武漢大學原校長劉道玉離世　中國需要給人希望的好校長和改革家

提起世人心中的好校長，相信人們會想起英國作家J.K.羅琳小說《哈利·波特》中的霍格沃茨魔法學校校長鄧布利多，會想起一百多年前影響中國歷史進程的北京大學校長蔡元培。11月7日離世的武漢大學原校長劉道玉，在許多人尤其是20世紀80年代武漢大學學生心中，便是一位類似於鄧布利多、蔡元培那樣的好校長。

以中國之大，當過校長的人數不勝數，但能像劉道玉那樣被許多人譽為「當代蔡元培」、教育家的校長少之又少。一個人身居高位的時候受人追捧是再正常不過的現象，但一個人在離任或被免職後仍能活在一代又一代人心中，則非常少見。劉道玉早在1988年就被免職，但30多年以來，他被許多人譽為永遠的武漢大學校長。

劉道玉生於1933年，1953年進入武漢大學化學系學習，1962年赴蘇聯留學，後來回武漢大學任教，經歷文革造成的破壞。1977年劉道玉任國家教育部黨組成員兼高教司司長，恰逢第三次復出的鄧小平決心在教育和科學方面進行撥亂反正。當時劉道玉參與籌辦鄧小平著名的科教座談會，在鄧小平恢復高考的決定中發揮推動作用。從那時開始，劉道玉致力於在高等教育領域進行撥亂反正，廣開學子之路。

1977年，在鄧小平的直接推動下，中國恢復高考。（VCG）

1979年劉道玉再次回到武漢大學任職，1981年被任命為武漢大學校長，是當時中國重點大學中最年輕的校長，直到1988年被免職。擔任武大校長的七年是劉道玉一生中除了推動恢復高考之外又一個高光時刻。在當時中國已經啟動改革開放的大背景下，具有改革精神的劉道玉積極塑造開放、獨立、平等、包容的校園文化，推動學分制、主輔修制、插班生制、導師制、貸學金制、學術假制等改革，開一時風氣之先，讓他成為當時乃至於改革開放40多年來最受世人認可的校長之一。

劉道玉是一位主張和積極踐行愛的教育的校長，他思想開明，善待教師和學生，改變了許多人的命運。今天在中國廣為人知的著名學者易中天，當年在武漢大學讀書期間，正是因為劉道玉的幫助而改變一生。當年還是社會青年的野夫通過劉道玉推動的插班生制進入武漢大學，從而有了走出深山、成為著名作家的機會。 北京首都醫科大學講席教授李國民當年在人生的關鍵時刻，正是因為劉道玉力排眾議的批條和雪中送炭的資助才改變命運。在當時整個社會處於破舊立新、衝破禁錮的時刻，劉道玉以鋭意改革、勇於擔當的精神，為許多人打開一扇扇命運的大門。

2021年3月13日， 武漢大學邀請抗疫英雄賞櫻 。（新華社）

1988年被免職後，劉道玉仍舊關心教育，倡導愛的教育，致力於推動中國教育的創新和健康發展。他對困擾中國的學術腐敗問題痛心疾首，認為「官學不分是學術腐敗的病灶」，主張從源頭上懲治學術腐敗，提出「必須改革遴選大學校長的辦法，把管理能力強的教育家選拔到大學的領導崗位上，並實行職業化的領導體制」。

劉道玉的一生與武漢大學、中國教育緊密相連，他的開明、勇敢、擔當、改革精神讓他成為許多人心中念念不忘的好校長、教育家。這再次說明一個好的領導或好的精英對於一個機構、一個領域乃至一個社會具有不容忽視的正面影響。中國改革開放的成功，便是非常有說服力的證明。正是30、40多年前一批批開明精英人士的鋭意改革，中國才快速走出文革的陰影，讓數億人擺脱貧困。今天的中國處於新的歷史時期，有的歷史遺留問題仍舊突出，有的新問題妨礙國家健康發展，大學仍舊需要像劉道玉那樣的校長，國家仍舊需要開明、勇敢、務實的改革家。