自治區成立70年　中國發布白皮書昭告新疆的重大變化

9月19日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，中國政府發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書。白皮書由前言、正文、結束語三個部分組成，既有介紹歷史上中央政權治理新疆的理念經驗、中國共產黨治理新疆的歷程、「新時代黨的治疆方略開創治疆新局面」，又有展現社會穩定和長治久安、中華民族共同體建設、民主法治建設、高質量發展和高水平開放、文化發展、民生福祉、建設新疆的強大合力等方面的新進展新成就。這說明面對新疆複雜的安全形勢和治理挑戰，中國政府經過多年的政策實施，已在相當程度上改變新疆的社會經濟面貌。



據中宣部副部長王綱對《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書的介紹，2012年中國共產黨十八大以來，「新疆各項事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，不僅「反分裂鬥爭取得顯著成效」，「社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變」，而且「經濟持續健康快速發展，基礎設施建設全面加強，現代化產業體系集群效應充分顯現」，「文旅產業加快發展」，「脱貧攻堅取得全面勝利」。

新疆是中國面積最大的省級行政區，大約佔整個中國陸地面積的六分之一。新疆既是中國實施西部大開發戰略的重點地區，是重要的西北邊疆和戰略屏障，又是重要的能源基地。作為一個地域廣袤但民族、宗教問題錯綜複雜的維吾爾自治區，怎麼保持新疆的穩定與安全，怎麼治理和發展新疆，一直是考驗中國政府的重要難題。

新疆曾被宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力困擾，2009年的七五事件是一起危害很大的暴力犯罪事件。（央視新聞截圖）

長期以來，宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力是中國政府治理新疆經常面臨的挑戰。2009年新疆發生的七五事件是一起性質惡劣的嚴重暴力犯罪事件，100多人不幸死亡。為了確保新疆的穩定和發展，2010年中國政府召開首次新疆工作座談會，主題是「推進新疆跨越式發展和長治久安」。2013年、2014年，新疆發生多起暴恐事件。2014年烏魯木齊「5·22」暴恐案造成39名無辜群眾死亡。屢次發生的暴恐事件既嚴重干擾新疆的發展，又威脅新疆人民的生命安全。

安全、穩定的社會環境往往是發展經濟、改善民生、促進人員往來交流的前提條件。烏魯木齊「5·22」暴恐案發生幾天後，2014年5月28日至29日，中國政府召開第二次新疆工作座談會，將社會穩定和長治久安作為新疆工作的總目標，提出「必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點」。從那時開始，伴隨着中國政府持續加大援疆力度，新疆大幅強化維穩和反恐工作，重拳打擊暴力犯罪。

2020年9月，中國政府召開第三次新疆工作座談會，認為自2014年第二次新疆工作座談會以來「新疆工作取得了重大成效」和「各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強」，提出「保持新疆社會大局持續穩定長期穩定」、「堅持鑄牢中華民族共同體意識」和「發展是新疆長治久安的重要基礎」。這說明新疆工作開始在維穩常態化的同時注重統籌安全與發展，注重「中華民族共同體意識教育」工作。

隨着新疆的治安形勢明顯好轉，新疆迎來越來越多的遊客。（新華社）

今年7月1日，曾任國家民族事務委員會主任的陳小江空降新疆，擔任黨委書記。在7月1日的新疆領導幹部會議上，正式上任的陳小江提出「堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為各項工作主線」和「紮實推進中華民族共同體建設」，既強調「始終把維護社會穩定擺在首位」，又表示「進一步全面深化改革，緊貼民生推動高質量發展」。這說明今後新疆的治理工作會持續強化統戰、中華民族共同體工作。

2013年習近平在上任之初提出：「治國必治邊。」如今，新疆已經發生許多變化。與2013年、2014年頻繁發生暴恐事件不同，新疆社會已經保持連續多年的穩定，安全形勢明顯好轉，刑事新收案件連年下降，為發展經濟、促進人員往來打下安全基礎。一個有力的例證是2024年新疆接待遊客3.02億人次，按年增長14%。

今年是新疆維吾爾自治區成立70周年，中國政府有可能會召開第四次新疆工作座談會。今次發布的《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書是對2012年尤其是2014年、2020年兩次新疆工作座談會實施效果的總結。新疆是在整個中國的治理中具有重要的戰略地位，新疆的治理從來都不是一蹴而就，而需要久久為功。從長遠來看，怎麼有效兼顧安全與發展，怎麼不斷改進治理，怎麼回應新疆民眾的新訴求，怎麼促進民族團結、經濟發展、長治久安，仍是今後治疆的重點工作。