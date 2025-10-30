收緊懲獨法網　沈伯洋案揭北京「長臂管轄」新戰線

中國大陸10月28日宣布，對民進黨立委沈伯洋以「涉嫌分裂國家罪」立案偵查。據《新華社》報道，重慶市公安局表示，沈伯洋透過發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，公安機關將依法追究其刑事責任。這是《依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》公布以來，首位被正式立案的台灣政治人物。此舉意味北京對「懲獨」政策從政治威懾正式跨入法律執行階段，也象徵「促統」戰略正進入制度化新軌道。



這場行動並非突發，從去年10月北京將沈伯洋列入「台獨頑固分子清單」，到今年3月開設「懲獨舉報專欄」，再到這次刑事立案，北京一步步將懲獨由名單政治推進至司法實作。與其說這是對沈伯洋個案的追責，不如說是一場具有示範效應的「法治戰」：以刑事程序展示統一決心，並對台灣獨派形成長期威懾。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

中港台媒體與官方反應

首先，就北京官方定調方面，可謂「政治與法律共鳴」。綜合《人民日報》與《新華社》等官媒報道，重慶市公安局強調「依法懲治沈伯洋」是落實《懲獨意見》的具體行動，並指這是「反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉」。鷹派的《環球時報》隨即跟進，揭櫫「立案偵查釋放明確信號」，稱此案是對「仍執迷不悟的島內分裂勢力」的嚴正警告，並引述北京學者指出，這標誌着「懲獨行動從政治層面上升到司法層面」。

台北方面則將此事件定調為「跨境鎮壓」。台灣陸委會在10月28日發表聲明指出，北京以內部法令羅織台灣民選議員罪名，「已經逾越法治文明底線」，並強調「中共對台毫無管轄權」，其法律對台灣人「毫無拘束力」。台灣陸委會同時警告，北京官方以「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，企圖分化與威嚇台灣社會。

台國安局長蔡明彥在立法院表示，這是「中共隨意羅織罪名、對意見不同者進行跨境脅迫的行為」，並提醒沈伯洋應注意親中邦交國的引渡措施。台灣外交部進一步指出，中國大陸此舉屬「長臂管轄」，試圖製造政治寒蟬效應，並可能透過國際刑警紅色通報進行全球通緝。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

而北京在輿論上同步推出的「鍾台文」系列署名評論，則被視為另一種戰線延伸。《新華社》10月27日刊出的〈兩岸關係發展與統一利好〉首次提出「統一後實行愛國者治台」，主張「台灣同胞將真正當家作主，私人財產、宗教信仰與合法權益將得到保障」。此一表述被視為「兩制台灣方案」的最新輿論試水。

毫無意外，台灣陸委會迅即反擊，強調「愛國者治台」是香港模式的複製，並直指香港今日「民主派已全部消失、選舉毫無意義」，批評這是「效忠審查制度」的延伸。

懲獨法律化：從政治名單到刑事程序

事實上，北京今次行動的突破，在於將「懲獨」從行政懲戒升級為司法手段。根據內地法律學者分析，相關立案偵查意味沈伯洋已成刑事案件中的「犯罪嫌疑人」，後續可依法啟動取證、通緝與缺席審判等程序。

針對國台辦設立「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，台灣陸委會發言人梁文傑憂促發鼓勵檢舉風潮，殃及無辜者。（陳鄭為/攝）

內地法律界普遍認為，這是《懲獨意見》首次被實際引用的案例，顯示北京正將對台政策法治化、制度化。尤其今際係由重慶市公安局主導，而非涉台單位執行，更意味「全國化執行」的新模式，即「懲獨」不再僅是國台辦的政治任務，而是地方公安可以依法辦理的刑事案件。這使得「對台司法權」的宣示性意涵已然遠大於案件本身。

對此，台灣外交部明確警告，北京可能藉與六十多國簽訂的司法互助與引渡條約，對特定台灣人士進行跨境追訴。雖然實際引渡機率極低，但政治心理效果顯而易見。

眾所周知，北京的這場「司法行動」的重點不在執行結果，而在心理震懾。當台獨從政治立場變成刑事風險，「長臂管轄」的象徵威力，便足以在學界、媒體與公職圈形成自我審查。這正是所謂「寒蟬效應」的本質，以忌憚取代行動成為新一代對台工具。

懲獨入刑到「愛國者治台」

與此同時，《新華社》發表「鍾台文」系列評論所提出的「愛國者治台」，同步顯示北京已開始為「統一後治理」建立話語框架。

2022年7月1日，習近平在慶回歸大會及新一屆政府就職典禮發表講話，重申必須落實「愛國者治港」。（資料圖片）

文章指出，「統一後廣大台灣同胞可真正當家作主、享受高度自治」，但實質上以「愛國」作為政治資格審查，這場輿論操作，標誌着北京已將統一問題從軍事與外交層面延伸至治理想像。若說立案是懲獨的「硬手段」，那麼「愛國者治台」便是統一敘事的「軟包裝」。

是以，北京當前的「促統」策略已形成三層結構：政治宣示、法律執行與輿論塑形。軍演是威懾，法律是執行，宣傳則是合法化敘事。沈伯洋案顯示，北京已將這三者結合為一套可操作的政策工具。

可以說，這種「法治化促統」背後透露出一定的積極性，在對台軍事威懾與外交孤立照本宣科進行的同時，北京進一步尋求以法律的框架外衣來強化其政治正當性。從「台獨頑固分子清單」到刑事立案，明示北京試圖以制度化方式逐步鞏固其「一中框架」下的統一路徑。

整體而言，沈伯洋案的法律後續或許未必具實際執行效力，但其政治象徵已經達成。它讓「懲獨」不再只是名單，而是刑事案件，促使「促統」不再只是口號，而是司法動作。從懲獨入刑到「愛國者治台」，北京正以制度節奏構築一條統一進程的新路線，對台灣而言，這不只是跨境壓力，而是一場長期的政治試煉。