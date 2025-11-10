台灣有事關日本何事？　日本借協防美國生事

日本首相高市早苗近日在國會答辯中談到台海局勢，稱如果台灣發生突發事態，有可能成為可行使集體自衛權的存亡危機事態。

她還列舉了中國可能控制台灣的手段，指「可能是簡單的海上航道封鎖、使用武力，或是網絡宣傳。有很多種可能的情況」，「政府將根據所有訊息以及實際發生的每起事件的具體情況作出決定」，像在海上排成一列的民用船隻這樣的阻撓行為不太可能構成「存亡危機事態」，「我認為，如果是在戰爭狀態下的海上封鎖、無人機飛行，並伴隨其他情況，那就可以用不同角度來看待」。

高市早苗是第一個以在任首相身份回應將介入中國統一台灣進程的日本首相。

日本首相高市早苗在APEC會議期間與台灣代表林信義會面，並在網上發布相關相片，稱對方為台「總統府資政」。（X@takaichi_sanae）

日本前首相安倍晉三早在2021年12月曾稱「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，稱中國大陸若武裝入侵台灣，將對日本本土構成嚴重威脅。彼時安倍晉三並不是在任首相，而是卸任首相。

從安倍晉三到高市早苗，台灣有事就是日本有事，對日本而言，已經不是枱面下的操作，而是擺在了桌面上的課題。

不少聲音認為之所以台灣有事就是日本有事，是因為一旦美國介入台海衝突，日本作為美國的盟友必然要協防美國。屆時日本本土可能會被置於中國大陸的反擊之下。

畢竟，和其他小國可以在中美之間中立不同，中美關係越緊張，日本越沒有空間中立，美國會緊緊抓住在軍事上有短板的日本，綁定美日。如果美國介入台海，日本只有跟隨美國介入台海這一條路可選。近年來美國在菲律賓和日本部署中遠程導彈，就是為了應對可能的台海局變。日本不得不考慮到中國可能攻擊日的本土或者軍事基地的可能性。

圖為2021年12月1日，日本前首相安倍晉三的影像見於台北一個會議的投映幕之上。安倍晉三警告稱，中國大陸倘對台灣採取軍事行動會有嚴重的安全及經濟後果，中國強烈不滿。（AP）

這樣的說法不無道理。日本的確有因為美日同盟關係而捲入台海局勢的風險。但問題是如果美國不介入台海，台海有事日本就無事嗎？日本會選擇不動嗎？

日本之所以認為台灣有事將造成日本有事，還有一個重要的是原因是台灣有事，對日本來說是壞事。

中國如果統一台灣，必然引發地緣政治的變動，中國將控制東海南海台海等大部分海域，這對於外貿立國的日本是一種隱患。一旦中國封鎖海峽，將影響正常的航運，進而影響日本的經濟。台灣的地緣戰略意義十分重要，這同樣也是日本1895年在《馬關條約》中要求清廷割讓台灣澎湖的原因。

中國海峽兩岸分治的現狀某種程度上符合日本的利益。中國統一台灣，讓日本以台灣分治為現狀維持的貿易格局和出海格局受到了挑戰。日本適應的是中國沒有統一時候的地緣和海洋狀態，不熟悉的是統一之後的態勢，因此必然關切台海局勢。

2024年9月解放軍罕見公布美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（東部戰區微博）

問題就在這裏，日本對中國不統一習以為常，不代表這就是合理的。一個以台灣分治的不正常狀態謀取利益的國家，必然會伴隨中國統一而結束自己的不正當所得。

政治的頂峰太過狹窄，窄到根本容不下兩國。日本不可能就這樣眼睜睜看着既得利益流失，不可能什麼也不做空看流雲落花，不可能主動去習慣中國統一之後的全新地緣政治格局。

日本過去長期是亞洲第一大經濟體，這樣的定位使得中國發展起來之後，日本處處感到如鯁在喉、如芒在背。中國崛起看似挑戰了美國的全球霸權，實際上在亞洲，日本的地區經濟霸權首先受到削弱。中日高鐵在東南亞的爭奪就是鮮明的例子。中日之間不只是政治外交的較量，更是切實經濟利益的爭奪。日本強烈反華的2010年前後，是中國經濟總量超越日本的關鍵節點，日本無法接受中國超越日本的現實。

即便中國在統一之後會恢復台海的風平浪靜，日本願意相信中國不阻攔航道不阻擋日本海上利益的政治誠意嗎？即便中國願意做，日本也不一定願意相信。

維持兩岸分治符合美國和日本的利益，這是兩者的利益契合點。不存在日本被動協防美國。日本某種程度上更希望美國介入台海阻止中國統一。

台灣問題高度敏感，中美元首在韓國釜山會晤中沒有涉及該話題。圖為2025年10月30日，中美元首會談後步出會場，雙方握手。（網頁截圖）

高市早苗所談的「存亡危機事態」是日本2015年通過《安全保障法制》時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。當時修改法律是日本突破戰後軍事限制的一環。並不是專門為了協防盟友而採取的措施。

美國總統特朗普2017年第一次上台後多次提出美日安保條約是美國單方面保護日本，安倍晉三等日本領導人後來以《安全保障相關法》為由頭來答覆美國，大意是美日同盟是互相保護的條約。從時間先後順序看，日本並不是為了回應特朗普的關切而專門制定了《安全保障相關法》。

一旦美國不介入台海，相當於默認中國統一，默認中國在西太平和亞洲的海上存在。對美國來說是從全球霸權退守美洲和大西洋，是部分利益受損。但對日本來說，美國無力庇護盟友，日本將完全暴露在中國的火力之下。日本的損失要絕對大於美國。日本不能接受美國在中美對壘中失敗，更不願意看到美國在同中國對抗時畏縮不前。在台海問題上，日本很可能是慫恿美國出手、積極協防美國的一方。