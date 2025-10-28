積極促統到愛國者治台　 三篇鍾台文讀懂北京對台新節奏與真議程

《新華社》一連三天刊出「鍾台文」，不是單純的輿論操作，而是一次節點式的對台政策「發布—對標—預熱」三合一。從文本結構到話語設計，幾乎等於把北京在「戰後法理—統一敘事—施政設計」三條線上的路徑圖同步攤開。



首先，署名文章重申《開羅宣言》、《波茨坦公告》到「2758號決議」所串起的法理鏈條，將「台灣問題」鎖進「戰後秩序的延續」框架。其次，文章重申兩岸「一個中國的內部事務」的定位，以「民心所向、大義所在、大勢所趨」三句式包裝成政治正當性敘事。最後，則是具體化統一後的治理圖像，以「愛國者治台」、高度自治、零關稅共同市場、財政盡可用之於民等政策語彙，輸出一套可被想像的「兩制台灣方案」雛形。整體而言，三篇文章層層相扣：先明確定性，接著鋪陳利誘環節，最後用「勢不可擋」定調，劃清「可談的」與「不可談的」的邊界。

紀念台灣光復80周年大會在京召開。（視覺中國）

細究「鍾台文」系列文章，關鍵之一在於時間點。三文出現在台灣光復80周年紀念檔期後、習特會議程前夕，前有全國人大將10月25日為「台灣光復紀念日」入法，後有王滬寧拋出「統一後七個更好」的標準答案，輔以國台辦重新推出繁體中文臉書帳號直接對台灣溝通，將上述總總合併起來，無疑形成包含從法理到話語，再到群眾路線的齒輪咬合。

可以說，北京今次絕不是臨時起意，而是在同步校準內外敘事：對外，繼續以2758號決議「排除兩個中國、台灣獨立」的闡釋框架施壓，對內則藉「法定紀念日」續將台灣納入中國蓄勢，並藉由署名文章把統一論述予以制度化，並逐步把「兩制台灣方案」由抽象口號下沉為可操作的治理文本。

+ 1

先看看第一篇文章「台灣問題的由來和性質」，係用歷史法理把地位問題再「固定一次」，目的在消解「台灣地位未定論」的社會傳播空間。第二篇「兩岸關係發展和統一利好」轉入經社政策，拋出同等待遇、零關稅、產業鏈深度融合等經濟承諾，同時首次把「愛國者治台」文字明文提出，等同把香港治港新範式移植為「統一後治理的參照系」。第三篇「祖國必然統一勢不可擋」則負責封口，把統一由「選項」升級為「必然」，並以民心、大義、大勢三層話語，把政治空間壓縮成單向度的時間問題。這種寫法的意義不在說服誰，而在於「劃線」：北京願意談什麼、不談什麼，在文稿裡完成一次「可視化」。

於是乎，「愛國者治台」就成了最需要正視的關鍵詞。對北京而言，這五個字並非單向移植香港經驗，而是在治理正當性和政治忠誠兩者間，建立一個可檢驗的最低門檻，即「誰能被視為可治理伙伴」的資格審查。換言之，北京有意把兩岸政治對話的入口條件，從「九二共識」的模糊空間，改造為「政治忠誠的可測量標準」。這套標準一旦成形，選舉政治將被結構性改寫：任何自我定位為「可談」的台灣內部政治力量，都必須處理如何通過「可治理」測試的現實題，反之，自我定位為「不可談」的力量，則須承受來自經濟、軍事和輿論的多向壓力疊加。

當然，文章所列的經濟利誘並非點綴，而是這套設計的第二把鎖。諸如共同市場、零關稅、兩岸產業鏈深度融合，對長期面臨結構瓶頸與外需鈍化的台灣中小企業而言，是非常可感的訊號。對高科技產業而言，特別是半導體與精密機械等產業，北京釋出的訊息無他，號令與其在去風險與出口管制的全球縫隙中內耗，不如把中國大陸資本、市場、供應鏈完整性視為新的「安全邊界」。這將進一步有利其在對內宣傳的細果，以逐步塑造「兩岸和平紅利」的想像，同步塑造「先行融合、再行談判」的節奏。

兩岸青年交流愈見頻繁。（資料圖片／視覺中國）

此外，目前推出的三篇評論內容，把外部干涉、倚外謀獨、分離意識等並列為負向清單，等同於預先合理化未來的反制工具：認知戰持續、法律戰升級、灰色地帶壓力常態化，將與經濟融合的「胡蘿蔔」交替使用，這勢必有利北京官方未來在「頻率與節點」的控盤更加精準，例如在重大國際會晤、台灣選舉周期等時刻，政治訊號與軍事活動將更同步。

換言之，當北京把統一論述從「靜態宣示」改成「動態排程」，台北的「被動反應」成本就會直線上升。

8月11日，台灣「反台獨反介入聯合行動」600多人在台北凱達格蘭大道總統府前，抗議賴清德「竄美謀獨賣台禍台」。（主辦單位提供）

至於在接下來幾個月可以留意的發展方向，或有「兩制台灣方案」的語彙會更具體，可能在地方層級或特定產業先行試點式敘事，北京或將選擇「社會感受度高、政治敏感度低」的場域試水，製造「可複製的效益案例」。政治訊號鮮明的「愛國者治台」在輿論上，則很可能會被包裝成「保障高度自治的必要條件」，以香港的制度框架作對照與治理指標，藉此回應外界質疑「一國兩制」的可行性。

當北京的作用力迅速擴及，台灣內部的政治影響變化，勢必衝擊。當北京把「誰能談」綑綁到「誰能被視為愛國者」的可治理標準，台灣朝野政黨都會面臨對內說服與對外溝通的雙重壓力。對在野，挑戰在於如何在「可對話」與「選舉動員」之間找到語言平衡，對民進黨來說，壓力便轉移到如何把「風險管理」的成本說清楚，同時維持基本盤的情緒不被「和平紅利」敘事稀釋。是以，北京今天的策略不是要求誰立刻表態，而是把下一個選舉周期的議題提前「預置」進選戰結構。

預告最後亮出八個大字「統一台灣 勢不可擋」。（《澎湖海戰》預告截圖）

從這個角度看，台灣社會未來將同時聽到兩種聲音越來越大：一種是「和平紅利」的經濟語言，另一種是「制度安全」的憂慮語言。前者直擊人民荷包，後者關乎既有秩序。至於北京的策略是否注定奏效？答案未必二元。它更像是一場「長周期可計畫的推進」，既不需要立竿見影，也不怕短期挫折。當文本、制度、經濟與節點政治形成疊加，時間便會自然地為其背書，台灣若只是用「情緒政治」回應「制度政治」，輸掉的將不是一次輿論戰，而是整個議題設定權。