麼世界？為什麼檢察官不調查清楚再來關我？法官押我難道只是為了查法源？」



他更批評，台灣司法已經很脆弱了，檢察官卻「唾面自乾」，要人民怎麼相信司法。



民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。（聯合報）

民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（聯合報）

審判長江俊彥詢問雙方對休庭時間事件的意見，柯文哲強調遭北檢「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他已被關12個月，完全能體會這12字，他認為檢察官可能做夢也想不到他和民眾黨「這麼乾淨」，檢方搜索扣走電腦和手機，找到一點資料就抓人、入人於罪。

檢察官林俊廷指出，柯文哲在證人的面前，對檢方有不當的激烈舉動與言語長達15分鐘，檢方擔心影響到證人，才沒有立即回應，但柯仍不斷辱罵，旁聽的支持者也附和，檢察官行使訴訟攻防的職權，不應任由被告謾罵，希望能調閱法庭錄影。

審判長江俊彥指出，休庭期間也適用法院組織法的罰則，但要件是「經審判長制止並記明筆錄」，今日狀況合議庭不在場，會再調閱法庭錄影畫面，若當事人執行職務的公務員有不當言行，請檢察官依規定處理。