瘋傳「西藏喇嘛打籃球」穿僧服仍靈活如NBA球星 獲封「艾佛僧」
撰文：中天新聞網
一支西藏喇嘛穿著傳統僧服打籃球的影片近日在網路瘋傳。
其中一位身材不高的喇嘛憑藉靈活打法與犀利動作，被笑稱宛如NBA傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson），網友更封他為「艾佛僧」。
影片中，這名喇嘛展現精湛球技，飛身切入、後撤步跳投動作流暢，宛如職業球員，讓不少觀眾驚呼：
根本是被耽誤的籃球選手。
許多網友除了佩服他的技術外，也好奇長袍僧服行動受限，竟還能靈活胯下運球，更讓這段影片話題持續延燒。
