暴欽瑞案｜「指定居所監視居住」後刑訊逼供致死　爭議法律難廢？

中國針對備受爭議的「指定居所監視居住」（簡稱「指居」）制度發布改良新規，但不少視指居為「惡法」、刑訊逼供代名詞的法律界人士擔憂，當局試圖以糾偏的姿態保住指居制度，而非外界期待的徹底廢除。



中國媒體《南方週末》和財新網星期二（11月4日）先後引述檢察系統信源報道，中國最高檢察院和公安部，在6月30日聯合印發了《關於依法規範指定居所監視居住適用和監督的規定》，各地檢察與公安系統已進行培訓。



暴欽瑞在被指居的第13天猝死，時年僅33歲，圖為暴欽瑞家人返回他被指居的賓館。（北京青年報）

暴欽瑞被指居的第13天猝死，該賓館的牆壁上的海綿遭到拆除。（北京青年報）

指居是中國刑事訴訟法中規定的一種非羈押性強制措施，意在減少審前羈押。但中國最高檢官網曾刊文指出，指居在實踐中往往異化成變相羈押，存在刑訊逼供風險。

中國近年已發生多起被指居者因刑訊逼供而死亡的事件。媒體披露過的案情細節顯示，被指居者可能遭受的刑訊逼供手段，包括扇耳光、拳打腳踢、皮帶抽打、拿煙頭燙腳趾、以及「開飛機」——人被固定在鐵椅上，雙手反銬至背後，審訊人員從身後抓住雙手向上抬，使身體呈「飛機」姿勢而產生劇烈疼痛，乃至電擊生殖器、喝尿等極端羞辱。

被指居者可能遭受的刑訊逼供手段，包括扇耳光、拳打腳踢、皮帶抽打、拿煙頭燙腳趾、「開飛機」、電擊等。圖為用於電擊的手搖電話機。（互聯網）

北京西東律師事務所合伙人張召懷10月27日發文評價，指居被異化成一種比看守所更嚴厲的措施。「一個個被指居的人員，無不嚮往送往看守所......送看守所，反而成了一種獎勵。」

在此背景下，指居新規明確了被「指居」者的權利，包括患病時得到及時合理治療；不得使用手銬腳鐐；有充分必要飲食，保證每日連續8個小時以上的休息和必要活動，也涉及審批權上收、除兩類特殊犯罪外律師申請會見應在48小時內安排、不得在指居場所進行訊問等內容。

不過這份並非機密、印發之日起便抄送了中華全國律師協會的指居新規，直到10月下旬才開始在中國律師間流傳，隨後被多個法律行業自媒體向外界披露，但很快遭到以網絡安全法為名義的審查刪除。

外界因此質疑，指居新規有「秘密立法」之嫌，「三個月來，一線刑辯律師全都蒙在鼓裡」。

上海匯業律師事務所合伙人沈亞川星期三（11月5日）在微博發文稱，平心而論，指居新規的確有實質性改善和提升，關鍵就看如何落實，但他還是很擔心。

沈亞川說：「這幾年來，刑訴修法廢指居的呼聲越來越高，可說已是法學界和實務界共識。現在新規這個躲躲閃閃的姿態，讓人很擔心會不會就是以此回應前述呼聲，從而讓指居制度再次逃出生天。」

他也提到，指居新規是河北暴欽瑞案等眾多指居受害者的斑斑血淚，和法學界以及部分司法實務界有識之士不斷呼籲合力換來的，不是天上掉下來的。

河北石家莊男子暴欽瑞和父親暴繼業等多名家人，在2022年7月被警方以涉嫌尋釁滋事罪為由執行指居，期間遭受極盡侮辱的刑訊逼供。

暴欽瑞在被指居的第13天猝死，時年僅33歲。圖為暴欽瑞生前的照片。（互聯網）

暴欽瑞在被指居的第13天猝死，時年僅33歲。中國最高檢察院司法鑒定中心後來鑒定，暴欽瑞生前遭受長時間限制性體位、反復機械性損傷、電擊損傷等，下肢深靜脈血栓形成並脫落，進而導致肺動脈血栓栓塞，引起急性呼吸循環功能衰竭死亡。

暴欽瑞死亡一年後的2023年9月，這起案件才在《南方週末》報道後進入公眾視野，相關警務人員涉嫌瀆職犯罪一案隨後獲得中國最高檢督辦。

今年6月，財新網刊發中國資深調查記者王和岩逾2萬字的暴欽瑞案調查報道，她稱「這起警務人員涉嫌執法犯法、濫用公權力刑訊逼供致死案的過程駭人聽聞，匪夷所思的是，它發生在強調依法治國的今天」。

暴欽瑞被指居的第13天猝死，圖為該賓館內部空間。

9月，11名涉案警員被判處有期徒刑，其中四人被以故意傷害罪和刑訊逼供罪判刑，一人被認定構成故意傷害罪，六人被以刑訊逼供罪判刑。不過其中10人已提出上訴，案件尚未蓋棺定論。

澎湃新聞10月底報道上述進展後，暴欽瑞案的刑訊逼供細節再次引起中國輿論關注，有網民將之與常被中國官方形容「慘無人道」的日本侵華731部隊作對比，稱「731未必有這般狠毒」，獲得逾千人轉發。

指居存廢爭論

暴欽瑞案曝光後，中國媒體又陸續披露多起被指居者遭非人對待甚至死亡的事件，加之中國《刑事訴訟法》第四次修改正進行中，中國法律界掀起了關於「指居」存廢的討論。

中國法律界掀起了關於「指居」存廢的討論。（網絡圖片）

2023年2月，四川省資陽市雁江區檢察院檢察官（戴口罩者）與被監視居住人問詢談話，調查瞭解是否存在執行居所訊問、刑訊逼供、體罰虐待以及加戴械具等違法行為。（雁江區檢察院）

據《南方週末》報道，在中國各種有關刑訴法修改的研討中，廢除「指居」成為主流觀點。

中國刑訴法學研究會名譽會長卞建林曾撰文稱，指居自立法之日起便「飽受詬病，爭議不斷」，應廢除指居制度，恢復監視居住原有的非羈押性質。中國人民大學法學院教授陳衛東牽頭起草的刑訴法典專家建議稿，則更進一步建議將監視居住也一並刪除。

北京大學法學院教授陳永生9月在中國政法大學公共決策研究中心主辦的薊門決策論壇上說，指居在實踐中嚴重異化，強度遠遠超過拘留逮捕，儘管主張徹底廢除指居的理由比較充分，但結合中國司法實踐來看，廢除的可能性幾乎沒有。

陳永生去年6月曾在一場研討會上解釋，廢除指居的一大難點在於，中國的公安機關在中國的權力架構當中有比較高的地位，如果公安機關強力反對，就不可能廢除。

法律智庫「法度研究院」星期三刊登中國知名律師斯偉江的文章稱，最終的指居新規說明，在一系列被關押人死亡或成為植物人的代價、體制外的眾多呼籲之後，體制內的回應是加大規制力度，總結為：「內部制約為主，外部制約為輔，重大案件還會用。」

針對有媒體引述警察稱新規下「我們根本就不可能再適用指居」，斯偉江認為，既然當局要保留指居，「充分說明指居的威力依然強於關在看守所，如果說威力弱於看守所，基本就可以廢除」。

這篇題為《指居新規的新意思》的文章也特別提到「朝野互動」，稱指居弊端被學術界和律師界詬病不斷，社會輿論也紛紛批評，暴欽瑞案更將批評推至最高峰，當局出台新規是一種有效回應，表明並非對社會輿論置之不理，「不平則鳴，聞後有回應，良性的互動，利國利民，畢竟人人都可能有被指居的一天」。

北京法桓律師事務所主任王鵬星期二則在微博發文說，不管以什麼面貌包裝出現，指居都是將原先的「黑辦案點」借屍還魂。「不要指望它們會落實規定，開一個口子，它們就會變成洪水猛獸，就會被濫用，所以必須旗幟鮮明呼籲廢除。」

在暴欽瑞案中獲刑的一名警務人員，曾在庭審中稱他也在調查中遭到指居和刑訊逼供。荒誕現實背後，一個總能讓暴力機器找到暴走漏洞的制度下，沒有人是安全的。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

