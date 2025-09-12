中美角力升級　「只談不讓」成新博弈姿態

在北京九三閱兵落幕一周後，中美軍事與外交高層互動突然密集爆發。國防部長董軍9月9日晚間應約與職銜剛改為「戰爭部長」的赫格塞思視訊；若干小時後，中美外長王毅和魯比奧也通了話。兩場交涉中，中方一面不客氣地指責美國圖謀遏制與干涉中國、損害中國正當權益；一面理直氣壯地要求美方為中美關係提供更多確定性、推動雙邊關係穩定。



客觀而言，這輪接觸是兩大強國在中國的閱兵「肌肉秀」後，補上此前一直缺席的軍方溝通，大家都得吐一吐對彼此的強烈不滿，撂重話也是中美恢復軍事交流前必擺的姿態。而兩國外長緊接著通話，則是為中美元首今年內見面鋪路。兩組資訊合起來的畫面就是：中美不能不談，但彼此都自認已沒有多少可讓步的空間，結果就是只談不讓。

不過，國際媒體還沒來得及更多關注中美這次交手，就被更驚人的美國新聞佔據了視線。右翼青年意見領袖、總統特朗普的鐵杆盟友、人稱「特朗普青年軍總司令」的查理柯克（Charlie Kirk），9月10日在猶他谷大學演講時遭槍擊身亡。

2025年9月11日，美國猶他州，人們在奧勒姆市中心公園（Orem City Center Park）舉行的守夜活動中，在遇刺死亡的右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）肖像旁擺放了蠟燭和鮮花。（Reuters）

據《紐約時報》報道，31歲的柯克是特朗普核心圈的活躍成員，演講與籌款能力都十分出眾。他先後創立了保守派青年組織「美國轉捩點」和政治行動組織「轉捩點行動」，兩個組織在2023年的總收入達到9240萬美元，大部分為捐款。立場極保守，形象卻不偏激的柯克還是特朗普的「青年吸粉器」，為特朗普吸引了大量青年選票。因此，他雖然沒有一官半職，卻在特朗普1.0時期造訪白宮超過100次，並在特朗普第二次勝選後加入一個核心顧問小組，幫忙審查白宮任命人選的忠誠度。

柯克反對「黑命貴」運動、反對墮胎、反對多元性別，主張為擁搶「死也值得」。諷刺的是，他就是在回答一道關於大規模槍擊的提問時，光天化日下在3000名觀眾面前被一槍致命。至今，美國警方還未抓捕真凶，沒有認定暗殺行動是出於政治動機、種族仇恨或其他原因，但政治觀察者普遍擔憂，柯克遇刺是美國意識形態對立急劇惡化的標誌，政治暴力升級的新分水嶺。

今年上半年，美國已發生約150宗政治動機攻擊事件，幾乎是去年同期的兩倍，包括今年夏天明尼蘇達州兩名民主黨州議員在各自住所中槍，其中一人死亡。柯克遇刺如果證實是左翼激進分子所為，完全可能成為引爆更多政治暴力的導火索。

眼下的美國正處於多事之秋，雖然在軍事、科技與國際影響力方面依舊是風光無兩，但也同時面臨經濟衰退風險、債務高企、社會急速分化等問題。在國際上，久拖不決的俄烏戰爭、加沙問題，包括以色列突然空襲卡達，都有待美國處理。中國崛起的挑戰，雖然被稱為美國「最全面、最嚴峻」的挑戰，但美國能投入多少精力去對付中國，一直讓人存疑。

回到中美防長剛進行的視訊通話。董軍與赫格塞思首次直接交手，氣氛是劍拔弩張、火藥味十足。董軍對赫格塞思「劃紅線」表明，中國實現完全統一是無法阻擋的歷史大勢，「任何『以武助獨』『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗」。除了台灣，董軍還提到南海。他說，中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。總體上，他強調中國「始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益」，但遏制、威懾、干涉中國絕對行不通。

2025年9月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，中）的陪同下，在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，將國防部改名為「戰爭部」（Department of War）。（Reuters）

這段表態是在劃分勢力範圍，北京點名台灣與南海，但也承認後者的持份者包括地區國家，認為域外國家的一些行為是「侵權」。赫格塞思則稱，美國無意與中國發生衝突，也無意尋求中國政權變更或扼殺中國，但亞太是美國的優先戰區，美國將堅決維護在亞太的關鍵利益。

顯然，中美對亞太的爭奪賽又升級了，中國不會再按兵不動，而是會用語言與具體行動鞏固中國的「合法權益」。就在董軍與赫格塞思視訊的差不多同時，中國宣佈將在有主權爭議的南海黃岩島建立國家級自然保護區，強化「各類違法違規行為的監管執法力度」，這就是非常明顯的行動宣示。

中國軍事實力崛起，最新數據顯示中國的出口未被美國關稅擊垮，以及特朗普與印度等盟友反目的做法，都成了中國站穩腳跟的喘息空間、擴大影響力的機會，何況眼下美國又爆發新的內部風險。《華爾街日報》報道稱，商務部副部長李成鋼8月底訪問華盛頓時，採取的立場是「只談不讓」。這個「只談不讓」的姿態，也許不僅限於貿易，還擴及軍事和外交，算是新一回合中美博弈的特徵吧。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

