王家衛面臨塌房危機　這是精英的墮落嗎

最近，長期被許多人所推崇的香港著名導演王家衛，因為編劇「古二」在網上持續曝光關於他和電視劇《繁花》的錄音而深陷輿論爭議。總是戴着墨鏡的王家衛所塑造的神秘電影美學大家、影像詩人、文藝精英的形象，正在面臨世道人心的拷問。

王家衛是一位在國際影壇享有聲譽的香港著名導演，擅長拍攝文藝愛情片，他的電影美學、光影運用、詩意台詞給許多人留下深刻印象。他執導的電影備受文藝青年的追捧，比如《重慶森林》、《春光乍泄》、《花樣年華》、《一代宗師》。2023年底上映的電視劇《繁花》是王家衛執導的第一部電視劇，同樣備受觀眾好評。

最近編劇「古二」曝光的錄音，正是王家衛和《繁花》編劇秦雯的私下談話。根據「古二」的說法，他為《繁花》劇本辛勞付出的勞動成果被王家衛、秦雯佔用，他在經過多次維權未果後曝光王家衛、秦雯的錄音，其中既有關於《繁花》劇本創作的內容，又有不符合王家衛人設的粗俗言論。如果「古二」曝光的錄音是真實的，那麼，平常看起來曲高和寡的文藝精英王家衛除了有冷漠、粗俗的一面之外，還存在一個影視行業備受詬病的問題——剝削、壓榨小編劇和侵犯小編劇著作權。不過《繁花》劇組已經發聲否認「古二」的指控，譴責「古二」偷錄私人談話。

王家衛執導的首部電視劇《繁花》，2023年上映的時候大受歡迎。（《繁花》微博圖片）

目前「古二」和《繁花》劇組的說法不一，真實情況或許尚待更多訊息披露。但因為「古二」曝光的錄音，昔日被文藝青年、電影愛好者捧上偶像神壇的王家衛面臨「塌房」危機，他多年以來在公共場合塑造的神秘、曲高和寡的人設正遭受質疑。

有分析認為，如果「古二」曝光的錄音屬實，王家衛的行為將是精英的墮落。但公允地說，即便錄音屬實，都不能簡單去說王家衛的行為是精英的墮落，而是應該具體情況具體分析，如果違法那就依法處理，如果違反道德那就讓世道人心來評判。

精英從來都不等於君子、聖賢、天使、道德楷模，而只不過描述各行各業能力突出或佔據領導地位的人士，是否德才兼備、是否德高望重、是否名副其實因人而異。有的人能力突出卻道德淪喪，有的人道德高尚卻能力一般，有的人起初德才兼備但後來一步步走向墮落，有的人經受住漫長實踐和時間的考驗，不可一概而論。

電視劇《繁花》2023年底首播，畫面有電影感。（《繁花》劇照）

許多人對文藝偶像、對精英人士存在認知濾鏡，將他們在公共場合塑造的人設過度美化，但其實文藝偶像、精英人士是與普通人一樣有着七情六慾的正常人，既不是全知全能的神，又同樣經常面臨內心的光明面向和幽暗面向的「天人交戰」。對精英的迷信是對少數人人性的迷信，既容易讓精英逃避本應有的監督制衡，又會因為違反人性往往希望越大、失望越大，直到幻想破滅，轉而高喊精英的墮落。把精英當作和普通人一樣的人，不去迷信、幻想，建立監督制衡機制，才是理智選擇。

迷信精英的反面是陷入難以自拔的虛無主義，是盲目反精英、反建制，是迷信平民大眾。不能因為眼見一部分精英的墮落就否定一切精英或盲目將平民大眾視作道義、高尚的化身。迷信平民大眾是對多數人人性的迷信，是在忽略社會分化、因人而異的基本規律，容易滑向民粹主義。人性是幽微複雜的，無論精英還是平民，都不能天然壟斷真理、正義，都應該在長期的監督制衡中讓實踐和時間來檢驗。

一個社會在正常運轉和發展過程中，必然會產生人與人之間的分工、分化，其中少數人會成為精英或佔據精英位置，多數人都只能是平凡的普通人。這是古往今來不可避免的社會規律。然而精英未必總是名副其實、德才兼備，精英產生不能侷限於封閉小圈子，不能脱離平民大眾。迷信精英的後果是容易招致迷信平民大眾的反噬，反之亦然。

正因這樣，把精英當作和平民大眾一樣的正常人，不要美化，不要貶低，讓精英接受平民大眾的監督、制衡，在精英與平民大眾之間建立相互促進、相互制衡的關聯或社會契約，才能讓精英以越來越符合公共福祉的方式產生，才能重建精英和大眾之間可持續的信任關係。否則，空談精英的墮落，既容易滑向虛無主義，又容易滑向盲目反建制反精英，淪為民粹主義，最終又被反噬。