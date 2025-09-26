西藏新疆巨變 恐怖主義與分離主義消失

今年是西藏自治區成立60周年和新疆維吾爾自治區成立70周年，按照「逢十」慶祝的慣例，兩地分別在8月21日和9月25日舉行了慶祝大會。有別於以往「逢十」慶祝大會的是，這兩地的慶祝大會，最高領導人習近平都親自率團出席。這在歷史上是從未有過的超高規格。



習近平抵達烏魯木齊。

規格的提升，一方面體現了中央政府特別是習近平本人對西藏和新疆地區民族工作的特別重視，對當地各族人民的厚愛與關懷，一方面也是對這些年治藏、治疆工作成績的肯定，體現了中央政府和習近平本人對新時代民族治理體系、治理能力與治理成績的高度自信。

火熱的新疆

在堅持民族區域自治制度作為基本制度的前提下，習近平上任後於2017年提出了「築牢中華民族共同體意識」的政治要求，並將之作為新時代「民族地區各項工作的主線」，號召「各民族要像石榴子一樣緊緊抱在一起」。十幾年來，以這些要求和精神為指標，西藏和新疆治理取得了非常了不起的成績，使這兩個一直以來不僅在經濟上相對落後、在政治上也深受分離主義與恐怖襲擊困擾的「老大難」地區，呈現出了完全不一樣的面貌。

以經濟為例，2012年新疆的GDP為7411.83億元人民幣，2017年突破1萬億，到2024年又突破兩萬億元，達到了20534.08億元人民幣。如今的新疆已經不僅是傳統石化能源基地，油氣生產當量連續4年居全國首位，更是中國重要的綠色清潔能源基地，在傳統產業不斷升級的同時，綠色低碳動能持續激發，低碳工廠、零碳工廠紛紛崛起，產業結構持續優化。已經建成了3個千萬千瓦級、10餘個百萬千瓦級新能源基地。截至2024年底，新疆的新能源裝機規模突破1億千瓦，成為中國西北地方首個新能源裝機規模過億的省區。

外貿上，新疆也依託西北邊疆優勢，成為中國與中亞、西亞、歐洲等進行經貿基地的開放前沿。如今，這裡是中歐班列的重要口岸，截至今年9月1日，僅在阿拉山口岸通行的中歐（中亞）班列就超5000列。2024年全疆外貿進出口總值4351.1億元，同比增長21.8%，連續3年跨越3個千億級台階。

習近平抵達烏魯木齊。

在人們原來的印象中，新疆地處西北，天氣乾旱，沙漠遍地，民生水準與教育落後。如今這些傳統的刻板印象早已不合時宜。新疆的森林覆蓋率已經從1978年的1.03%躍升至5.08%；過去30年，人工綠洲面積從6.5萬平方公里增至10萬平方公里，增幅約54%。第六次全國荒漠化和沙化調查顯示，新疆荒漠化土地減少1956平方公里、沙化土地減少242.82平方公里。如今在新疆很多地方，沙漠戈壁反而成了當地的特色旅遊專案，沙區特色經濟紅紅火火。

新疆還將財政支出的75%以上用於保障和改善民生，截至目前，新疆九年義務教育鞏固率達99%，高於全國平均水準3.2個百分點；進城務工人員隨遷子女在公辦學校就讀比例99.16%，比全國平均水準高8.26個百分點；南疆城鄉實現從幼稚園到高中15年免費教育。截至2024年底，新疆醫療衛生機構達16739個，醫療衛生人員27.54萬人，每千人口衛生技術人員9.57人。覆蓋城鄉的醫療衛生服務網路基本建成，如今每個村都有標準化衛生室，縣級醫院均能開展遠端醫療。

現代化的西藏

西藏的發展成績同樣也非常驚人。

2024年，西藏的GDP達到2765億元，比1965年的3.27億元增長154倍、年均增長8.9%。公路通車總里程和鐵路運營里程分別達到了12.49萬公里和1359公里，國際國內航線達到183條。如今人們進出西藏已經有了多種選擇，再也不用像原來那樣仰賴有限的幾條進藏公路。電力方面，青藏、川藏、藏中、阿里等4條電網建成使用，主電網覆蓋所有縣市，所有行政村實現了光纖和4G網路通達。今年國家又投資1.2萬億成立央企「雅江集團」，開發雅魯藏布江水電，建成後發電量等於三個三峽。

根據官方數據統計，城鄉居民人均可支配收入分別從1965年的456元、108元增長至2024年的55444元、21578元，年均分別增長8.5%、9.4%，教育、醫療衛生、社會保障體系不斷完善，率先實行15年免費教育，共有各級各類學校3618所、在校生總數達97萬人，醫療衛生機構從1965年的193個增長至2024年的7231個，人均預期壽命比自治區成立初期增長1倍多。

西藏是世界屋脊，地球第三極，生態具有多樣性和獨特特徵。這裡的生態情況如何，不僅對中國的環境和水資源重要，對東南亞、南亞乃至全球的氣候與生態都非常重要。這些年來，西藏在進行經濟建設的同時，把生態建設也放到了特殊重要的地位。生態文明建設因此成效顯著，森林覆蓋率和草原綜合植被蓋度不斷提高，全區森林覆蓋率提高到12.3%，主要江河、湖泊水質100%達到或優於三類水體，空氣品質優良天數比率達99%以上。

習近平率中央代表團乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。（新華社）

如今的西藏，無論從經濟還是民生的維度，還是生態文明的維度，可以說都已發生翻天巨變。從一個實行農奴制的落後高原宗教政體，變成了一個現代化的高原省份。

和新疆一樣，西藏現在也是國內外遊客的最主要旅遊目的地之一，遊客數量不斷創下新高。2024年，新疆接待遊客3.02億人次，同比增長14%，遊客總花費3595.42億元，同比增長21%，各項指標創歷史新高，旅遊熱度排名全國第二。2024年，西藏全區的文化產業產值增長23.8%，接待國內外遊客6389萬人次，增長15.8%，其中入境遊客增長188.2%。 2025年上半年，西藏又接待國內外遊客3218.48萬人次、同比增長11.7%。 遊客旅遊總花費超過746億元，同比增長了14.5%。

絕大多數到西藏或新疆旅遊過的遊客，不僅對當地的美食、美景、風土人情讚不絕口，也都深刻感受到了當地經濟與民生的變化，感慨於在新疆、西藏發生的歷史性巨變。

恐怖主義與分離主義消失

一個更有意思的變化是，伴隨著西藏、新疆的蓬勃發展和火熱旅遊氛圍，原來一度令人擔心的邊疆分離主義和恐怖主義等，在這兩個地方也煙消雲散。而原來總是借藏區、疆區議題興風作浪，屢屢登上國際媒體版面，並和西方一些打著關心新疆、西藏人權與宗教信仰旗號介入藏疆事務的西方政客眉來眼去的達賴喇嘛和熱比婭，也一同從人們的視野消失。

相比於如今在新疆各地隨處可見的國內外遊客，過去很長一段時間，因為擔心被當地少數民族暴恐分子的襲擊，別說外人不敢到新疆旅遊，即便是新疆本地人也隨時可能遭遇不測。更有一些暴恐分子與分裂分子與外部恐怖組織和分裂勢力勾連，不僅在新疆本地製造恐怖事端，甚至在雲南、在北京的天安門廣場發動過恐怖襲擊行為。

2009年7月6日，七五事件發生後，血跡斑斑的烏魯木齊街頭。（AFP）

2009年7月5日，在新疆烏魯木齊還發生了大規模的分離主義暴亂事件。甚至當時有國家領導人到新疆視察剛離開不久，在烏魯木齊等地就發生了恐怖襲擊事件。

在西藏，分離主義分子雖然相對於新疆沒有那麼猖獗，但是由他們支援或製造的事端也時有發生。從2009年到2017年，在西藏前後發生了一百多起藏人自焚事件。這些事件背後無一不藏著藏獨分離主義的影子。

與西藏、新疆這些分離主義行動、恐怖襲擊行動等遙相呼應的，一是西方一些國家的政黨政客與媒體，二是像達賴喇嘛、洛桑森格、熱比婭等這樣的藏獨、疆獨勢力。也因此，在西藏、新疆一有事情發生，另外兩者就頻頻發聲，透過政治或輿論方式為前者撐腰打氣，輸送經濟支持或政治能量。

而伴隨著西藏、新疆的內部治理上趨向安定，後兩者也趨向銷聲匿跡。谷歌（Google Trend）的熱詞搜索趨勢就很清楚地反映出了這一變化。

用Google Trend檢索中文「達賴喇嘛」和英文「Dalai Lama」可以發現，中文「達賴喇嘛」除了在2008年3月、4月北京奧運會火炬傳遞期間，因為海外藏獨騷擾火炬傳遞，達賴喇嘛的關注度達到100，之後就一直低迷。在2016年的很長一段事件甚至是零。即便在2025年7月，西藏自治區成立60周年之前，達賴喇嘛及海外媒體又是炒作轉世議題，又是超過西藏宗教議題，關注度最多也才到6。

Google Trend 關於「達賴喇嘛」的搜索量變化。

而英文「Dalai Lama」除了在2023年4月因為西方媒體與政客圍繞西藏與達賴喇嘛等一系列炒作，在短期內上升到100之外，也一直呈下降態勢。

Google Trend 「Dalai Lama」的搜索量變化。

熱比婭的中英文搜索結果變化更明顯。2005年熱比婭被放行出國，2009年7月新疆發生「7.5事件」時熱比婭的搜索量暴漲到100。其它絕大部分時間，熱比婭的搜索都維持在極低熱度。只有2014年3月雲南昆明火車站發生暴恐襲擊事件時，熱比婭因為不斷接受西方媒體採訪，熱度一度上升到3。

此後，無論熱比婭怎樣上躥下跳，關於她的搜索資料都維持在零點附近。即便在2019年至2021年西方媒體與政客熱炒新疆棉花和所謂「強制勞動」期間，熱比婭的搜索量也基本為零。

Google Trend 關於熱比婭的搜索量變化。

這一數據曲線顯示出，隨著新疆的安定與發展，熱比婭在西方反華政客和媒體眼裡的價值已徹底喪失。