四中全會｜「十五五」加大科技投資　美媒：中美競爭將進一步升級

中共二十屆四中全會於周四（23日）閉幕，會後發布的公報揭示了「十五五規劃」（2026-2030年）的經濟社會發展目標，強調未來五年將加大科技與先進製造領域投資，以提升「自主可控」能力。美媒分析，這顯示中美間日益激烈的競爭短期內難以緩解。



據《華爾街日報》報道，公報明確中國將通過科技和製造業投資增強國力，應對複雜挑戰。「十五五規劃」表明，中美之間的競爭只會進一步升級，中國將進一步降低對美國的技術依賴，同時加速推進科技發展野心，特別是在人工智能（AI）等未來產業領域，中美正爭奪全球主導地位。

報道指出，中美貿易戰持續升溫，美國總統川普與中國國家主席習近平預計於下週在韓國APEC峰會會面，外界期待雙方能緩解貿易緊張。然而，「十五五規劃」的重點顯示，中國領導層預期未來數年與美國的對抗難以緩和。

中國科技部黨組書記、部長陰和俊表示，中國會聚力開發新的模型算法、高端算力晶片。相信經過未來五年的奮鬥，中國的科技實力又將邁上一個大台階。（北京日報）

凱投宏觀分析師伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，公報幾乎未見中國放棄產業政策的跡象，顯示政府干預在市場與政策平衡中更佔主導。他指出，中國自2015年推出的「中國製造2025」計劃，在電動汽車、航空航天、半導體等領域已取得顯著成果，改變了全球產業格局。

「墨卡托中國研究中心」（Merics）專家德林豪森（Katja Drinhausen）也表示，過去15年的經驗證明，中國的規劃結合投資、資源與激勵措施，確實成效顯著。

過去五年，中國大力支持半導體和AI產業，力求實現技術自主，減少對外國企業的依賴。儘管補貼和過度競爭導致通縮壓力與企業虧損，習近平仍多次強調科技與製造業的重要性，提出發展「新質生產力」，即以先進製造業為核心的經濟模式，這一概念也納入「十五五規劃」。