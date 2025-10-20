台海有戰事：鄭麗文至少面臨八大挑戰

新當選的國民黨主席鄭麗文至少面臨以下八大挑戰：

首先是能不能頂住民進黨與賴清德的圍剿，這是眼前最現實的挑戰。這次國民黨主席選舉之前，國民黨剛剛逃過「大罷免」的生死關。在此之前，2024年的台灣大選，國民黨打得也是狼狽不堪，不僅被民進黨一路壓着頭打，還被柯文哲卡着脖子勒索。而且自台灣民主化以來，面臨民進黨的政治污名化、收繳黨產、去中國化、去國民黨化等行為，國民黨一路被逼得連滾帶爬，不要說還手，甚至連「還嘴」的能力都沒有。而枱面上的這位賴清德，又是一位政治賭徒，是一位進攻性選手，在「大罷免」失敗後，絕對不會善罷甘休。賴清德會施出什麼更毒辣的招數，外界還無從得知。這次鄭麗文當選國民黨主席後面臨的最現實挑戰，就是如何抵擋住民進黨賴清德政府挾執政資源的圍剿。國民黨黨徒最現實的期待，也是希望這位具跨黨派背景，有街頭運動和選舉經驗的女性領導人，能打善戰，能抗住民進黨賴清德的圍剿，至少不再像歷史上那麼被動。

其次是能不能擔起國民黨人的改革意願，這是當下最關鍵的挑戰。國民黨現在面臨的最大困境除了外部民進黨的持續圍剿，就是內部一潭死水，一片微死氛圍。內部失去政治活力，沒有政治創新精神，喪失戰鬥能力，讓國民黨已經到了政治死亡的邊緣。這次國民黨選擇鄭麗文而不是郝龍斌這個老派、沉悶、沒有任何個性特色的傳統國民黨政治人物當主席，就是看重了鄭麗文身上的「非傳統」元素。大家覺得她年輕，有闖勁，有鬥志，有改革的精神和意願，希望她在抗住民進黨圍剿的同時，能為國民黨帶來新鮮空氣，帶來一股活水。簡言之就是改變。她能不能扛起這個改革意願，是她作為國民黨黨主席，在未來幾年面臨的最關鍵挑戰。

第三是能不能在明年的「九合一」選舉中維持並拓展國民黨的政治地盤，這是馬上要面臨的挑戰。2028年的總統大選時間也許還早，但是明年的「九合一」選舉馬上就要來到。這次「九合一」選舉，對民進黨賴清德來說是挑戰，因為他作為一個得票率極低、在立法院處於少數地位的執政黨總統，必須在「九合一」中拼死一搏，否則，若再失去地方基本盤，那他不僅面臨在野黨的牽制，還將面臨黨內壓力，基本上就政治死亡了。對鄭麗文領導的國民黨同樣如此，已經在野的國民黨，如果在明年的「九合一」中再大敗，那麼鄭麗文的政治能力和選戰能力就會在黨內面臨嚴峻質疑，屆時國民黨內異見蜂擁而起，各種質疑之下，她能不能再以黨主席之職領導國民黨都會成為問題。所以能否在明年的「九合一」選舉中維持並拓展國民黨的政治地盤，是鄭麗文馬上要面臨的最大挑戰。

鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（中時新聞網）

第四是能不能重塑國民黨，這是其在國民黨內面臨的最艱難挑戰。對國民黨來說，重塑是一個非常寬泛、非常艱難的詞。寬泛，是因為這個黨的方方面面現在都已經嚴重落伍，已經嚴重不適應與變化的形勢。艱難，是因為對該黨來說，重塑幾乎是不可能完成的任務。國民黨的無能與腐敗，不止表現在政黨政治和選戰層面上，更表現在其糟糕的政治文化上。國民黨從其誕生那一天起，就一直是一個分裂的政黨，一個脱胎於江浙資本襁褓脱離社會底層大眾的政黨。持續的分裂與爭權奪利，是該黨的標配。七十六年前，該黨是因為這一原因在大陸丟掉政權，到台灣之後，該黨也是因為這些原因在選舉戰場屢戰屢敗，將政權拱手相讓。國民黨不是沒有人發現這個問題，而是一直解決不了這個問題。包括孫中山當年對國民黨的改組，都因為黨內右派勢力的反撲而最終失敗。現在這個責任到了鄭麗文身上，她能不能重塑國民黨，是她面臨的最艱難挑戰，也是一項幾乎不可能完成的任務。

第五是能不能有效整合在野力量牽制民進黨並重返執政，這是對其領導力的挑戰。賴清德雖然是少數派總統，但是民進黨在台灣仍然有相當牢固的政治基礎，而且經由台灣政黨輪替以來二十多年的演變，台獨及本土意識確實已成社會主流。這些是民進黨的資本，也是賴清德等民進黨籍領導人所以能持續打壓國民黨的依仗。雖然說民意如流水，民進黨因為長期執政，初心已經喪失，開始走向腐敗與官僚，導致不少年輕人開始脱離。但這些離開民進黨的人，並未轉化為國民黨的支持。鄭麗文必須直面的一個現實是，不僅民進黨現在一支獨大，其它政黨力量也在聚集形成。這些政黨不僅在吃民進黨的流量，也在蠶食國民黨的地盤，在與國民黨進行政治博弈。所以，鄭麗文能否有效整合在野力量，牽制民進黨，贏得明年的「九合一」選舉，並在下一次大選中重返執政，是對起領導人的巨大挑戰。

第六是能不能頂住黨內和台灣內部壓力，找出兩岸合作的新路，這是對其政治定力的挑戰。兩岸是國民黨的最大加分項，但是在過去多年，反而好像成了該黨的最大短板，成了民進黨的最大加分項。一個很重要的原因，就是在國民黨內，在台灣內部，本土和台獨已成主流意識。這些主流聲浪在民進黨等台獨政黨的支持下不斷掀起濁浪，擠壓國民黨的政治論述和兩岸政策立場，污名化國民黨的政治主張。外部勢力也興風作浪，不斷挑起對中國大陸的對立情緒。這次國民黨主席選舉，鄭麗文對賴清德的「新兩國論」大力討伐，對「台獨是死路」的呼喊卻一點都不含糊。她疾呼讓國民黨人、讓台灣人敢說自己是中國人，在當下台灣的政治空氣裏讓人耳目一新。接下來，她必然會遭到民進黨和台獨輿論的反撲，會被抹紅抹黑，甚至被國民黨內某些本土派攻擊，她能否頂住黨內和台灣內部台獨力量的壓力，將選舉主張落到實處，找到兩岸合作的新路，是對其政治定力的巨大挑戰。

國民黨主席朱立倫（中）、馬英九（左）、國民黨前主席吳伯雄（右）。（聯合報）

第七是能不能頂住美國壓力，這是最危險的挑戰。台海有今天，美國是最大的因素。甚至可以說，如果沒有美國，就沒有今天的台灣問題，也不會有今天各方圍繞台灣問題掀起的口水和衝突。美國不樂見兩岸統一，甚至不樂見兩岸關係和睦，善於在兩岸緊張的局勢下同時敲詐兩岸，並從中渾水摸魚服務於本國的地緣戰略利益，這是一個顯而易見的事實。尤其這些年隨着中國崛起，中國大陸掌握了台海的主導權，美國在持續加大發掘台灣遏制打壓中國的地緣價值，對民進黨和台獨雖然不放心但是卻提供了最大外部支持。另外在台灣內部，因為美國持續幾十年的政治滲透和心理殖民，以及台灣在兩岸對峙格局下主動倒向美國尋求庇護，美國在方方面面對台灣政治擁有巨大影響力。而且為達到政治目的，美國往往不擇手段。所以，作為國民黨主席的鄭麗文，從一開始上任在最關鍵的兩岸和台美關係問題上，就得面臨美國壓力，她能否抗住美方壓力，是她面臨的最危險挑戰。

第八是敢不敢與中共進行政治談判，敢不敢談統一，這是鄭麗文面臨的終極挑戰。兩岸終究是要統一的，只是時間早晚和方法問題，這是明眼人都能看到的大勢。習近平說的「台灣問題總不能一代代拖下去」，「兩岸必將統一，也必然統一」，可不是政治口號隨便說說，實事求是講，如果不計代價，不講手段，不念及兩岸中國人的同胞感情，也許在某一天早上或晚上，中國大陸就可以發起統一行動，並有極大可能在美日等還沒有反應過來之前完成統一。在統一大勢面前，不僅台獨是死路一條。傳統國民黨以拖待變，希望通過拖的方式並藉助美國庇護以「維持現狀」的想法，終究也將被大勢碾壓。這種必然面臨的歷史大勢，是鄭麗文必須認真思考的問題。她能不能順應歷史大勢，擺平台灣內部疑慮，推動與中國大陸進行政治談判，直面統一這個終極命題，是她要面臨的終極挑戰。

鄭麗文在回覆習近平的賀電中說「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。」這是一個非常積極的姿態，開了一個好頭，接下來就看她如何面對這個歷史賦予的最艱鉅挑戰。