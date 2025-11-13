台海有戰事｜ 高市早苗想打台灣算盤？日本軍事介入台灣下場難堪

打台灣牌挑戰中國，對日本首相高市早苗（日文名：たかいちさなえ，英文名：Takaichi Sanae）來說令人意外，也不令人意外。



令人意外在於，其一，1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》等一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。 1945年10月，台灣光復、回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權和行政管轄。 台灣地位問題在中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。 1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

1972年9月29日簽署的《中日聯合聲明》第二條規定「（二）日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」第三條規定：「（三）中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。「此後簽署的《中日和平友好條約》、《中日聯合宣言》和《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》都重審了《中日聯合聲明》的合法有效性。

這些定義戰後台灣地位和台灣問題性質的歷史文件，都明確了中國對台灣無可爭議的主權，台灣問題完全屬於中國內政，日本對此也完全承認，自安倍晉三以來的日本首相卻以「台灣有事就是日本有事」公然介入台灣事務，高市早苗甚至暗示若台海發生衝突日本自衛隊會參戰。

其二，中國早已不是甲午中日戰爭時的中國，不是1931年「九一八事變」時的中國，也不是1949年剛成立的新中國，不是1978年之前貧窮落後的中國。如今的中國兵強馬壯，是世界第二大經濟體，全球最強大的製造業國家，科技水平蒸蒸日上，軍民人等上下齊心，對外部打壓和介入中國內部事務、染指中國核心利益同仇敵愾。中國的統一進程更是箭在弦上。何時統一，以及以何種方式統一，主動權完全在中國手上。在台海這個地方，解放軍已建立有效拒止能力，佔有絕對軍事優勢，任何外部勢力插手都只能自討苦吃。

中国九三閱兵震撼世界，此为東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

無論從哪個方面看，日本打台灣牌都毫無勝算。想在台海這個地方渾水摸魚，通過介入台灣問題逼中國放棄統一，純粹是痴心妄想，任何人、任何國家都不可能成功。甚至連美國現在與中國博弈都力不從心，在和中國打交道時都不得不認真考慮中方利益與關切。在要不要保衛台灣問題上，美國都模稜兩可。

特朗普政府更是一方面把台灣的羊毛往死裡薅，逼著台灣晶片等核心產業遷往美國，一方面對出兵保護台灣的議題興致缺缺，明擺著一副先掏空台灣再交易出去的明牌，連演都不演。連個正常國家都不是的日本，手裡連一張大牌都沒有，居然跳到台海議題的最前線，暗示若台海發生衝突會出兵參戰，確實令人有些意外。

不令人意外在於，其一，高市早苗本身就屬保守右翼，是一位靠宣揚民族主義和展現對外強硬立場獲得選票上位的政治人物。在日本政壇，高市早苗根系不深，誠如鳩山由紀夫所言是「小狗」一隻，被普遍認為是麻生太郎的傀儡，完全是靠政治炒作和黨派政治利益交換，僥倖登上首相之位。像這樣人設和背景的人物，想在日本政壇站住腳，穩住根基，一定要不斷製造話題標籤化自己。而且越爭議、越引人興奮的話題，一般來說越有效果。

借特朗普訪問日本，高市早苗已經製造了一波話題，營造出一派特朗普與她「男歡女愛」的辣眼場景，讓人感到好像身為上國元首的特朗普為她上位首相進行了政治背書。台灣因為和日本有過特殊歷史關係，曾經被日本殖民佔領過，不少日本人頗有台灣情結，又是中國核心利益中的核心，也成為高市早苗精心挑選的又一個議題。在台灣問題上展現強硬態度，不僅容易激起中國回應，供高市早苗在國內提款消費，更能夠與她的基本盤產生共鳴，以此來達到強化其政治人設和根系的目的。

2025年10月28日，特朗普（右）在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

其二，日本是美國的馬前卒，而中國是美國定義的比俄羅斯更危險的「系統性競爭對手」，中美正在進行一場不見刀槍但是卻硝煙瀰漫的世紀博弈。在中美決出勝負之前，作為美國馬前卒的日本，必然會在美國主子面前賣命表現。尤其是，借參與中美博弈，日本還有自己的私心。二戰後，為遏制日本軍國主義，美國為日本量身定制了一套和平憲法，把日本閹割成了一個「不正常國家」。日本沒有自己的軍隊，只有自衛隊。不能擁核，也不能派兵參與海外軍事行動。一直以來，日本都夢想成為一個「正常國家」。美國回歸印太，把中國視為「系統性競爭對手」聯合盟友圍堵中國的行為，讓日本看到了機會。包括高市早苗在內，近三十年內的所有日本首相，都想搭美國戰略轉變的便車成為「正常國家」。

從美國的角度看，儘管特朗普本人對地緣政治問題不感興趣，但特朗普政府——美國深層政府，不僅沒有放棄系統性的對華競爭戰略，面對中國持續崛起，反而更加集中力量對抗中國。在這種情況下，美國與日本的捆綁更加深刻，美日很容易就中國最關切的核心利益——台灣問題——達成共識。「台灣有事即是日本有事，也是美日同盟有事」就是美日在台灣問題上利益重疊達成達到的共識之一。特朗普政府鼓勵日本在地區安全中發揮更大作用，慫恿日本「站在前線」與中國對抗，替美國賣命。有了美國方面的要求，自身有搭美國便車成為「正常國家」的願望，靠宣揚民族主義和展現對外強硬上位的高市早苗，自然會跳出來為美國當先鋒。

其三，日本自身對中國崛起如芒刺在背，尤其不願意看到中國統一台灣。和其它亞洲國家對中國崛起雖然新村疑慮但並不恐懼和排斥不同，日本對於中國崛起，在心態和利益上尤其難以接受。尤其在台灣問題上，日本心態更為複雜。日本雖然在與中國建交時承認台灣是中國的一部分，但在現實政治層面，自1949年兩岸分治之後，台灣就一直和美日處於同一陣營。台灣在中國大陸的統一壓力下，也選擇和美日抱團取暖，向日本輸送了不少利益。而且因為日本曾殖民統治過台灣的原因，不少日本人迄今對台灣仍心存覬覦。

對美國而言，台灣只是9600英裡外的一個島嶼。美國在台灣有巨大利益，自戰後就一直在通過介入台灣問題來牽制打壓中國，從台海兩邊同時勒索好處。但遙遠的地理距離和軍事介入可能產生的完全無法由美方控制的巨大成本，讓美國也時時有退卻之心。尤其在中國全面崛起，在台海建立了有效拒止能力，形成相對於美台的單方面軍事優勢之後。

《马关条约》为中国清朝政府和日本于1895年4月17日（光绪二十一年三月二十三日）签署的条约。《马关条约》的签署标志着中日甲午战争（第一次中日战争）的结束。中方代表为李鸿章和李经芳、日方代表为伊藤博文和陆奥宗光。 （图源：VCG）

但是對日本，台灣就在身邊，台海的局勢變動與日本在本區域的存在與利益緊密相連。在日本看來，中國如果統一台灣，必然引發地緣政治變動，讓日本以台灣分治為現狀維持的貿易格局和出海格局受到挑戰。屆時中國控制東海南海台海等大部分海域，對日本是一種隱患。而一旦中國封鎖海峽，將影響到日本的海上生命線。從現實利益的角度，中國海峽兩岸分治的現狀最符合日本的利益。高市早苗作為日本首相，她在台灣問題上的立場，是日本對台灣問題立場的集中反映。

然而，高市早苗想打台灣算盤終究是一廂情願。首先，中國絕對不會因為美日在台灣問題上的態度推遲國家統一進程。美日對台灣議題的介入，不僅阻斷不了中國的統一進程，反而會讓台海局勢進一步緊張升級，加速中國推進統一進程。中國必將統一，也必然統一。台灣問題不可能一代代拖下去，而且現在已經進入了推進統一的快車道。台灣問題是因中國暗弱而生，是中國內戰的產物，也必然會隨著中國崛起復興，由兩岸中國人自己解決。

其次，美國對中國遂行戰略圍堵，和日本甘願充當美國反華先鋒、通過搭美國便車成為正常國家的想法，中國絕對不會任其發生。主權、安全與發展，是中國應有的權利，任何人、任何國家都無權剝奪。任何人、任何國家想圍堵中國都不可能成功。文的成功不了，武的更成功不了。

為捍衛自身主權、安全與發展權利，幾十年前一窮二白的中國，靠「小米加步槍」都能在戰場上取勝，先趕走日本，又把美軍打回三八線，更何況現在兵強馬壯的中國？中美這場世紀大博弈，中國一定會取得最終勝利，主動下場為美國打前鋒的日本只會自討苦吃。

第三，高市早苗想通過打中國牌展現強勢態度鞏固其在國內的政治基礎，必然會遭到中國迎頭痛擊，而且最終也必然會被日本國內看破手腳。事實上，高市早苗想打台灣牌的想法，在日本國內政壇就已經有人提出嚴厲批評。日本立憲民主黨眾議員小澤一郎12日更新了他的X賬號，稱首相高市早苗對安全政策的回應「過於魯莽」，並表示「高市首相極其危險」。

日本前首相鳩山由紀夫近日也在其社交平台X上發文指出，高市早苗炒作這些，似乎是想煽動危機，從而主張加強軍備。鳩山由紀夫強調，日本尊重「台灣是中國一部分」這一立場。「台灣問題畢竟屬於中國的內政事務，日本不應介入。」

鳩山由紀夫在節目中還說「人們常說，越小的狗越會叫。叫得越響，越容易給人一種強大的印象，而對此產生的期待就越多，但它終歸不是大狗。」「現在的日本社會似乎更傾向那些叫得響亮的人。於是，高市女士自然就在這樣的風氣中被推選為首相。」

小澤一郎的警告和鳩山由紀夫的比喻都非常值得高市早苗認真傾聽。台灣問題是中國內政，面對已經全面崛起並志在統一的中國，不要說小狗，大狗叫也沒用。尤其日本，欠著中國數不清的歷史血債。一百多年前的甲午之戰，幾十年前的全面侵略戰爭，中國人從來沒有忘記。台灣問題之所以複雜，日本的殖民佔領也是重要原因。在中國推進完成國家統一、實現民族復興的進程中，如果日本敢再軍事介入，中國人不介意算筆歷史總賬，會讓它死得極其難看。