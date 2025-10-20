讓台灣人自豪說「我是中國人」　鄭麗文勝選是一潭死水中丟下石頭

鄭麗文日前當選中國國民黨新任黨主席。這是繼洪秀柱之後，國民黨歷史上第二位女性掌舵人，更是近20年來首位從民進黨轉投藍營的政治人物登頂權力巔峰。不得不說，鄭麗文打破了三大魔咒： 首先，打破性別魔咒：在國民黨老藍男中脫穎而出；其次在軍系、本土派、深藍派等大門派圍剿中突圍，獲黃覆興黨部（軍系）與洪秀柱等深藍大佬背書，打破派系魔咒；最後以「九二共識」為矛、「兩岸共同市場」為盾，將國民黨拖出「維持現狀」的模糊地帶。她公開喊出「台灣人就是中國人」，痛批民進黨「抗中保台」是政治騙局，提出「兩岸共同市場」計劃，強調「兩岸產業鏈斷掉，台灣家庭將損失200萬就業崗位」，打破了路線魔咒。



坦白說，鄭麗文的當選，盡管開局亮眼，但改革之路仍布滿荊棘，來自國民黨的派系反撲、來自綠營的絞殺，都是看得見的闖關。但不論如何，說出「我是中國人」的鄭麗文能脫穎而出，本身就標誌著台灣政治進入「覺醒年代」。這次可以視為涉及民族認同的一次起義。最重要的突破是，在路線上找回「中國人認同」。

鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文在多次公開表態中明確將「九二共識」作為兩岸對話的基礎，強調「兩岸同屬一中，『中華民國憲法』本質上就是一中憲法」。這種表述並非模糊的政治修辭，是伴隨著法理層面的清晰認知——她直言「從法理上看，兩岸民眾都是中國人，這一點沒有任何疑慮」，提出要讓所有台灣人都能「自豪自信地說『我是中國人』」，直指民進黨長期扭曲國家認同的危害。

民族認同，是能對抗「台獨分離主義」的思想武裝 。「台獨分離主義」強調民族分離，「中國人認同」則強調的是則民族融合。從現實角度看，擴大台灣「中國人認同」可以降低統一前後的成本。鄭麗文能高喊出「台灣人就是中國人」， 鼓勵了藍營支持者，不再怯於表達自己是中國人，以及讓若幹具有號召力的藍營政治人物重回民族認同陣地，並借由此一政治表達影響更多的選民。並不是寄希望於鄭麗文這個人，而是需要她提供的杠桿與土壤。支持她這樣能帶來變局的人，打破「永遠維持現狀」的多數民意。

更具現實意義的是，鄭麗文將「和平」確立為不可動搖的底線。面對台海持續緊張的局勢，她在當選感言中提出三大原則：絕不讓台灣成為「麻煩製造者」，不淪為地緣政治的犧牲品，要做區域和平的締造者。這種立場背後，是對兩岸現實的清醒認知：「現在的大陸跟台灣是地表上最富庶、人民知識水準最高的地方，難道一定要互相殘殺？這既愚蠢又荒謬」。她倡導的「強強聯手，一加一大於二」的合作理念，延續了連戰時期的和平路線，也為兩岸從對抗轉向對話提供了話語支撐。

馬英九題字贈予鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

對於大陸方面而言，這種明確反對「台獨」、堅守一中原則的立場，無疑是構建互信的重要基礎。正如大陸此前表態，願在堅持「九二共識」的共同基礎上，同國民黨新領導層推動關係向前發展，鄭麗文的當選為這種互動創造了初步條件。值得期待的是，鄭麗文明確表示若當選將爭取展開國共兩黨領導人對話。

而在習近平給鄭麗文的賀電中，特別值得注意的是，「推進國家統一」這個論述在賀電中出現是十分罕見的。而鄭麗文在復電中，也值得注意的是，與以往多任國民黨主席略微不同的是，鄭麗文在復電中對「九二共識」的歷史來由進行了展開論述：海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。客觀地講，鄭麗文這個論述方式與大陸論述是基本吻合的。「九二共識」的核心意涵是大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係，從而明確界定了兩岸關係的根本性質。

在重申「九二共識」的基礎上，鄭麗文進一步論述：兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開辟宏偉前程。鄭麗文提及「為民族復興開辟宏偉前程」也是一個並不多見的信號。

鄭麗文的勝選無疑為國民黨注入了久違的活力，也兩岸關係帶來了積極信號，但要將願景轉化為現實，仍需跨越多重內外障礙。國民黨內部的路線分歧便是首要考驗，此次選舉雖以鄭麗文代表的改革路線勝出，但黨內「鬥爭」依然殘酷。建制派會不會像處理洪秀柱當年那樣的方式，想方設法設障礙，也是大有可能。但這或許更會倒逼鄭麗文更接地氣，從基層與「白營」找補以建立權力基礎，也未置可否。鄭麗文是改革派，因此與白營交好也是避免被黨內糟蹋的途徑之一，相較於建制派傾向「大欺小」，只想收編白營，鄭麗文有更高的合作意願與動機，傾向「大讓小」。然而，「大讓小」考驗黨中央與地方的關系，因此鄭麗文只能靠個人魅力壯大基層支持度，在選舉時讓中央有能力為地方加分，將餅做大，才有「東西」讓。如何凝聚黨內共識，形成統一的兩岸政策話語，將直接影響其政策執行力。

鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」。（facebook@黨外在野大聯盟）

當然，外部壓力同樣不容小覷。民進黨當局絕不會坐視兩岸交流回暖，很可能通過「反滲透法」等工具進行阻撓，甚至以「抹紅」戰術攻擊國民黨的兩岸政策，這些都將成為兩岸關系向前推進的絆腳石。而美國對台海局勢的干涉從未停歇，而鄭麗文此前「親美友日」的傾向及可能拜會日本右翼政客的表態，也曾引發大陸方面的警惕。在中美博弈的大背景下，如何在維護兩岸核心利益與處理外部關係之間找到平衡，避免陷入「挾洋自重」的誤區，考驗著她的政治智慧。

更深刻的挑戰在於台灣社會認知的重塑。民進黨多年的「去中化」教育已對部分民眾尤其是青年群體的國家認同造成扭曲，要讓「兩岸同屬一中」的理念真正深入人心，讓「和平合作」取代「戰爭恐懼」成為社會共識，絕非一朝一夕之功。這需要鄭麗文不僅要推動制度性交流，更要通過精準的話語傳播與民生政策，讓台灣民眾切實感受到兩岸合作的紅利。

鄭麗文的當選只是兩岸關係發展的「序章」，而非「終章」。她的政策能否持續推進，能否突破內外阻力實現實質性成果，仍需時間檢驗。但不可否認的是，她的當選為陷入僵局的兩岸關係帶來了新的可能性。讓我們且行且看。