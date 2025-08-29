復旦學者析中美關係2.0新格局：節奏掌握在中國而非特朗普

內媒《觀察者網》8月29日報道，復旦大學美國研究中心主任吳心伯教授8月16日在第三屆復旦-哈佛中美青年領袖對話開幕式上致辭，解析美國總統特朗普重返白宮後的中美關係發展。他指出，解決中美關係的鑰匙今後可能要越來越取決於中方，而不是特朗普。



據報道，吳心伯將今年以來的中美關係分為三個階段。第一階段是特朗普上台後「重施故技」，立即發起新一輪關稅戰，企圖迫使中國讓步。但中國不僅採取關稅反制，更推出包括稀土出口禁令在內的非關稅措施。他強調，事實證明這一舉措擊中了美國要害，也顯示出特朗普對中國經濟和反制能力的判斷錯誤。

第二階段則從5月10日的日內瓦會談延續至8月，呈現「邊打邊談」的局面，儘管關稅雖未取消，但雙方已透過談判逐步擴展接觸。吳心伯指出，5月日內瓦會談、6月倫敦會談與7月斯德哥爾摩會談相繼舉行，成果包括降低關稅、暫停部分非關稅措施，更推動了中美從經貿走向外交領域的互動，其中包括6月的中美元首通話以及7月中國外長王毅與美國國務卿魯比奧會晤。

他預測，第三階段可能在9月之後開啟，特徵是「邊談邊行」。屆時中美雙邊議程將圍繞特朗普訪華及元首會晤展開，期望透過高層互動建立新的中美關係框架。吳心伯樂觀期待，希望中美雙邊能在第三階段，形成一個更廣泛、更穩定、更具建設性的框架，涵蓋經貿、外交、安全、人文交流等議題。

吳心伯進一步解釋，這一新框架的意義在於三方面：一是覆蓋領域更廣，不僅限於經貿；二是具備穩定作用，可透過元首共識減少不確定性；三是具建設性，能推動恢復更多對話機制，讓中美合作拓展至更廣泛領域，「希望今年中美關係的發展能如股市般低開高走」。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty）

最後，吳心伯總結了幾個值得關注的變化。首先是中國經濟的韌性超出美方預期，特別是稀土管制與DeepSeek等新技術產業化突破，顯示中國在美國壓力下仍能尋求發展動能。其次是美國經濟敘事出現轉折，特朗普在4月「解放日」後全面推行保護主義，長期影響美國增長前景，國際資本因此出現外流。

他強調，與特朗普第一任期不同，這一次中國不再被動跟隨美方節奏，而是逐漸引領中美關係的發展，「因為目前中美關係的軌跡已完全不是美國最初的預期了」。