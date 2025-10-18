小米汽車慘烈車禍持續發酵　創始人雷軍遭流量反噬

小米汽車和其創始人雷軍正面臨該品牌成立以來最嚴峻的市場危機。



10月13日淩晨，四川成都一輛小米SU7 Ultra碰撞前車後越過中央綠化帶並起火燃燒，駕駛員不幸遇難。從現場視頻看，事故發生後，現場多位民眾自發參與搶救，但車門在未出現明顯變形的情況下完全無法打開，接著底盤和車內出現爆炸，救援民眾被迫撤離，駕駛員被活活燒死。

盡管事後官方的通報顯示，遇難駕駛員涉嫌酒駕，但車輛受碰撞後爆燃、車門無法打開等情況還是引發了全網熱議。加之在今年3月底，有小米汽車在公路發生碰撞後車輛爆燃，導致3名女大學生被燒死。有關小米汽車安全性話題，再次被拋上台面。

而小米創始人雷軍在小米汽車創辦過程中的一些言論，比如小米汽車「好看是第一位」、小米就是要「把粉絲變成腦殘粉」，以及雷軍在新品發布和市場推廣過程中的一些誇張性言論和出於市場免責考慮的某些過度宣傳，也被網友挖出並製成諷刺性內容。

受這些因素沖擊，小米在港上市的股價持續下跌創下近期新低。而靠打造個人誠實與可信賴形象在網上俘獲了4千多萬粉絲的雷軍，有專門關注大V粉絲數量變動的媒體發現，其粉絲數量也在以每天幾萬的速度加速「脫粉」。原本一車難求一度需要加價等貨的小米汽車轉讓價也開始暴跌。這種聲譽與流量崩塌現象，此前還從未在小米及雷軍身上發生過。

尤為值得一提的，就在因連番慘烈事故遭受嚴峻市場口碑與流量考驗，網絡聲浪質疑小米和雷軍未對事故遇難者及家屬致以任何慰問也未表示任何歉意之時，10月16日，雷軍在世界智能網聯汽車大會演講中一番呼籲「共同抵制網絡水軍、黑公關等網絡亂象」的言論更引爆網絡質疑。

消防到後滅火，小米SU7已被燒成空殼。

連一些原本對事件無感的網友，甚至是小米用戶也覺得雷軍在此時做此番表述非常不妥。

有網友評論稱，當年小米就是靠「網絡水軍」起家的，甚至雷軍及小米就是網絡流量的產物。在靠流量大賺的時候，雷軍不嫌棄網絡輿論，在被批評質疑時卻把這些批評與質疑冠上「網絡水軍」的帽子，污名化為「黑公關」非常失策。尤其在剛剛連續發生多起慘烈事故，網絡輿論情緒正熾的情況下。

到底有沒有針對小米的網絡水軍和黑公關是一個話題。也許有，也許沒有。也許就是網友在看到慘烈事故後的自然反應。但在車禍遇難司機屍骸未寒的情況下，小米及雷軍不是以誠懇的態度安撫公眾情況，反而把責任暗戳戳推到網絡水軍和黑公關上，很難不引起網友的反感情緒。

有網友把最近因「預製菜」翻車的內地餐飲巨頭西貝老板賈國龍與雷軍類比，認為二者雖屬不同領域。但當事方的回應都同樣不夠坦誠，在事件曝光後的公關處理嚴重失當，不僅不低調規避市場情緒，反而倒打一耙子，把問題推到市場和網友身上，試圖通過資本的力量「教育」市場和消費者。

其實坦率說，任何一個品牌或產品，在走向壯大、成熟的過程中，都難免會出現這樣或那樣的事故，包括飛機、火車、汽車等交通工具都一樣。小米恐怕也得有類似經歷。但在這個過程中，作為生產與品牌廠家，如何從事故總結經驗教訓不斷完善產品，並與消費者與市場進行積極互動，對廠家也是一個非常關鍵的考驗。

而至少就目前為止，小米在此次事件上的處理確實充滿瑕疵。畢竟人命關天，生命權應該在車輛研發與事故善後處理上都應該被放在第一位。事故發生後，幾位路人接連出手救援都未能拉開車門，眼睜睜看著年輕生命在熊熊烈火與爆炸中化為骷髏，公眾下意識地質疑車門為什麽打不開，是一種很自然的情緒。

有網友因此評價，小米這些年的成功與雷軍分不開，但並不代表雷軍就是神，就絕對權威一直正確。公眾要的是一個態度，而不是營銷話術。從這個角度來說，小米和雷軍是被自己的流量反噬，因為事故應對與大眾預期出現差距，導致人設崩塌。從1個月脫粉29萬來看，說明“米粉”們正在祛魅，小米和雷軍的神話正在被消融。

無論如何，這都是小米雷軍必須坦誠面對和需要妥善解決的問題。和網絡情緒及消費者對峙，甚至通過資本力量試圖教育市場與消費者，絕對不是解決問題的辦法。