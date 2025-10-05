特朗普焦慮發帖　中國施合縱連橫戰略　「大豆牌」又打中美國七寸

特朗普本周發帖，抱怨中國為了談判而不買美國大豆。按特式筆法，重要的事，他用感嘆號和英文字母大寫。

三句加重語氣的句子是：「我絕不辜負我們的農民！」「我愛我們的愛國者，每一位農民都是真正的愛國者！」 「讓大豆和其他農作物再次偉大！」 特朗普還把中國不買美國大豆問題歸咎於前任拜登，並承諾將利用加徵關稅的收入幫助農民。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

上述為安撫農業州支持者、穩住共和黨票倉的貼文看似誠意滿滿，但同時也犯了談判大忌——在上談判桌之前顯得焦慮。

特朗普稱，四個星期之後將與中國國家主席習近平見面，並明確大豆將是「主要討論議題」。他在8月間也曾發帖，呼籲北京迅速將美國大豆訂單量增加四倍，又稱「中國正擔心其大豆短缺」。

特朗普兩次針對中美「大豆之爭」發帖，一下把拜登拖下水，一下指中國缺大豆，其實都凸顯他底氣不足。無他，全因數字會說話。

根據美國農業部數據，中國這個原美國大豆最大買家，自今年5月以來，沒有下過任何訂單。去年，美國總值245億美元的大豆產出中，有125億美元，即50%以上被中國買走。如今，這個數字已連續多月掛零。

英國《經濟學人》雜誌說，去年這個時候，美國大豆近40%海外訂單歸中國買家，今年一個訂單都沒下。這是1998年有官方網上記錄以來的首次。

繼稀土牌之後，中國打出了大豆牌；前者不賣，後者不買。不管是不賣或不買，中國顯然已做足多手準備，不僅充分利用其壟斷供應鏈和龐大國內市場的優勢，還施展合縱連橫戰略，轉向拉丁美洲國家大量採購大豆，兩次出招，都打中美國七寸。

美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）今年較早前以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」投書。（網絡圖片）

大豆被形容為「餐桌上的千面手」，也是中國民眾的主要蛋白質來源。

在特朗普1.0貿易戰之前，美國大豆佔中國進口量約三分之一；貿易戰開打後，中國進口大豆市場格局大變。2018年，美國大豆佔中國進口大豆總量份額，從上一年34.4%降至18.9%，巴西則快速成為中國最大的大豆供應國。

與稀土不一樣的是，「中美豆爭」並非首次，在特朗普第一任期已上演過。中美最終在2020年簽署「第一階段協議」，中國承諾在2020年和2021年購買額外2000億美元的美國商品和服務，但後來因疫情不了了之。

中國吸取了與特朗普第一任期交手經驗，加上擴大全球南方「朋友圈」外交戰略奏效，讓北京更有底氣應對特朗普2.0關稅戰。

美國《新聞週刊》報道，中國企業已從巴西和阿根廷採購1200萬噸大豆，交貨期持續至今年10月。即便美國大豆比巴西大豆每噸便宜40美元，北京因貿易戰而向美國進口大豆加徵34%關稅，也讓美國大豆失去價格優勢。

特朗普搬起的關稅戰石頭，砸到了自家農民的腳。美國中西部農業州還是共和黨傳統票倉，隨著明年國會中期選舉到來，中美豆爭必將升級成美國國內政治問題。中國顯然看準這一點，用大豆做談判籌碼，迫使特朗普做出讓步。

讓特朗普政府難堪的是，財長貝森特的手機熒幕竟被美國媒體拍到。貝森特與相信是農業部長羅林斯的短信溝通內容顯示，美國正計劃向阿根廷提供200億美元貨幣互換額度之時，阿根廷為了刺激穀物銷量而取消出口稅，結果中國乘機搶下大量阿根廷大豆。

特朗普與阿根廷總統米萊關係密切，特朗普出手救友卻搞出冤大頭，反助中國這個競爭對手掌握更多談判籌碼，如此荒誕情節，電影編劇都未必寫得出。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

貝森特10月2日接受美媒採訪時稱，特朗普和習近平本月底到韓國出席亞太經合組織會議期間將見面，他也將與中國副總理何立峰進行第五輪貿易談判，應該會取得「相當大的突破」。

那會是什麼樣的突破？

6月倫敦談判後，中國對應美國放鬆高科技出口管制，承諾恢復稀土出口。如果繼續是小範圍交易，中國有可能用包括大豆與波音飛機等採購，換取美國取消或降低因芬太尼而向中國累計加徵的20%關稅。

如果北京乘勢在更核心問題上需求突破，中美談判會否牽扯到最敏感的台灣議題？大陸近日多次重申反台獨，西方媒體則多次報道，中國欲借貿易協議迫使特朗普正式表態反對台獨，而不僅僅是不支持台獨。

日本《產經新聞》本周還報道，日本智庫公佈最新衛星圖像顯示，解放軍在內蒙古朱日和訓練基地擴建設施，除了原先模擬台灣總統府的建築外，還新增模擬司法院的建築，並以地下通道將兩者相連，顯示解放軍正強化對台「斬首作戰」演練能力。

特朗普政府似欠缺全盤戰略考量就點燃關稅戰，原以為用極限施壓就能讓中國破防，迄今看來不僅低估對手硬扛能力，自身防線漏洞也不少，接連被中國兩張牌打到痛點。就本區域安全格局而言，最引人關注的是，特朗普會否為達成與中國簽署貿易協議的首要目標，而在台灣議題上做出實質性或象徵性讓步？

本文獲《聯合早報》授權轉載。

