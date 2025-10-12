貿易戰｜學者：中美能否達成第三次「大交易」主宰亞太安全格局

中美元首近期能否實現會面充滿變數，中國國際關係學者吳心伯指出，北京和華盛頓的外交關係史上有過兩次「大交易」（grand bargain），能否在如今的戰略博弈情形下達成第三次「大交易」，將影響亞太安全格局。



2025年抗戰勝利80周年閱兵儀式，習近平與各國領導人畫面。（新華社）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院上星期四（10月9日）舉行公開講座，復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯，以英語主講「兩種前景敘事：亞太地區安全格局演變」。

吳心伯研判，亞太地區未來的安全格局，很大程度上取決於中美關係。其中一種可能的情形是，中美走向嚴重衝突，區域內因而出現分裂對抗局面，「某種程度上重回我們所熟悉的冷戰時代」。

不過，中美曾兩度在冷戰背景下達成「大交易」，如果能再次實現，則可以帶來合作、對沖和競爭並存的格局，而這第二種情景更有利於區域安全。

關鍵問題是，如今深陷激烈地緣政治經濟博弈的中美兩國，能否達成第三次「大交易」？

圖為美國前總統尼克遜（Richard Nixon）1972年2月21日訪問中國期間，與毛澤東握手。（美國聯邦政府）

吳心伯從歷史談起指出，上世紀70年代，時任美國總統尼克遜訪華，美國由遏制中國轉向對華接觸，在台灣問題上採取「一個中國」政策，中國則與美國合作共同應對蘇聯的擴張戰略，這是雙方的第一次「大交易」。

第二次「大交易」發生在冷戰結束後的上世紀90年代。美國繼續對崛起中的中國採取接觸政策，同時重申一中政策。此時的中國也加入美國主導的國際經濟和安全體系，雙方在朝鮮半島核問題等地區熱點議題上展開合作。

吳心伯認為，要想實現第三次「大交易」，意味著美國應停止以戰略競爭的名義遏制和打壓中國，再次確認過去所堅持的一中政策。

《華爾街日報》9月曾引述知情人士報道，在美國總統特朗普渴望與中國達成經貿協議之際，中國國家主席習近平尋求特朗普在台灣問題上讓步，正式表明反對台獨。

至於中國能在第三次「大交易」中提供什麼，吳心伯研判，北京會在經濟和安全兩方面作出積極回應，包括增加對美商品採購、繼續購買美國國債、恢復稀土出口、進一步向美企開放服務業，以及降低台海緊張情勢等。

圖為江蘇連雲港準備出口的稀土。（視覺中國）

他說：「這與我們過去所見的情況頗為相似。唯一不同的是，中國這次能提供比以往更多的經濟利益，因為中國的經濟和金融實力已經顯著提升。」

在回答現場提問時，吳心伯提到，中國的最大優勢在於政策延續性，當局決定做的事通常都能實現，這正是美國的弱項；而中國的創造力、市場活力曾經不如美國，是一大戰略弱點。但他認為這種情況已經發生變化，並以阿里巴巴、華為、深度求索（DeepSeek）等科技民企為例稱，市場力量和民間社會正推動中國的創新發展。

他也說，美國的頭號戰略優勢是華盛頓的全球盟友網絡，以及遍佈世界各地的美軍基地，「儘管特朗普可能並不認為這是美國的資產，反而更像是一種負擔」。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

