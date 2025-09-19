瘋傳「西藏喇嘛打籃球」穿僧服仍靈活如NBA球星　獲封「艾佛僧」

一支西藏喇嘛穿著傳統僧服打籃球的影片近日在網路瘋傳。



其中一位身材不高的喇嘛憑藉靈活打法與犀利動作，被笑稱宛如NBA傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson），網友更封他為「艾佛僧」。

今日一位西藏喇嘛穿著傳統僧服打籃球的影片近日在網絡上瘋傳。（Instagram@mystictibet）

影片中，這名喇嘛展現精湛球技，飛身切入、後撤步跳投動作流暢，宛如職業球員，讓不少觀眾驚呼：

根本是被耽誤的籃球選手。

許多網友除了佩服他的技術外，也好奇長袍僧服行動受限，竟還能靈活胯下運球，更讓這段影片話題持續延燒。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】