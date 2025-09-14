全球最大規模重型隱形戰機群！第300架殲-20曝光　美軍陷稀土危機

即將開幕的長春航空展正在緊鑼密鼓地準備中，有細心網友發現，這次中國空軍派來的一架殲-20隱形戰鬥機，機身上的生產批次編號暗示，它是第300架正式生產的殲-20。這也印證了外界之前的猜測——殲-20正在進入快速生產階段，年產量超過100架似乎並非不可能。



照片顯示，該機編號為CB10300。根據此前外媒總結的相關規律，代表該機是第10批次，第300架正式生產型。據說，中國空軍派出這架殲-20將進行靜態展示，不但是要讓觀眾好好看看中國先進戰鬥機的精細工藝，也是在通過這樣的細節，向外界傳遞多個信號。

首先，中國空軍擁有超過300架殲-20，它們已經成為全球規模最大的重型隱形戰鬥機群。全球能算上重型隱形戰鬥機的，除了殲-20之外，只有美國的F-22和俄羅斯的蘇-57，其中F-22已經停產，正式生產了187架，而且30多架早期型號已經不具備作戰能力，只能承擔訓練任務；俄羅斯蘇-57這麼多年總共只生產了26架，差距更為明顯。因此殲-20在規模上的巨大優勢，正在給美國巨大的壓力——CB10300只代表中國空軍展出了第300架殲-20，而不是中國空軍只有300架！

其次，從產能上看，殲-20經過快速產能爬坡階段後，目前正處於高速生產期。早在去年西方媒體就猜測，殲-20的早期批次經過小步快跑式的漸進式改進後，技術逐步成熟，同時多條脈動生產線調試完成後，其年產量可能將達到100架。如果算上瀋飛的殲-35隱形戰鬥機的產能也在逐步提速，未來中國隱形戰鬥機總數可能會驚人的速度增加。

作為對比，儘管五角大樓在2024年批准F-35戰鬥機開始全速生產（已經比原計劃晚了四年多），但即便是洛克希德·馬丁公司最樂觀的估計，其年產量也不過在150架左右，其中還有很大部分（1/3甚至更多）需要交付海外客戶，這也意味著美國即便全力以赴，美軍在隱形戰鬥機的總量方面也會逐步被中國趕上。

更糟糕的情況來自F-35拉胯的現實產能。前面提到的年產量150架只是「理想情況」。但現實是F-35正陷入交付泥潭中。美國政府問責局（GAO）9 月 3 日發佈的一份報告顯示，F-35 Block 4 升級計劃已經遭遇一再延誤和成本超支。最初，F-35戰鬥機Block 4升級項目下的所有66項能力計劃於2026年全面完成，但這一時間表後來被推遲到2029年。如今美國政府問責局發佈的報告警告稱，洛克希德·馬丁公司到2031年也無法交付Block 4的全部升級，即使只擁有「66項功能中的一部分」，也會比最初的時間表晚了五年。該報告還提到，目前，F-35的Block 4升級項目的成本比最初估計的要高出 60 多億美元。

關鍵問題在於，解決F-35產能不足的關鍵不在美國掌控之中。根據美國政府問責局的報告，2023 年洛克希德·馬丁公司交付 F-35 的平均延遲時間為61天，而到2024年，F-35 交付的平均延遲時間為 238 天！

造成這種情況的關鍵，在於中國控制的稀土供應鏈。「鑒於中國幾乎完全控制著對 F-35 Block 4 升級至關重要的稀土元素等關鍵戰略礦產，未來F-35的交付可能會面臨進一步的延遲和成本超支。」例如Block 4 計劃下的關鍵升級涉及更換AN/APG-85新型相控陣雷達系統，它使用氮化鎵 (GaN) 天線元件。但中國對鎵和鍺等關鍵原材料出口的限制對美國下一代軍用電子產品的生產產生了嚴重影響。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發佈的報告解釋說，一架F-35戰鬥機含有超過 900 磅的稀土，僅發動機就要使用超過50磅的釤鈷磁鐵。而中國已經明確禁止稀土製品出口給美國軍工企業，即便美國通過組織第三方貨源或者某些見不得光的手段獲得，但現實情況是它們遠遠無法滿足需求，而且價格也一漲再漲——F-35的交付泥潭和價格飛漲就是最直接的證明！

這種局面也註定了隨著時間的推移，中美隱形戰鬥機的實力對比將出現標誌性的東漲西落，這次長春航展上亮相的第300架殲-20，正代表著這種趨勢。

