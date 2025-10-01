美國被逼急了！　中國正多維度蠶食美國傳統軍事優勢

本週一（9月29日）傍晚，中國華北地區的天空出現「異象」，不少北京、河北、山西的網民在社交媒體曬出照片和視頻：一些畫面中，華燈初上的夜空猶如出現一條金色飄帶，劃過泛紅的天空；另一些畫面中是暈染開的彩雲，在夕陽的餘暉中螺旋上升。



+ 4

奇幻又壯觀的景象在中國社交媒體上引發熱烈討論，話題一度沖上微博熱搜榜。中國媒體引述氣象和航天專家判斷，類似的景象是火箭雲，通常與運載火箭、彈道導彈發射時的尾跡有關。

截至星期二（9月30日），這次火箭雲的成因還是個謎，到底是因為航天發射，還是因為軍方測試了某種裝備，中國官方沒有發佈任何消息。不過，在互聯網上，軍迷們早已炸了鍋，很多人言之鑿鑿，認為這次的火箭雲，絕非普通航天發射形成。

有軍迷通過分析網上流傳的照片和視頻，拼湊出火箭雲形成的整個過程，還稱觀察到火箭雲的軌跡出現特別的「機動變軌」和「二次俯衝加速」，推測這是在試驗高超聲速飛行器。

有時政博主則認為，這次的火箭雲具備反導攔截測試的典型特徵，而且是在大氣層邊緣實施攔截，針對的就是洲際彈道導彈。還有軍迷猜測，說不定就是在測試九三閱兵上亮相過的紅旗－29防空導彈，正是對美國前幾天在大西洋「秀肌肉」還以顏色。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

剛過去的9月被形容為中國軍迷的「狂歡月」。中國在九三閱兵中，高調亮出各種先進裝備；在長春航展展示隱身化、智能化、無人化軍機；又在福建艦大方「秀」出領先的航母電磁彈射技術。中國互聯網上還「劇透」了無人機航母四川艦，讓各方猜測這款新型戰艦海試在即。

中國接二連三「秀肌肉」的同時，大洋彼岸的美國也沒閑著。美國海軍在9月17日至21日，在佛羅里達海岸連射四枚「三叉戟IID5」型潛射洲際導彈，引發多方關注。

美國海軍發佈消息稱，四次試射都是從俄亥俄級戰略核潛艇發出，最後落在大西洋上。雖然美國海軍戰略系統項目辦公室稱，此次試射屬於例行測試，不針對任何正在發生的世界大事。但無論是美國輿論還是中國輿論，都不認為美軍密集試射是在例行測試，而是有濃厚的戰略意味。美國《新聞週刊》在相關報道的標題中就直接點出，美國試射核導彈，「一隻眼睛看向的正是中國」。

東風-61型洲際彈道導彈。（新華社）

美國此次試射戰略導彈，距離中國在九三閱兵上亮出東風-61、東風-5C、巨浪-3、驚雷-1等戰略「殺器」僅兩周，中國輿論認為，美國這次是被逼急了，明顯是在回應中國首次公開的「三位一體」核打擊能力，力圖重新平衡中美核博弈天秤，並向世界展示美國的核打擊優勢。

在常規武器上，面對中國裝備的快速更新換代，美國也在卯足勁抗衡。在第六代戰機F-47官宣半年後，美國軍方上周公開項目最新進展，透露第一架F-47戰鬥機已經在波音工廠中開始建造，預計將在2028年試飛。

美國國內對中國軍事力量快速提升的戒備心也越來越強，並開始擔憂在軍事製造能力上被中國甩在後頭，連「子彈」都不夠。

《華爾街日報》最近引述知情人士透露，五角大樓擔憂，美國在未來可能與中國發生的衝突中，可用的武器儲備過低，為此正敦促導彈供應商以雙倍甚至四倍的速度加快生產，提高愛國者攔截彈、遠程反艦導彈等12種武器的庫存。美國副防長范伯格（Steve Feinberg）甚至在這個「彈藥加速委員會」親力親為，每週都會致電軍火公司高管討論，緊張和重視程度可見一斑。

不過，增加武器庫存不是一蹴而就的事，特別是對軍工企業而言，巧婦難為無米之炊。報道引述的軍事專家直言，企業不會因為政府空談就去增產，政府得先簽下訂單，拿出真金白銀來支持企業提高產量。

九三閱兵，東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

相較之下，得益於集中力量辦大事的舉國體制，以及中國近年來越來越強大的製造能力、更加完善的工業產業鏈和人工智能等先進科技的快速發展，中國軍工迎來井噴式大爆發。海軍以前所未有的速度入列新型艦艇，被形容為「下餃子」；中國的戰機也在快速迭代，在迎合未來空戰需求的無人隱形作戰飛機上，無論是製造優勢和科技水平，都走在了世界前列。

儘管美國軍事實力的全球領頭羊地位依然難以撼動，但這些年下來，中國正在多維度地蠶食美國的傳統軍事優勢，也在削弱美國的戰略安全感。這也意味著隨著中國更加高調且頻繁地展示軍事實力，美國也會愈加警惕，並採取更強勢的姿態回應，竭力鞏固原有的軍事領先地位。對世界而言，兩個大國陷入你來我往的軍備競賽，很可能成為動盪的源頭，讓和平與穩定的前景更暗淡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

