瘋傳「西藏喇嘛打籃球」穿僧服仍靈活如NBA球星　獲封「艾佛僧」

撰文：中天新聞網
出版：更新：

一支西藏喇嘛穿著傳統僧服打籃球的影片近日在網路瘋傳。

其中一位身材不高的喇嘛憑藉靈活打法與犀利動作，被笑稱宛如NBA傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson），網友更封他為「艾佛僧」。

今日一位西藏喇嘛穿著傳統僧服打籃球的影片近日在網絡上瘋傳。（Instagram@mystictibet）

點擊圖輯查看更多西藏喇嘛打籃球的圖片：

+9
日本公司請僧侶「為曱甴誦經40年」　員工定期向蟲子遺照拜祭數學天才柳智宇曾拒絕麻省理工「選擇出家為僧」　12年後現況曝光

影片中，這名喇嘛展現精湛球技，飛身切入、後撤步跳投動作流暢，宛如職業球員，讓不少觀眾驚呼：

根本是被耽誤的籃球選手。

許多網友除了佩服他的技術外，也好奇長袍僧服行動受限，竟還能靈活胯下運球，更讓這段影片話題持續延燒。

相關文章：少林寺釋永信案轟動日本掀「信仰大崩塌」討論　揭當地佛門黑暗面

+33
日本知名禪寺僧人修煉變「抽水」　20女高中生合宿修行慘遭性侵獲封「現實版唐僧」　蘇州男花3年騎單車遊遍大陸　蓋齊334市郵章泰國驚現「163歲木乃伊」？傳為高僧修練成菩薩　真相卻是這樣柬埔寨52歲高僧還俗不到3個月閃婚　19歲嫩妻仙氣美照曝光惹熱議日本高僧「世界末日前奏」一一應驗　曾預言新冠安倍遇刺俄烏戰爭

延伸閱讀：

假弘法真運毒！「假喇嘛」飄飄袈裟藏9.9公斤K毒　2共犯逃出境

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

西藏
NBA
兩岸奇趣
運動
熱話
中天新聞網