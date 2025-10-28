沈伯洋被重慶公安局立案偵查　國台辦：維護國家統一正義必要之舉

重慶市公安局今日（10月28日）發布警情通報指出，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。



大陸國台辦隨後表示，公安機關此舉是反對台獨分裂、維護國家統一的「正義必要之舉」。台灣陸委會則表示嚴厲譴責。



國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

國台辦在近期開設的臉書帳號「國務院台辦發言人」發文，發言人陳斌華表示，沈伯洋發起、建立台獨分裂組織，大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的「台獨頑固分子」。

陳斌華強調，公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華稱，台獨分裂活動是對台海和平穩定的最大現實威脅，台獨頑固分子是破壞兩岸關係、分裂國家、謀「獨」引戰的「民族敗類、違法犯罪分子」。

2022年在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

陸委會：台灣人赴陸前應謹慎評估人身安全風險

台灣陸委會則表示，「中共以其內部法令羅織入罪、立案追訴我國會議員的行為，已經逾越法治文明的底線，陸委會予以嚴厲譴責。」

陸委會稱，「中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中共當局透過『懲獨』之名遂行『跨國壓迫』，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。」

陸委會指出，近期中共持續宣布懲戒我方人士，並且鼓勵民眾舉報，對於兩岸交流往來已大幅提高不可預期的風險。陸委會提醒，「中共有關部門可能對於台灣民眾進行非法逮捕與濫權羈押，台灣人赴陸前應謹慎評估人身安全風險。」