高市拋「台灣有事」震盪中日：台灣當心「保持距離、以策安全」

日相高市早苗11月7日在國會拋出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，隨後又強調不會撤回，即刻引發北京抗議，日本官房長官忙著降溫，輿論兩端各取所需。就政治效果而言，高市這句話已非法條詮釋，而是戰略訊號，另就政策含金量而言，缺乏資源配置與聯盟協調的承接，高市魯莽的「見解」頂多只是其右翼意識形態驅使下的一記情緒化發言，未來大有峰迴路轉的可能性。



綜觀日本的內部條件與外部結構，決定了高市早苗這種喊話的邊界。如見日本和平憲法、民意對海外用兵的高度敏感，是第一道約束，考量對美安全依賴與對華經貿互賴並存，則是日本的第二道約束。簡言之，高市口頭上把門推開，並不等於身體真的能夠跨出去。更何況，高市把戰艦、封鎖、無人機等當作舉例，待輿情升溫又表示「今後不回答假設問題」，前踩油門、後拉煞車的節奏，本身就暴露了治理與戰略的不成熟。她的發言不是把日本帶向清晰可驗證的承諾，而是把日本推到風險更前沿的位置，且沒有相稱的準備。

10月24日，新任首相的高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

於此，關鍵在台灣如何解讀，而不是在東京說了什麼。首先，台灣不能把他國領導人的高調語言視為可兌現的安全保單。日本是否介入台海爭端，不是由一句「存亡危機事態」決定，而是由日本國內法制、民意成本、同盟分工與對華經貿損害評估的交集決定。當日本社會主流傾向「降溫管理風險」、當企業與供應鏈仍深度連動，高調的政治語言就更像對內的姿態，而非對外承諾。

其次，台灣必須明白，真正能強化台灣安全的，不是他國的音量，而是制度化、可驗證的合作，諸如聯合演訓與兵戰後勤的可持續機制、海空灰色地帶事件的規則化處置、情資共享與通資安韌性的實際升級、關鍵供應鏈的去風險與替代路徑等等，若沒有這些具體安排，任何來自日本右翼份子煽情魅惑的「台灣有事」表述，都不足以改變戰場配置。

今年4月，高市早苗曾以眾議員身分訪台，與賴清德會面。（台灣總統府提供）

第三，台日關係發展固然有一定基礎，但台灣不應忘記其結構性天花板的限制，即美日同盟與中日關係的權重，永遠永遠都大過台日雙邊。台灣若把安全前景綁在日本紛雜的內政上，等同把自己暴露在他國選舉周期與派閥政治的起伏中。當中美正試圖在部分領域尋求管控與降噪之際，日本會優先考量同盟協調與對華風險，在此脈絡下，來自高市任何的強硬話語，更多是政治投射，而非政策承擔。

第四，如何避免把戰略嚇阻外包給他國話術，亦是台灣需要釐清的課題。台灣必須擴大、清楚地認識到，無論是來自日本、美國，還是歐洲政要的聲援，這些言語都帶有各自的政治算計與外交節奏。國際政治從來不是情感交流，而是利益權衡。台灣應該「知道輕重」、「知所進退」，勿要聽了幾句「支持台灣」的甜言蜜語就心生幻覺，以為安全因此得以保障。過往的歷史一再證明，口頭的承諾往往轉瞬即逝，真正的風險也往往是在一廂情願的信任裡成千古恨。

面對外界的聲援，從台灣的立場來看，可以感謝，但不能依賴，更不能成為沒用的「暈船仔」，還不如把焦點放在可驗證、可持續、可擴充的專案上，檢視誠意，而非配合拉高這些徒具象徵性的敘事。一如道路安全的標語，「保持距離、以策安全」，同樣適用於台灣回應外界無成本示好的基準。

10月31日，日本首相高市早苗及國家主席習近平在韓國出席APEC峰會期間舉行會談。（NHK 圖片）

最後，既是老生常談，也是最重要的一點，即台灣到底還有沒有能力把渠等風險管理拉回自己手上？毋庸置疑，高市早苗的話語，對北京是刺激、對東京是負擔、對華府是雜訊，但對台灣呢？若被誤讀成保證，就是鐵錚錚的風險。在口號之外，台灣需要的是把能做的做滿，把該問的問清，試問台灣有能力、有膽識釐清日本願意、能夠、何時、在何種條件下，提供哪些明確資源與行動嗎？這些若沒有逐條落款，任何高分貝都只是對空鳴槍、空頭支票。

是以，在高市魯莽發言「台灣有事可能構成存亡危機事態」這一役上，提醒台灣兩個簡單的原則，即不要把別人家的政治語言，當作自家的安全承諾，也不要把短期情緒紅利，當作長期戰略資產。台灣的課題不是如何從別人身上尋求保證，而是如何避免被保證迷惑，面對日本、美國、或任何國家的聲援，都該保持距離與判斷。