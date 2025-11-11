在台灣問題上，日本要明白捱罵總比捱打要好

日本首相高市早苗前不久發布涉台灣言論後，中國方面反應強烈，中國駐大阪總領事、中國駐日本大使、中國外交部發言人紛紛表達強硬立場。這其中引發各方熱議的是中國駐大阪總領事薛劍在社交媒體發文稱，「對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好準備了嗎？」

薛劍的這條帖子附帶了一篇來自日本《朝日新聞》的報道，文中提及了上述高市早苗有關台灣的言論。日本不少聲音將薛劍的言論解讀為對高市的殺害預告。

日本眾議員松原仁主張薛劍應該被列為「不受歡迎人物」，依照維也納外交關係公約將他驅逐出境。日本內閣秘書長木原稔表示，薛劍的發文「意圖不詳」，但「極其不妥」。日本外交部和日本駐華大使館已向北京提出強烈抗議，要求刪除該貼文。美國駐日大使格拉斯（George Glass）在社媒貼出薛劍已刪貼文截圖，稱薛劍「面具又滑落了」。

高市早苗近日在國會答辯中談到台海局勢，稱如果台灣發生突發事態，有可能成為可行使集體自衛權的存亡危機事態。圖為2025年10月21日，日本東京，高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

至此，高市早苗涉台言論事件的焦點已經被轉移到了中國外交官的所謂「不妥」言論上。

這是混淆視聽，轉移視線。

此事的本質是中日就高市早苗涉台言論的交鋒，高市早苗言論引爆中國輿論，中國外交官言論引爆日本，雙方以這樣的方式闖入了對方的視野。中國看到了日本干涉台灣問題的野心，日本看到了中國的報復決心。

日本以維也納外交公約來衡量中國外交官，但是拿什麼來衡量高市早苗的言論？就因為高市早苗是首相所以就可以口無遮攔嗎？

中國和日本不是一般意義上的國與國的關係。中日是鄰國關係，中日特殊的歷史和文化淵源決定了兩國之間爆發的爭吵不是一般意義上的國與國的外交事件。

以高市早苗在歷史問題上的主張，中國對其回以什麼樣尖刻的言辭都不為過。以日本戰敗國的身份，妄談台灣問題，中國對其報以什麼樣的態度，都有情可原。沒有人情的政治是短命的，不考慮實際的外交是虛偽的。維也納外交公約管得了禮儀，管得了中國人的情感傾向嗎？

中國駐日本大使吳江浩過去數年多次談到，宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓譟「保衛台灣」，就是在侵犯中國主權。（中國駐日本大使館官網）

既想對中國指手畫腳，又想中國對其彬彬有禮，這可能嗎？已經打敗日本從日本手中收復台灣的中國，在台灣問題上罵日本，無需考慮措辭，更無需瞻前顧後有任何心理包袱。以中國的民意和民情看，日本就該被罵。日本身處東亞文化圈，不會不懂這其中的邏輯。

維也納外交公約不能夠解決中日之間的問題，更不能夠遮蓋高市早苗談台灣問題的越界。事情的發展不應該演變為對中國外交官言論是否得當的討論。偏離了整個事件的發展方向等於故意扭曲事實。

中國作為崛起的大國的確需要注意國家形象，但不要指望中國外交官畏手畏腳、謹小慎微，這不符合大爭時代的中國外交氣象。在如今西方主導的國際輿論場，不痛不癢的回應能夠被日本看到嗎？能被日本認真對待嗎？更加敢於鬥爭是中國外交官最鮮明的變化，他們敢於第一時間捍衛國家利益表達立場發出聲音，做法早就不同以往。

日本也不要指望他們一抗議中國就開始精神內耗從自身找原因。日本對中國外交官的態度不適應不舒服，將會是常態。只要日本一直站在美國的立場對抗中國，只要日本不放棄試圖干涉台灣問題，就不可能從中國聽到很多舒服的話。

台灣問題是中國核心利益的核心。中國這樣的大國在表達不滿的時候施展以口舌而沒有采取更加強硬的手段，已是克制。日本要明白，捱罵總比捱打要好。被語言威嚇總比被武器瞄準要好。日本應該將雙方疾言厲色的語言對抗作為解決矛盾的切入點，而不是試圖將中國外交官打倒，這沒有任何意義。