習近平抵達烏魯木齊　出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動

據新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團於9月23日下午14:20分乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動。習近平等在機場和烏魯木齊市區受到新疆各族群眾的熱烈歡迎。



值得注意的是，中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇也同機抵達，罕見3常委同時出席。



23日下午抵達後，習近平接見新疆各族各界代表，代表黨中央向新疆各族兒女致以誠摯問候和衷心祝願，希望大家凝心聚力、團結奮進，在中國式現代化進程中更好建設美麗新疆。

習近平等來到接見現場時，全場響起長時間熱烈掌聲。習近平向大家揮手致意，不時同代表親切交流，並同大家合影留念。

習近平還分別親切接見了新疆維吾爾自治區及有關部門、各地州市負責同志和老同志代表，新疆生產建設兵團領導班子成員及有關方面負責同志，援疆幹部代表，政法幹警代表，宗教界愛國人士和基層宗教工作幹部代表。

當天下午，習近平親切接見了駐烏魯木齊部隊上校以上領導幹部和部分基層先進模範、文職人員，代表黨中央和中央軍委向駐新疆部隊全體官兵致以誠摯問候，並同大家合影留念。

王滬寧、蔡奇、李幹傑、何立峰、王小洪、雪克來提·扎克爾、諶貽琴、王東峰和劉振立，在新疆工作過的老同志，中央和國家機關有關部門負責同志等參加有關接見。