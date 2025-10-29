台海有戰事｜從毛澤東到習近平　中國如何推進實現國家統一？

台灣自古是中國領土。解決台灣問題，實現國家完全統一，爭取讓台灣盡早回歸祖國大家庭，是兩岸中國人的共同願望，也是中共矢志不移的奮鬥目標。從毛澤東到鄧小平、江澤民、胡錦濤，再到習近平等幾代中共領導人，一直在根據世界格局與台海形勢變化，奔著實現國家統一的目標，不斷在兩岸關係重建和推進實現國家統工作上取得突破性進展。



1958年10月20日，解放軍開始炮擊金門。

毛澤東時代的對台工作經歷過一個從軍事進攻為主，到著眼於通過長期政治和軍事鬥爭來完成統一的轉變。進入1949年，隨著解放軍在戰場上勢如破竹，新中國建立，國民黨全面潰敗逃往台灣，當時美國已經放棄了對蔣介石政權的支持。美國一方面在國民黨內尋找新代理人，一方面希望能和中國共產黨建立聯繫，對國民黨蔣介石政權採取了任其自生自滅的態度。

當時，解放軍在福建陳兵數十萬，已經在做渡海作戰準備，蔣介石亦從浙江舟山等地收縮兵力，打算和解放軍在本島做最後一搏。大陸不久前熱播的諜戰劇《沉默的榮耀》反映的就是這一時期兩岸兩黨在隱蔽戰線的殊死鬥爭。人們一般認為，如果局勢就這樣發展下去，後來困擾兩岸數十年的台灣問題可能就不存在了。

電視劇《沉默的榮耀》。

1950年6月25日爆發的朝鮮戰爭給了蔣介石政權喘息機會。美國的軍事介入讓台灣成為了一個橫亙在兩岸之間的內戰遺留問題。朝鮮戰爭爆發後，美國把第七艦隊開進台灣海峽，並開始重新考慮台灣的戰略價值。美國後來又和台灣簽訂軍事互助條約，建立軍事同盟關係。一方面因為美國軍事介入後扭轉了國共兩黨跨海峽兩岸的軍事平衡，解放軍當時不具備與跨海與美台作戰的能力，一方面因為入朝作戰需要，新中國不得不轉移軍事戰略重點，先全力投入朝鮮戰爭，暫停軍事攻打台灣。

但即便如此，毛澤東也沒有放棄解放台灣的準備和鬥爭。在兩岸進入軍事對峙侯，解放軍在毛澤東的領導下，與美蔣跨海鬥爭，粉碎了蔣介石「反攻大陸」的圖謀，擊退了國民黨軍對大陸沿海島嶼的軍事襲擾行為。又炮擊金門，挫敗了美國試圖挾持蔣介石政權製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀。後來因為中蘇關係破裂，美蘇爭霸，中美需要在更高的戰略層面聯手，兩國關係出現緩和，毛澤東又促成聯合國以2758號決議等方式恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位和一切權利。

毛周當時還促成美國總統尼克松訪華，提出了中美建交的三大前提——美台「斷交、撤軍、廢約」。1972年2月28日，中美髮表《上海公報》，中國在公報中聲明：中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；台灣是中國的一個省，早已歸還祖國；解放台灣是中國內政，別國無權干涉；全部美國武裝力量和軍事設施必須從台灣撤走。中國政府堅決反對任何旨在製造 「一中一台」、「一個中國、兩個政府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹 「台灣地位未定」的活動。美方也在公報中聲明：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。

1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利。圖為提案通過時，代表們熱烈鼓掌。（新華社）

在此期間，新中國爭取了世界上絕大多數國家接受一個中國原則，為實現和平統一創造重要條件。中共中央還通過適當渠道與台灣當局接觸，為尋求和平解決台灣問題而積極努力。總體而言，在毛澤東時代，以軍事和政治鬥爭方式驅逐外部勢力「解放台灣」，實現國家統一，是當時中共中央解決台灣問題的主要努力方向。

中共十一屆三中全會以後，因為國際上中美蘇等大國合作與鬥爭需要和中國改革開放需要，鄧小平從國家和民族的根本利益出發，因勢利導，順勢而為，在繼續與美台進行軍事與政治鬥爭的同時，為對台工作注入新思路。「一國兩制，和平統一」成為鄧小平解決台灣問題，推進實現國家統一的最鮮明特色。香港和澳門就在這項制度安排下回歸中國。

1978年12月17日，鄧小平指示時任中國社會科學院院長、國務院研究室主任的胡喬木負責起草一份有關台灣問題的文稿，打算在1979年元旦，以全國人大常委會的名義發佈一份《告台灣同胞書》。鄧小平特意強調，在這份文告中，要表明和平統一祖國的意願和政策；不再用「解放台灣」的口號，並要宣佈停止炮擊金門等沿海島嶼；提出兩岸通航、通郵、通商；文告既要面向台灣人民，也要面向台灣當局；措辭語氣委婉平易些，不要用報紙社論那種文體。要讓對方聽得進去。1978年12月26日，第五屆全國人大常委會第五次會議討論通過《告台灣同胞書》。

1978年12月的《告台灣同胞書》，根據鄧小平要求，文章既要面對台灣百姓，也要面對台灣當局。

繼承《告台灣同胞書》精神，1981年9月30日，全國人大常委會委員長葉劍英又通過新華社記者談話發表的關於台灣回歸祖國、實現和平統一的九條方針政策（通稱」葉九條「）。核心內容包括：建議國共兩黨對等談判、推動兩岸通郵通商通航、明確台灣統一後作為特別行政區享有高度自治權並保留軍隊，同時保障台灣現行社會經濟制度及私人財產權益，允許台灣各界參與國家管理，中央政府提供財政補助並妥善安排定居大陸台胞。

隨著《告台灣同胞書》發佈，從1958年的「八二三」炮戰起延續了21年的金門炮戰正式結束。但炮戰的結束，《告台灣同胞書》的發佈，卻在促進兩岸交流，推進兩岸統一進程中發揮了遠比炮彈更有效的作用。在台灣各界的呼籲和壓力下，1987年10月15日，台當局通過《民眾赴大陸探親辦法》，允許除現役軍人及現任公職人員外，凡在大陸有親屬的民眾皆可以赴大陸探親，一年可有一次，一次3個月。長達38年兩岸隔絕狀態的堅冰由此被，兩岸關係在過去46年發生深刻變動，《告台灣同胞書》中提出的倡議，如今早已成為兩岸的日常，兩岸雖然還爭執不斷，但雙方在政府、民間、經濟、文化的交往都不斷深入，為兩岸的和平統一奠定了扎實民間基礎與經濟基礎。

鄧小平在台灣問題上最大的創新是在理論上提出了「一個國家，兩種制度」的科學構想，在實踐上主動緩和兩岸軍事對峙狀態，推動打破兩岸長期隔絕狀態，開啓兩岸民間交流合作的大門，使兩岸關係進入新的歷史階段。

另外，定義中美關係的三個「聯合公報」中的兩個都是在鄧小平簽署發佈。其中對台灣問題的描述尤其令人關注。1979年1月1日發佈的中美建交公報，明確寫道「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」1982年8月17日的「八一七公報」，美方在重申「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。

在此範圍內，雙方同意，美國人民將同台灣人民繼續保持文化、商務和其他非官方關係。」的同時，又進一步表示：美國政府非常重視它與中國的關係，並重申，它無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策。美國政府理解並欣賞一九七九年一月一日中國發表的《告台灣同胞書》和一九八一年九月三十日中國提出的九點方針中所表明的中國爭取和平解決台灣問題的政策。這些都在中美戰略層面定義了台灣地位。

1979年，中美正式建交。 1978年12月16日，中美建交公報《人民日報》號外。

江澤民和胡錦濤延續了鄧小平的兩岸政策，繼續推動與台灣的交流與合作。與此同時，因為「台獨」在李登輝的放縱和推動在台灣日漸泛濫，主張和鼓吹台獨的台灣民進黨2000年後開始在台灣執政，與形形色色台獨勢力（台獨政黨、台獨政治人物、台獨政治理念以及台獨在島內和國際層面的種種逆行）的鬥爭，成為這一時期對台工作的一項重要內容。

1995年1月30日，江澤民提出的關於發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的八項主張。包括：其一，堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。其二，對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，我們不持異議。但是，我們反對台灣以搞「兩個中國」、「一中一台」為目的所謂「擴大國際生存空間」的活動。其三，進行海峽兩岸和平統一談判，是我們的一貫主張。

在一個中國的前提下，什麼問題都可以談。談判過程中，可以吸收兩岸各黨派、團體有代表性的人士參加。其四，努力實現和平統一，中國人不打中國人。其五，面向21世紀世界經濟的發展，要大力發展兩岸經濟交流與合作，以利於兩岸經濟共同繁榮，造福整個中華民族。其六，中華各族兒女共同創造的五千年燦爛文化，始終是維繫全體中國人的精神紐帶，也是實現和平統一的一個重要基礎。其七，兩乾一百萬台灣同胞，不論是台灣省籍還是其他省籍，都是中國人，都是骨肉同胞、手足兄弟。要充分尊重台灣同胞的生活方式和當家作主的願望。其八，我們歡迎台灣當局的領導人以適當身份前來訪問；我們也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。

江八點指的是1995年1月30日時任中國共產黨中央委員會總書記的江澤民的題為《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話。講話中提到了關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張。 （Getty）

江澤民時代還推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，開啓了兩岸協商談判，實現兩岸授權團體負責人首次會談，為兩岸兩黨後來的合作交流找到了公約數。兩岸各領域交流合作在此期間持續擴大。在此期間，針對李登輝等分裂活動，中國大陸進行了堅決鬥爭，進行了台海軍事演習，逼克林頓政府在台灣問題上做出了不支持台灣獨立、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持台灣加入聯合國等「三不承諾」。隨後在1998年克林頓訪華時將這些承諾以所謂「三不」的形式提出，沈重打擊了「台獨」分裂勢力。

圖為1995至1996年台海危機期間，解放軍進行導彈發射與軍事演習的情況。(澳洲國立大學)

兩岸和平發展與交流態勢在胡錦濤時期進入1949年兩岸分治後的新歷史階段。

2005年3月4日，胡錦濤提出兩岸關係和平發展重要思想，發表了新的對台工作的四個「絕不」第一，堅持一個中國原則絕不動搖；第二，爭取和平統一的努力絕不放棄；第三，貫徹寄希望於台灣人民的方針絕不改變；第四，反對台獨活動絕不妥協。2005年4月26日至5月3日，應胡錦濤的邀請，時任中國國民黨主席連戰率國民黨大陸訪問團自台灣正式訪問大陸。先後參觀訪問了南京、北京、西安、上海四個城市。4月29日，胡錦濤與連戰在北京舉行會談。雙方就促進兩岸關係、改善和發展諸多重大問題及兩黨交往事宜，廣泛而深入地交換了意見。這是60年來國共兩黨領導人的首次會談，具有重大的歷史和現實意義，對推動兩岸關係的進一步緩和、維護祖國統一產生了積極而又深遠的影響。

2005年，胡錦濤連戰歷史性握手，開創兩岸關係和平發展新局。（圖源：VCG）

兩岸官方關係也在2008年馬英九擔任台灣總統，國民黨再次執政後迅速展開。兩岸關係和平發展在胡錦濤任內呈現出空前積極的新局面，兩岸制度化協商談判在此期間取得了豐碩成果，實現兩岸全面直接雙向「三通」，簽署實施《海峽兩岸經濟合作框架協議》，民間交流和旅遊全面加速，兩岸關係面貌發生深刻變化。胡錦濤任內中國經濟的爆炸性發展，還為中國後來的崛起騰飛打下了堅實經濟基礎，在國際經濟實力等層面，從根本上扭轉了兩岸的實力格局。

同時，胡錦濤任內，針對台灣島內陳水扁擔任總統期間「台獨」分裂活動猖獗制定並實施了《反分裂國家法》。這是一部在兩岸關係中針對台獨分裂行為具有里程碑意義的關鍵立法，也是中國大陸突破傳統政治定性，開始在法律層面遏制台獨、促進統一的創新嘗試。

2005年3月14日，中國北京，全國人民代表大會就《反分裂國家法》舉行投票。（VCG）

尤為值得注意的是，這一時期，在中國政府反復工作下，美國也加入了反對和遏制台獨陣營，形成了中美聯手遏制台獨的難得局面。比如，針對陳水扁的「公投制憲」「共投入聯」等台獨分裂行為，不僅中國大陸進行堅決鬥爭，時任美國總統小布什也甩了陳水扁一頂「麻煩製造者」（Trouble Maker）的帽子。2004年，時任美國國務卿鮑威爾曾表示，「台灣不是一個主權國家」，並支持和平統一；2007年，美國國防部也提到過「希望看到兩岸統一」。

習近平時代，國際格局風雲變幻，台灣的政治生態與兩岸關係也發生重大變化。首先是國際層面，中國崛起迅速改變著西方工業革命以來形成的以西方為中心的國際格局，中國大踏步進入世界舞台的中心位置。以美國為權力中心的西方不樂見、也不願見接受這樣的歷史變化，感受到霸權危機的美國開始對中國進行全面打壓。尤其特朗普上任帶動美國向孤立主義回歸，不僅中美之間衝突不斷，西方之間的既有關係也被搞得支離破碎，動蕩成為國際格局的新常態。這既是習近平所說的百年未有之大變局，世界又進入了一個動蕩變革週期。為應對這種格局變化，打壓、遏制、牽制中國，美國不斷操弄台灣議題，給台獨提供背書支持，幾乎掏空了「一中」的實質。中美圍繞台灣進行的博弈對抗不斷升級。

台灣島內，民進黨回歸執政，大肆推行「去中國化」，打壓統派，鼓譟台獨向縱深發展。為抵制統一，民進黨還強化了軍事對抗準備，以武謀獨，迎合美國打壓遏制中國的需要，倚美謀獨。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

但形勢比人強，人算不如天算。任美國再打壓中國，民進黨再如何折騰，也扭轉不了中國全面崛起的態勢。國際格局的重心在習時代繼續加速向中國傾斜，是為「東升西降」。解放軍不僅在台灣海峽，在整個西太平洋都取得相對美國的軍事優勢，建立了有效拒止能力。兩岸實力的天平更是讓中國大陸可以從容的主導兩岸格局，戰與和的主導權牢牢掌握在中國大陸手裡。與美國不斷利用台灣打壓遏制騷擾中國，台獨不斷在島內向縱深發展的同時，中國大陸推進完成國家統一的工作也全面加速。

習近平全面把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，提供了新時代做好對台工作的根本遵循和行動綱領。推進完成國家統一是習近平擺在桌面上的明牌。在上任之初，習近平就說，兩岸統一「總不能就這樣一代代拖下去」。它還說「祖國必將統一，也必然統一。」在2017年的中共十九大報告中，習近平將完成國家統一與民族復興有機結合，隱含地給出了統一的時間表，和以和平統一為努力方向的路線圖。2019年1月，習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表講話，提出了新時代推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的重大政策主張：攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

2015年两岸领导人在新加坡会面的「习马会」，奠基于「九二共识」政治基础上。（新华社）

為促進實現和平統一，大陸執政黨和政府採取一系列重大舉措：推動實現習近平與馬英九於2015年11月7日在新加坡會面，這是1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度，為兩岸關係發展翻開了新篇章、開闢了新空間，成為兩岸關係發展道路上一座里程碑。雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制，兩部門負責人實現互訪、開通熱線。習近平時代，中國大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關係與民族未來開展對話協商，深入交換意見，達成多項共識併發表共同倡議，與台灣社會各界共同努力探索「兩制」台灣方案。

習近平提出並踐行「兩岸一家親」理念，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，實行卡式台胞證，實現福建向金門供水，制發台灣居民居住證，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，持續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。另外，大陸執政黨和政府還團結台灣同胞，排除「台獨」分裂勢力干擾阻撓，推動兩岸各領域交流合作和人員往來走深走實，保持了兩岸同胞交流合作的發展態勢。

同時針對美國利用台灣問題介入中國內政，阻礙中國統一，中國政府進行了堅決鬥爭，堅定捍衛了國家主權和領土完整。中國政府還妥善處理台灣對外交往問題，鞏固發展國際社會堅持一個中國原則的格局。

東部戰區發布主題海報，「進逼、懾封、毀癱、鎖控」。（微信公眾號＠東部戰區）

去年5月，解放軍東部戰區發布的「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

尤其針對蔡英文、賴清德執政以來民進黨政府的台獨分裂行為，中國大陸依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。數據統計，近30年來，中共大陸一共進行了5次大規模對台軍事演習。其中有三次發生在最近三年。尤其賴清德當選上任一年多來，中國大陸方面已經進行了兩次圍島演習。還有一次大陸未報道的在第一島鏈的演習，據說是近些年規模最大的一場演習。

2024年6月，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了 《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，內容共22條。這是在司法層面開始對台獨落地做人的工作。大陸方面還公佈了「頑固台獨分子」名單，對列入名單的「頑固台獨分子」實施制裁，並鼓勵網上舉報台獨。

另一方面，中國大陸領導人的涉台講話和官媒有關的涉台論述，也開始沿統一後台灣治理與台灣同胞合法利益、他國合法利益在統一後如何得到有效保護展開。各方面跡象都顯示，推進統一在習近平時代全面提速，而且在堅持實現「和平統一」的同時，也做好了隨時以非和平手段粉碎台獨和外部勢力介入，完成國家統一的軍事準備。