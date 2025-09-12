勒邦占士《人民日報》並非親筆撰文？NBA有望在中國全面復活？

美國職業籃球聯賽（NBA）明星勒邦占士（LeBron James，內地稱勒布朗·詹姆斯，台灣稱雷霸龍・詹姆斯）剛結束訪華行程，就陷入一場「羅生門」爭議。



占士上周造訪上海和成都後，中共中央機關報《人民日報》星期一（9月8日）以占士署名文章的形式，刊登了一篇題為「 籃球是連接彼此的橋梁」的文章。



占士在文中回顧此次中國行，稱「中國朋友們的熱情友善」讓他深受感動。他說，籃球不僅是一項運動，更是一座連接彼此的橋梁，希望自己能為中國籃球發展貢獻力量。



勒邦占士在全球擁有許多粉絲。（視覺中國）

文章隨後被中國各大媒體轉發，並帶上熱搜詞「占士人民日報撰文」。中國駐美大使謝鋒隔天也轉發推文引述「籃球是連接我們彼此的橋梁」，稱這是占士在《人民日報》署名文章中的話。

一個美國籃球明星，在中國最高級別的官媒發表署名文章，這一特殊待遇也立即受到西方媒體關注。占士在《人民日報》的署名文章（圖右紅框處）（網絡圖片）

美聯社發文稱，在緊張局勢和關稅戰背景下，占士通過「籃球外交」尋找中美兩國人民的共同點。

英國路透社則報道，占士是首個為《人民日報》撰文的NBA球員，「這一不尋常的舉動暗示NBA與北京之間長達多年的爭端可能即將結束」。

然而，美國媒體The Athletic星期三（10日）引述占士身邊消息人士指，文章並非占士本人投稿，而是他當時在中國接受多家媒體聯合採訪的內容，並不專供某家媒體使用。

一些細心的讀者也注意到，《人民日報》刊登的占士署名文章末尾，除了標注占士身份為NBA洛杉磯湖人隊隊員，還有一句「本報記者王亮採訪整理」。

有中國網評文章認為，上述文章的內容不是憑空編造，都是占士的原話，文章末尾也明確標注了編輯信息，是新聞行業「採訪素材整理成稿」的常規操作，不存在貓膩。

中國駐美大使謝鋒隔天也轉發推文引述「籃球是連接我們彼此的橋梁」，稱這是占士在《人民日報》署名文章中的話。

但也有觀點指出，即使文章標注了採訪整理，假如事先未得到占士本人授權或同意，就直接將採訪內容包裝成占士投稿、還將他標注為作者，從新聞專業角度來說，確實不嚴謹。

這種「不嚴謹」導致的爭議，放在占士和《人民日報》這兩個有份量的對象上，則會進一步放大。

同樣的文章內容，如果是占士受訪時說的話，通常會被輿論理解為商業行為，包括他向中國球迷表達感謝，對中國市場釋出善意等；但如果是占士主動投稿，則會引發更多政治層面的解讀。

截至目前，占士本人尚未就此事件公開說明，也未回應媒體查詢是否知情或授權署名。這成為他此次中國行留下的一個未解之謎。

時隔六年的中國行

今年41歲的占士上一次訪華是2019年。這次時隔六年的到訪，對中國籃球迷來說，是一次期盼已久的近距離接觸。

活動主辦方耐克（Nike，）中國在官網介紹，占士攜手耐克開啓他第15次中國行，也是距他首次耐克亞洲行20週年，希望能夠借此機會與當地籃球社群再次相聚。

占士以上海地標東方明珠為背景拍攝宣傳照。（耐克中國官網）

網站發布的宣傳照中，身高2米的占士身著耐克上衣，腳踩限定簽名鞋，以上海地標東方明珠和陸家嘴金融區的高樓為背景，拍下此次中國行的首張官方照。

和此前的訪華行程相比，占士此次來去匆匆，僅在上海和成都分別停留一天。不過，雖已和中國球迷闊別六年，占士在中國的號召力仍不減當年。

網傳照片顯示，活動現場人潮湧動，球迷尖叫著高舉手機。據說因為現場球迷太過熱情，還發生推搡、擁堵等情況，一度引發安保問題。

占士在上海出席活動的集體合照顯示，活動現場被蜂擁而至的球迷擠得水洩不通，第一排的安保人員傾斜身體、用盡全力防止球迷向前擁擠，避免發生踩踏事故。

本次占士中國行所有門票均為免費發放，但中國媒體《BUG》報道，在閒魚等二手交易平台上，占士活動門票最高已被炒至9999元（人民幣，下同，1804新元）。還有大量門票售價在1000元以上。

占士此次除了出席商業活動，與當地年輕人進行交流外，還接受了中國央視名嘴白岩松的採訪。

當白岩松讓占士向可能愛上籃球的中國孩子發表寄語時，占士直言：「他們不一定要去打籃球，但如果他們想投身這項運動，就得全心投入。」

他說，籃球是一項超乎尋常的運動，「它能帶你走向世界各地，帶你去到未曾涉足的地方，為你帶來無窮樂趣」。

占士吹響NBA在華全面復活號角？

2005年至2019年期間，占士累計訪華多達14次，且多次給中國球迷留下深刻印象。

2008年，占士帶領美國夢之隊到中國參加奧運會並一舉奪魁；2011年，他在長達八天的行程中設立了青少年訓練營，親自教授年輕人籃球技巧，分享職業心得；2014年，他成為首名耐克「打出名堂」籃球導師，幫助年輕球員提升賽場表現。

彼時也是NBA在中國風生水起的黃金年代。龐大的球迷基數，使得中國成為NBA最重要的海外市場之一。

然而，2019年的香港反修例運動讓雙方關係急轉直下。

時任NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）當年10月在社媒平台X（前稱推特）發文稱：「為自由而戰，和香港在一起」，引起中國大陸官方和社會輿論強烈不滿。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）隨後表態支持莫雷的言論自由，進一步激化與中國方面的矛盾。

中國央視體育頻道立即暫停NBA賽事轉播，多家中國公司取消對NBA贊助，NBA在中國的季前賽也被取消。

隨後，NBA在中國發展幾乎停滯。蕭華曾透露，聯盟因上述爭議蒙受數億美元（1億美元約1.28億新元）損失。直至2022年，中國電視台才逐漸恢復轉播NBA賽事，但市場熱度和商業合作開放度遠未恢復到黃金時期水平。

就在下個月，NBA的布魯克林網隊和菲尼克斯太陽隊將在中國澳門進行兩場表演賽。

占士時隔六年訪華，被外界視為NBA在中國全面復活的重要一環。圖為占士9月5日晚在成都高新體育中心與當地球迷互動。 （中新社）

占士此次再訪中國，被外界看作是為時隔六年的NBA中國首秀造勢，也被視為NBA在中國全面復活的重要一環。

誠然，占士此次訪華象徵對中美交流的美好願景；從上世紀70年代中美乒乓外交的歷史成就來看，籃球外交也並非不可能。

但今天的中美和50年前截然不同：大國戰略博弈、經濟科技競爭，以及意識形態與輿論衝突加劇，都帶來更多不確定性。競技體育或許能再度成為中美交流的突破口，但卻很難一舉解決深層次的分歧。

籃球是否能成為連接中美的橋梁？「籃球外交」又能走多遠？這是「占士投稿《人民日報》」事件，引發的一連串問號。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

