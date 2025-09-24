安徽打造「中國星際之門」　英媒關注：挑戰美國AI超級大國地位

誰掌握了先進的算力，誰就掌握了發展「勝算」。

「中國『星際之門』計劃浮現，挑戰美國AI超級大國地位。」就在美國星際之門（Stargate）項目啟動後，英國《金融時報》9月22日報道注意到了「中國星際之門」計劃——位於安徽蕪湖的「中華數島」智算中心。



美方研究人員指出，中國正在開始為稀缺算力分配優先級，以實現最大經濟產出，中方正以此為出發點規劃數據中心基礎設施。

「在長江一座佔地760英畝（約3.08平方千米）的島嶼上，稻田正被改造成一系列大型服務器農場，這是中國鞏固其人工智能超級大國地位努力的一部分。」報道引述一家項目供應商高管的話說，正在蕪湖進行的這些建設工作，旨在打造「中國的星際之門」。

星際之門是由OpenAI、軟銀集團與甲骨文公司聯合主導的美國數據中心項目，於2025年1月由特朗普政府宣布啟動，計劃四年內投資5000億美元。

報道說，位於蕪湖的「超級集群」規模不及美國項目，它只是中國對國內分散的數據中心加強管理的舉措之一，目的是讓這些數據中心具備更好的條件，以應對消費者激增的人工智能需求。這也是為了應對美國AI算力優勢：研究機構Epoch AI估計，美國擁有全球約四分之三的計算能力，而中國僅為15%。

中國政府早前公布了一項計劃，要求積極推動東部人工智能模型訓練向西部遷移。

與此同時，新的服務器集群正建在更靠近主要人口中心的位置。這些集群將專注於「推理」，即聊天機械人等人工智能工具生成響應的過程，地理位置靠近用戶旨在實現更快速的人工智能應用。

2024年4月1日，安徽蕪湖，鳩江區江北大龍灣片區楚江大道，航拍正在建設中的「中華數島」智算中心。（視覺中國）

美國企業研究所研究員、前美國國務院中國問題顧問瑞安·費達修克表示，中國正在開始為稀缺算力分配優先級，以實現最大經濟產出，中國現在在規劃數據中心基礎設施時考慮到了這一點。

位於蕪湖的「中華數島」就是一個例子。這裏有四個新的AI數據中心，分別由華為、中國電信、中國聯通和中國移動運營。

蕪湖的數據中心將服務於長三角城市如上海、杭州、南京和蘇州；在北方，內蒙古烏蘭察布的數據中心將服務北京和天津；在南方，貴州的數據中心將服務廣州；而甘肅中部城市慶陽將輻射成都和重慶。

地方政府公告顯示，迄今已有15家公司在蕪湖建設數據中心，總投資達2700億元人民幣。

一位參與蕪湖項目的國有雲運營商高管說，當地政府提供的補貼高達AI晶片採購成本的30%，比其他地區更為慷慨。

報道認為，這種更強的協調旨在幫助彌補中國相對於美國的劣勢。美國的出口管制也阻止了中國企業獲取英偉達先進的處理器和硬件。相比之下，Meta、Google和X.ai等美國企業正競相部署數萬台英偉達最新晶片。美國「星際之門」項目計劃建設可容納多達40萬台處理器的園區。

報道說，中國還尋求更好地利用閒置在偏遠地區設施中的現有AI處理器。2022年以來的建設熱潮將這些設施集中在了能源豐富但遙遠的省份，如甘肅和內蒙古。但缺乏專業技術和需求不足等問題，導致它們利用率不足，寶貴的處理器處於閒置狀態，而其他地區的需求卻在飆升。

傑富瑞投行分析師愛迪生·李（Edison Lee）表示，如果不實際遷移服務器，「就必須找到一個技術解決方案，那就是將數據中心連接起來」。

中國政府已要求採用先進技術，將分散在多個地點的不同處理器連接起來，形成一個算力集群。中國電信巨頭們正在使用轉發器、交換機、路由器和軟件解決方案的相同組合，將計算能力從西部的數據中心轉移到東部。

近年來，中國正加緊構建「全國一體化算力網絡」，推動建設中國式現代化數字底座。

2022年初，國家「東數西算」工程啟動，蕪湖數據中心集群獲批建設，成為「東數西算」長三角樞紐兩大集群之一、中部六省唯一的數據集群、聯通東西部樞紐的重要通道。按照「三步走」戰略設定發展目標，到2023年底，在建機架規模達到10萬架；2025年達到約60萬架；2030年達到100萬架。

2024年4月1日，《蕪湖市建設算力中心城市促進辦法》正式施行。這是全國範圍內第一部直接以算力命名、聚焦算力全生命周期發展的市政府規章，為蕪湖市全力打造全國算力中心城市和智算中心提供立法護航，激發各類經營主體的內生動力和創新活力，促進加快發展新質生產力。

2024年6月，華為雲華東（蕪湖）數據中心在「中華數島」開服，標誌着「東數西算」蕪湖數據中心集群正式上線。

規劃面積約4600畝，匯聚華為、中國電信、中國聯通、中國移動、中科曙光等一批領軍企業的「中華數島」，是「東數西算」蕪湖數據中心集群起步區的核心區，也是中國智算基礎設施發展的「新地標」之一。

今年3月，蕪湖市出台《蕪湖市加快發展數字經濟建設一流智算之城若幹舉措》，圍繞國家「東數西算」戰略部署實施13項系統性措施，明確到2025年底實現全市數據中心機架規模超6萬架、智能算力突破25000P，全力構建全國一體化算力網絡國家樞紐節點和數字經濟創新高地。

國際數據公司在2023年預測，到2027年中國智能算力中，推理算力佔比將上升到72.6%。預計到2025年，中國AI服務器公有雲的佔比將超過50%。在算力上雲方面，中國規上企業上雲比例已經達到80%。AI手機、AI電腦、AI XR與空間計算、車端與雲端算力協同等應用，都將驅動算力產業發展。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

