美媒：中國推動AI技術融入國防領域　已與數百私企及高校合作

據《華爾街日報》報導，中國近年來積極推動人工智能（AI）技術融入國防領域，與數百家私營企業及非軍事高校等民用機構合作，系統性地將AI應用於作戰及武器系統，展現出比美國更具組織性的策略，令中國在軍事AI領域具備潛在優勢。



根據美國喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）分析，2023年至2024年間，中國人民解放軍發布的近3000份AI相關合約中標通知顯示，超過85%的中標供應商為私營公司、非軍事高校及其他非傳統國防工業實體，這些機構獲得了大部分合約，且絕大多數未被列入美國制裁名單。

報道舉例，上海交通大學去年發表研究，展示如何利用AI打造自動化「殺傷網」，能在海戰中根據戰場變化實時調整武器部署。僅6天後，該校即與中國軍方簽署合約，將這一技術應用於實際。自2023年初以來，上海交大已簽訂7份AI相關國防合約，至2024年底再新增7份，涉及項目包括利用分層AI模型追蹤高速移動目標、快速生成水下無人機設計，以及提升無人機蜂群對無線電頻率變化的敏感度。

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。圖為電子對抗方隊在閱兵式中接受檢閱。（新華社）

報道指出，中國以「軍民融合」政策為核心，充分利用高校與私營企業的技術創新，將AI融入武器與作戰系統。相較之下，美國在這方面的系統性整合略顯不足。喬治城大學高級研究分析師科爾·麥考爾（Cole McFaul）表示，中國AI技術應用的廣泛性，顯示美國在遏制中國軍事現代化方面面臨挑戰。

在9月3日的「九三閱兵」中，中國展示了空中打擊無人機、無人艦及機器狗等無人作戰裝備。軍事專家預測，這些由AI驅動的裝備將在未來衝突中扮演關鍵角色。