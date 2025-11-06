關乎國運的科技競爭：中美誰能笑到最後

剛結束不久的中共二十屆四中全會在「十五五」規劃建議中，進一步突出現代化產業體系和科技強國的重要性。習近平在關於「十五五」規劃建議的說明中表示：「推動高質量發展，最重要是加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力。」這說明在今後5至10年中，下大力氣發展高科技將繼續是中國國家政策的重中之重。

在這背後既是中國經濟轉型升級、追求現代化的必然選擇，又是中國應對美國科技「卡脖子」的必然選擇。自第一次科技革命和工業革命以來，科技發展水平已經成為現代國家或地區競爭的關鍵因素。中國在晚清的積貧積弱與在今天的全球影響力，其中有一個關鍵因素正是不同的科技發展水平。多年前中國還是一個遍地山寨商品的國家，但得益於改革開放以來經濟快速發展和過去一些年的大量投入，今天中國已經躍上全球產業鏈的中高端，被英國《經濟學人》稱為科學超級大國。

但與此同時，今天中國依舊面臨「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境，科技創新仍然面臨官僚主義、腐敗、形式主義、封閉小圈子的侵蝕。在中美博弈呈現常態化、長期化趨勢的背景下，面對美國對華科技圍堵，中國能不能趁勢進行改革，大幅提升社會的開放、創新、公平、法治程度，直接影響中美競爭的最終結果。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

最近鳳凰新聞「鳳凰大參考」欄目刊文《不是晶片，也不是AI：中美科技競爭比的是什麼？》，從產出能力、應用轉化能力、服務能力和消費能力的組合競爭來分析中美各自的優勢和劣勢。根據該文分析，在產出能力方面，中國研發人員數量已經超過美國，研發經費預計未來5至10年有希望超過美國，科研成果產出規模基本超越美國，但中國基礎研究和尖端技術還是大幅落後於美國，中國經濟增速放緩限制中國科研投入的增速。在產業應用轉化能力方面，因為公立高校和科研單位的超低轉化率拖累，中國的專利轉化率明顯低於美國，但中國的產業組織能力和技術擴散能力已經逐漸超越美國。

在服務保障能力方面，該文認為中美兩國政府的科研支出基本處於同一水平，但中國科研體系的行政化、腐敗大大拉低中國科研支出的有效利用率；除此之外，中國的金融支持和營商環境、法治指數，都與美國存在明顯差距。在消費能力方面，中國擁有全球消費者數量最多的單一大市場，但中國國民消費規模、人均消費能力與美國存在不小的差距，從而限制了中國企業進行高附加值頂尖級產品的研發。

該文總結道：「中國的創新競爭力與美國越來越接近，大致已經相當於美國70%左右的水平，但是趕超速度在衰退，能不能達到歷史性超越美國的拐點，皆有50%的可能。中美誰能笑到最後，雖然政府干預能力對短期和局部影響很大，但是根本上取決於誰能遵循法治、開放、包容的秩序，讓創新生態的潛力得到最持久的發揮，這是整個社會和國際人才、資本資源信心所在，已經為近十年的實踐所證明。」

在中美競爭中，中國應該努力提升法治水平，構建穩定、公平的社會預期。（新華社）

應該說，該文的分析比較公允，既未像一些人那樣對中國盲目自信、自以為是，又未像一些人那樣對中國過度悲觀，忽略中國的變化和進步。改革開放以來中國經濟社會的巨大變化和進步可以說是有目共睹，中國與美國的差距相比於40年前已經縮小非常多，今後中國能不能在不可避免的國際競爭中超過美國，既關乎能否和平完成「世界百年未有之大變局」，又關乎中國現代化事業和中國人民的福祉。

相比於美國，中國的長處和短板都非常明顯。中國除了應該保持和擴大現有優勢之外，還應下大力氣補短板，強化基礎研究和關鍵核心技術攻關，大力解決大學、科研單位的科研超低轉化率、腐敗、官僚主義、形式主義、封閉小圈子問題，增加金融支持，優化營商環境，採取有力措施擴大內需。

中美競爭是個長期過程，行百里者半九十，越到後面越考驗兩國能否通過發展和治理來解決各自問題的能力。中國早已不是昔日的蘇聯，但中國應該牢記蘇聯的教訓，要持續塑造開放、創新、包容、人盡其才的環境，打通科技與民生的堵點，只有持續發展經濟和改善民生，提升國家治理的法治、民主、開放、公平的程度，才能在競爭中笑到最後。