全球關注的中國導彈　打擊覆蓋海陸空　東風、驚雷、巨浪有何分別

周三（9月3日）的閱兵儀式中，東風、驚雷、巨浪、鷹擊等多款導彈震撼亮相，引發國內外關注。其實，在中國龐大的「導彈家族」中，各系列導彈分工各不相同，本文就將簡單明了進行介紹。



按打擊目標類別

東風-61洲際彈道導彈。（新華社）

東風-61洲際彈道導彈。（香港01直播截圖）

首先，導彈按打擊目標類別可分為地面目標、水面目標、空中目標。打敵方地面目標方面，從地面打地面，使用陸基彈道導彈，代表導彈為東風-61、東風-5C，用發射井、陸地機動發射車發射，它們也能用於打水面。

東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）（香港01直播截圖）

東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

從水下打地面，使用潛射彈道導彈，代表導彈為巨浪-3、巨浪-2，它們由東風系列改良而來，主要執行戰略核威懾任務，具有二次核反擊能力。

巨浪-3。（視覺中國）

巨浪-3。（新華社）

從空中打地面，則使用空基遠程導彈，代表倒導彈為在今次閱兵上首次亮相的驚雷-1，其發射平台為轟炸機。

驚雷-1先前曾經在轟-6N戰略轟炸機的機腹之下現身。（觀察者網）

驚雷-1。（網上照片）

打敵方水面目標方面，從地面打水面，使用被稱為「航母殺手」的東風反艦導彈，代表導彈為東風-21D、東風-26，可打擊海上大型艦艇。

東風-21、東風-26等。（影片截圖）

從空中和水面打水面，使用鷹擊-19、鷹擊-21等鷹擊反艦導彈，它們既可搭載轟炸機發射，又可從軍艦上發射，打擊敵方水上目標。

鷹擊-19。（Reuters）

鷹擊-21。（香港01直播截圖）

打敵方空中目標方面，從地面打空中，使用防空與反導導彈，代表導彈為紅旗-19、紅旗-29，它們具有攔截飛機、導彈等空中目標的作用。

紅旗-19。（香港01直播截圖）

從海上打空中，使用艦載防空導彈海紅旗-9C，由海軍裝備，是紅旗系列的艦載版本。

海紅旗-9B、紅旗-16、紅旗-10等。（網上圖片）

從空中打空中，使用霹靂-12、霹靂-15等空空導彈，它們的打擊目標是對方的大飛機，搭載平台主要為殲擊機。

內媒報道稱，很早以前PL-17就已經現身。（網上圖片）

按射程遠近分類

除了按打擊目標分類，還可以按射程遠近分類。短程導彈射程小於1000km，可精準打擊敵方近距離目標。

中遠程導彈，射程大於1000km、小於8000km，可打擊敵方縱深目標。

洲際導彈，射程大於8000km，全球范圍打擊。

高超音速導彈方隊接受檢閱。（新華社）

巡航導彈方隊接受檢閱。（新華社）

按飛行方式分類

按飛行方式分類，主要有彈道導彈和巡航導彈。其中，彈道導彈飛得高、速度快、拋物線飛行軌跡。它們在大氣層外飛行，在高空會高速俯衝，如東風、巨浪系列。

巡航導彈，速度相對慢，但更機動靈活，軌跡多變。大氣層以下，隨身攜帶發動機提供動力，如長劍系列。