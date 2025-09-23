繼西藏之後　數十年最高規格陣容訪問新疆釋放什麼信號

9月23日，中國國家主席習近平抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動。除了習近平之外，還有兩位中央政治局常委同機抵達，分別是全國政協主席、中央代表團團長王滬寧和中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇。這是繼8月習近平、王滬寧、蔡奇在拉薩出席西藏自治區成立60周年慶祝活動之後，他們再度同時現身新疆，凸顯出西藏、新疆在中國決策層心中的重要地位。



正如今年8月習近平、王滬寧、蔡奇去西藏是1951年西藏和平解放以來最高規格，本次他們同時來到新疆同樣是新疆維吾爾自治區自1955年成立以來最高規格。

據了解，1965年新疆維吾爾自治區成立10周年，1975年新疆維吾爾自治區成立20周年，都是當時一位國務院副總理率中央代表團出席。1985年新疆維吾爾自治區成立30周年，是中共元老、時任中顧委副主任王震率中央代表團出席。1995年新疆維吾爾自治區成立40周年，是時任國務院副總理姜春雲率中央代表團出席。

2015年9月30日，中國時任全國政協主席、中央代表團團長俞正聲在新疆迎賓館會見新疆維吾爾自治區領導班子成員、離退休老同志和各族各界群眾代表。（新華社）

2005年新疆維吾爾自治區成立50周年，時任中央政治局常委、中央政法委書記羅幹率中央代表團出席。2015年新疆維吾爾自治區成立60周年，中央政治局常委、全國政協主席俞正聲率中央代表團出席。相比於以往，本次新疆維吾爾自治區成立70周年，除了全國政協主席王滬寧之外，作為最高領導人的習近平親自出席，蔡奇陪同出席，從而創下1955年新疆維吾爾自治區成立以來的最高規格紀錄。

在習近平、王滬寧、蔡奇來到新疆之前的9月19日，中國政府發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書，認為自2012年以來，「新疆各項事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，「社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變」。

2009年新疆發生的七五事件是一起性質惡劣的嚴重暴力犯罪事件。（央視新聞截圖）

在過去，宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力是中國政府治理新疆經常面臨的挑戰。比如，2009年的七五事件造成100多人不幸死亡，2014年烏魯木齊「5·22」暴恐案造成39名民眾死亡。

2014年5月28日至29日，中國政府召開第二次新疆工作座談會，將社會穩定和長治久安作為新疆工作的總目標，提出「必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點」。從那時開始，中國政府加大援疆力度，新疆大幅強化維穩和反恐工作，重拳打擊暴力犯罪。2020年9月，中國政府召開第三次新疆工作座談會，提出「保持新疆社會大局持續穩定長期穩定」、「堅持鑄牢中華民族共同體意識」和「發展是新疆長治久安的重要基礎」。

習近平抵達烏魯木齊。

如今，新疆社會已經保持連續多年的穩定，安全形勢明顯好轉，刑事新收案件連年下降，為發展經濟、促進人員往來打下安全基礎。一個有力的例證是，新疆地區生產總值由2012年的7499.47億元人民幣增至2024年的20534.08億元人民幣，按不變價核算，年均增速7.0%。2024年新疆接待遊客3.02億人次，按年增長14%。正因這樣，新發布的《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書認為新疆「反分裂鬥爭取得顯著成效」，「社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變」。

從最高規格陣容出席西藏自治區成立60周年慶祝活動，到最高規格陣容出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動，說明在中國決策層心中，西藏、新疆具有不同尋常的重要地位。這既是2013年習近平說的「治國必治邊」，又折射出中國決策層希望通過改變和發展西藏、新疆來把這兩個自治區打造為當下的治理模板。