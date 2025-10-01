中國新增K簽證引「搶飯碗、種族論」爭議　官媒：曲解誤導公眾

日前，美國特朗普政府將H-1B工作簽證費用提高至10萬美金，引發在美留學生、海外學者擔憂。反觀中國，10月1日起新增的針對外國青年科技人才的K字簽證，被外界視為是與美國搶人才的措施。而受美國簽證費用上漲影響最大的印度人，更是被視為「目標人才」。



然而在國內失業率高企，大學生畢業即事業的當下，國家推出「K簽證」吸引海外人才，不出意外引發民眾對「其他族裔搶飯碗」的爭論；同時也有民眾擔心中國會因此而變成移民國家，撼動本國國民利益。對此，官媒《人民日報》發表評論表示，K政策的出台將對中國未來發展帶來深遠影響，部份誤讀誤解，以及發表一些奇談怪論，只會誤導公眾、引發不必要的焦慮。



評論指出，有「崇洋媚外」論者認為，國內擁有充足的本土人才儲備，何需「舍近求遠」引進外國人才。這樣的視野過於狹隘。

從二戰以來的全球史看，誰擁有一流人才，誰就占有發展先機。國際輿論認為，未來將由最能充分利用人才的國家主導。走向世界的中國，比以往任何時候都更加渴求人才。中國要贏得未來，就必須聚天下英才而用之。

評論還提到，儘管中國人力資源總量、科技人力資源總量、研發人員總量世界第一，但高層次人才仍然缺乏。但2025年中國製造業重點領域人才缺口就接近3000萬人。中國的舞台足夠廣、天地足夠寬，容得下各類人才施展才華。引全球優秀大腦和智力資源投身中國高質量發展，於國於民、於當下於長遠，都是好事。

2019年6月30日，南京醫科大學舉行2019年畢業典禮暨學位授予儀式。來自尼泊爾、印度、毛里求斯、加納等國家的一百多位外國留學生身著學位服，在典禮上拍攝合影留念。（中新社）

此外，還有「沖擊就業」論者認為，K字簽證門檻不夠高，延攬外國青年科技人才，會搶占本土勞動者飯碗。這是毫無必要的擔憂。

K字簽證簽發對象是外國青年科技人才，專業限定在科學、技術、工程、數學學科，要求學士學位及以上，來源是境內外知名高校或者科研機構，並非網上炒作的「低素質勞動力」。

對於「移民危機」，評論認為這是無稽之談。K字簽證只是為外國青年科技人才來華工作、生活提供便利，豈能直接和移民劃等號。同時，增設簽證會有配套的管理制度。所謂「移民危機」不會出現。尤其中華文化博大精深，能夠妥善處理有關問題，化合各種矛盾，要有這樣的「文化自信」。

而對於有人提出會有「安全風險」，K字簽證可能引入具有「潛在風險」的人，會給國家安全、社會治理造成沖擊。評論表示，這是不自信。中國是世界上公認最安全國家之一，背後是法治、科技的有力支撐，彰顯強大的治理能力。

評論強調，在各種風險隱患面前，中國已經有足夠的智慧和能力應對，應有充分的信心。