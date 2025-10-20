習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席　盤點兩黨領導人互致賀電歷史

中國國民黨黨主席選舉近日舉行，鄭麗文成為黨魁，中共中央總書記習近平隨後致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。自從1988年國共兩黨首開賀電先河，國共兩黨領導人的賀電往往被看做兩岸關係的風向標，本文盤點兩黨互致賀電的歷史脈絡，探尋其中耐人尋味的變化。



鄭麗文以6萬5122票、50.15%的得票率當選國民黨主席。（Facebook@鄭麗文）

習近平給鄭麗文的賀電指出，多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

鄭麗文覆電稱，對習近平表示感謝。她表示，海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

李登輝（左一）1995年前往母校康奈爾大學發表演講，引發北京強烈不滿，並成為1996年台灣海峽導彈危機的導火索。（互聯網）

1988年兩黨首開賀電先河

1988年7月，李登輝當選國民黨主席。時任中共中央總書記趙紫陽給李登輝致賀電，希望兩黨「與全國同胞一道，為早日完成中國統一大業而共同努力」，開啟國共兩黨賀電先河。

1990年5月，李登輝上台執政後，一方面，打著「統一」的旗幟，先後設置「國統會」、陸委會，制定「國統綱領」，並於1992年與大陸達成體現一個中國原則的「九二共識」；另一方面，通過「修憲」暗中推行分裂活動。1993年8月，李登輝連任黨主席。時任中共中央總書記江澤民給李登輝致賀電，以「先生」稱呼李登輝，強調「一個中國」，反對在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」，並期待兩黨「與海峽兩岸各界人士和全國同胞一道，為振興中華、早日完成袓國統一而共同努力。」

1994年以來，李登輝公開推行分裂活動，並於1995-1996年釀成海峽兩岸劍拔弩張的「台海危機」。1997年8月，李登輝再次當選黨主席。中共一改過去由領導人給其本人發賀電的做法，轉而以中央委員會的名義致電國民黨中央委員會，祝賀國民黨召開十五全會，並期待早日舉行「在一個中國原則下，正式結束兩岸敵對狀態」的談判。

2004年台灣大選前，陳水扁遭受槍擊。（資料圖片）

陳水扁執政時期 中共強調「堅持一個中國原則、反對『台獨』」

2000年陳水扁上台執政後堅持「台獨」立場，加緊推行「台獨」活動。2001年7月29日，國民黨召開失去政權後的新一屆全代會，中共當日以中央委員會的名義同時致電國民黨中央委員會及連戰主席，祝賀國民黨召開十六全會，並期待兩黨「信守堅持一個中國原則、反對『台獨』、追求國家統一的立場，為促進兩岸關係發展、推動國家和平統一進程做出貢獻。」

2005年4月，連戰率國民黨赴大陸展開「和平之旅」，時隔60年國共兩黨最高領導人再次實現了歷史性握手。同年7月16日，馬英九當選國民黨主席。時任中共中央總書記胡錦濤次日具名給馬英九發去賀電，以「先生」稱呼馬英九，並期待兩黨「與兩岸同胞一道，繼續為推動兩岸關係和平穩定發展、共創中華民族美好未來而努力。」同年8月19日，國民黨十七全通過連戰任國民黨榮譽主席案，胡錦濤在當天發出親筆簽名的賀電，同時也一併給國民黨中央委員會與黨主席馬英九致賀電。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

馬英九執政時期 中共強調「深化政治互信，推動兩岸關係全面發展」

2008年馬英九上台執政。2009年7月26日，馬英九再度當選國民黨主席。胡錦濤次日給馬英九發送的賀電指出，期望兩黨「繼續推動兩岸關係和平發展，進一步深化政治互信，不斷為兩岸同胞謀福祉，開創中華民族的偉大復興」。馬英九以親筆署名的回電函覆，首開函電往返先例。此後，國共雙方交流更趨熱絡。同年10月17日，國民黨舉行十八全會，胡錦濤當天發去三封賀電，祝賀國民黨召開十八全會及連戰、吳伯雄任國民黨榮譽主席。賀電中改用「主席」而不是「先生」稱呼馬英九。

2012年，馬英九連任台灣的總統一職，兩岸簽署多項協議，民間交流全面開展。同年11月15日，習近平當選中共中央總書記，胡錦濤也卸任總書記職務。馬英九當天分別給習近平和胡錦濤致賀電。

2013年7月20日，馬英九當選國民黨主席，習近平在當天發出的賀電中指出，當前兩岸關係站在新的起點上並面臨重要機遇，期待兩黨「順應世界發展之大勢、兩岸同胞福祉之大義，登高望遠，深化互信，良性互動，繼續推動兩岸關係全面發展，拓寬兩岸關係和平發展道路，俾使兩岸關係不斷前行，共同為兩岸同胞之幸福、中華民族之復興而攜手努力。」馬英九同日覆電稱，「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」，期待兩黨「繼續擴大與深化兩岸的交流合作，以進一步發揚中華文化，復興中華民族，促進兩岸永續的和平與繁榮。」

朱立倫。（Facebook@朱立倫）

朱立倫當選黨主席 中共強調鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎

2014年國民黨在「九合一」選舉中大敗，國民黨執政縣市大幅縮減，馬英九辭去黨主席職務。2015年1月17日，朱立倫當選國民黨主席。習近平在當天的賀電中指出，「冀望兩黨秉持民族大義，鞏固堅持『九二共識』、反對『台獨』之共同政治基礎，加強交流，增進互信，推動兩岸關係和平發展繼續前行，造福兩岸民眾，共成民族復興之偉業」。朱立倫同日覆電稱，期盼兩黨「在兩岸關係未來的發展上，繼續擴大交流，創造互利雙贏，促進兩岸永續的和平與繁榮。」

洪秀柱。（張鈞凱攝）

洪秀柱當選黨主席 中共強調繼續堅持「九二共識」、反對「台獨」

2016年，國民黨在總統與立委選舉中雙雙失利，民進黨取得「完全執政」權。同年3月26日，洪秀柱當選國民黨主席。習近平在當天發出的賀電中用「您」稱呼洪秀柱，並指出「當前兩岸關係面臨新的形勢，切望兩黨以民族大義和同胞福祉為念，繼續堅持『九二共識』、反對『台獨』，鞏固互信基礎，加強交流互動，共同維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定之成果，同心為實現中華民族偉大復興而努力奮鬥」。洪秀柱同日覆電稱，期盼兩黨「能繼續秉持『九二共識』，進一步強化互信，深化合作，積極推動各個交流平台的革新與創新，協力維持兩岸和平穩定，共同為兩岸同胞在互動交流與未來發展上，創造更多的利益與福祉」。

吳敦義。（楊家鑫攝）

吳敦義當選黨主席 中共強調堅持「九二共識」，堅定反對「台獨」

蔡英文上台後兩岸關係全面倒退，以及國民黨主席選舉前分歧嚴重的兩岸政策，都給兩岸關係蒙上了陰影。2017年5月20日，習近平在祝賀吳敦義當選國民黨主席的賀電正文中，以「你」稱呼吳敦義，指出「當前兩岸關係和平發展面臨挑戰，切望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持『九二共識』，堅定反對『台獨』，把握兩岸關係和平發展正確方向，同為中華民族偉大復興而奮鬥之」。用「你」而不是「您」，在「反對『台獨』」前加上「堅定」二字，用兩岸關係面臨「新挑戰」取代「新形勢」，以及強調「把握兩岸關係和平發展正確方向」等，都成為耐人尋味的變化。吳敦義同日覆電稱，期盼兩黨「持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化，弘揚中華文化，促進兩岸永續發展，合作走向康莊大道」。

朱立倫再次當選黨主席 中共強調為國家謀統一，為民族謀復興

2021年9月26日，中共中央總書記習近平致電朱立倫，祝賀其當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，勠力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

同日，朱立倫覆電，對習近平表示感謝。他表示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。