解放軍底氣何來？　福建艦、四川艦相繼入列　美日怎能不心悸

日本首相高市早苗公然在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。這種粗暴幹涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，導致中方的態度和動作不斷升級。從駐日外交官、大使館，外交部，再到官方媒體，進而到解放軍的行動，可以說是層層加碼。從解放軍動作來看，有安排有節奏，而又更多了自信和坦然。這就需要連續近一段時間以來中國軍方，特別是海軍建設一起來看。



需要注意到的是，從南海榆林港到上海滬東中華造船廠，中國海軍短短9天兩次驚艷世界——11月5日，第三艘航母福建艦在海南三亞榆林港正式加入解放軍海軍的戰鬥序列。11月14日，中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦離開上海滬東中華造船廠的碼頭，開始首次海試任務。短短9天時間，服役一艘8萬餘噸航母、海試一艘4萬餘噸的兩棲攻擊艦，在美國海軍歷史上都非常罕見。

四川艦順利完成首次航行試驗任務返回碼頭。（央視新聞）

11月5日，中國第三艘航母福建艦在海南三亞榆林港正式加入解放軍海軍的戰鬥序列，關於這艘航母的報道太多，但總結起來，真正算得上驚艷世界的其實就一點：世界上第一艘使用了電磁彈射系統的常規動力航母，而且這里的電磁彈射系統不是福特號上的半成品，而是可以直接投入實戰的成熟產品。僅憑這一點，福建艦就足以碾壓福特號，成為世界上第一艘採用電磁彈射系統的航母。那就更別提用常規動力即可實現核動力航母都不一定做到的超強能源供應這一點背後的含金量。

除了福建艦，福建艦搭載的「海軍三劍客」——殲-15T、殲-35和空警-600也各有各的驚艷之處，殲-15T，也就是殲-15的改進型，繼承了殲-15優秀氣動佈局的同時，加裝了用於彈射起飛的前起落架牽引桿，同時升級了航電和雷達，加上雙發和大內油，殲-15T的作戰範圍可能比殲-15要多得多。而殲-35更是美國海陸空三軍的「夢中情機」，原因就在於F-35系列戰機臃腫、嬌慣和「腿短」，相比之下，注重空優屬性的殲-35在外觀上比起美國F-35更加精悍，能力上也毫不遜色，至於最後的空警-600，更是中國航空工業集大成者，也是福建艦在南海地區投射影響力的關鍵。

2022年6月17日，首艘國產電磁彈射型航母福建艦下水，海軍迎來「三航母時代」。（微信公眾號＠人民海軍）

而就在福建艦入列短短九天後的11月14日，中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦離開上海滬東中華造船廠的碼頭，開始首次海試任務。這次海試主要聚焦於檢驗動力和電力系統，這也是一艘軍艦最基礎也是最關鍵的兩大系統。

四川艦最大的亮眼之處，毫無疑問就是那條長達130米的電磁彈射軌道。這條軌道究竟有何意義？有很多媒體都會將其和福建艦上面的兩條電磁彈射軌道做對比，並猜測076型兩棲攻擊艦是否可以用來彈射殲-15T和殲-35這樣的雙發重型戰機。這些猜測是缺乏基本邏輯的，雖然076型兩棲攻擊艦上的電磁彈射軌道比福建艦上的軌道還要長，但這並不代表著它可以彈射殲-15T和殲-35這樣的重型艦載機。要知道，076是兩棲攻擊艦，艙內預留給電磁彈射系統的空間並不大，所以彈射系統的上限一定是不如福建艦的，甚至延長彈射軌道本身可能就是某種妥協的結果。所以說，076型兩棲攻擊艦上的這條軌道只有可能是用來彈射艦載無人機的，而正是這一作用，改寫了兩棲攻擊艦的作戰定位。

一直以來，海內外都在炒作一種裝備叫「無人機航母」。076型不僅配備了可以放飛大型飛翼無人機的電磁彈射系統，還在降落區配備了用於無人機降落的阻攔索和攔阻網，這顯然就是奔著將076型兩棲攻擊艦打造成「無人機航母」去的。從某種角度講，能夠自己放飛無人機的兩棲攻擊艦和只能放飛直升機的兩棲攻擊艦是不一樣的，前者可以利用偵察型無人機、攻擊型無人機為艙內的進攻部隊提供掩護，而後者無論是運輸直升機還是武裝直升機，在覆雜戰場環境中都面臨著便攜式防空導彈的威脅。換句話說，076型兩棲攻擊艦的出現實際上改變了兩攻的作戰定位和作戰方式，與此同時，也改寫了航母戰鬥群的基本配置和艦載機作戰的傳統模式。

11月14日，076兩棲攻擊艦首艦四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）

在以前的航母戰鬥群中，實際上是沒有兩攻的位置的，兩棲攻擊艦最大的作用是在前線放出執行兩棲登陸作戰的裝甲車和陸戰隊員，但現在，兩棲攻擊艦上放飛的無人機完全可以同航母上起飛的殲-35或者空警-600組成編隊，去執行更深入的斬首或者偵察任務，讓航母看得更遠、打得更準。這一套作戰體系實際上和殲-20S與無人僚機的搭配並無任何區別，唯一的區別就在於一個是陸基，一個是海基。

就目前情況來看，在有人和無人機配合作戰這一領域，中國顯然是領先世界一步的，從某種角度來看，福建艦和四川艦的搭配正是美國海軍最想要的。但可惜的是，美國一步錯步步錯，如今再想補救，一切都已經為時已晚。

之前，輿論都比較過：福建艦2022年6月下水，只用了不到3年半的時間就入列服役，效率非常高。而福特級二號艦2019年下水了，交付日期從2024年，推遲到2027年了。如果再對比，四川艦下水是2024年12月份，也就是一年不到，這艘4萬餘噸的巨艦就完成了舾裝和系泊試驗。四川艦的建造其實也很短，從切割鋼板到船塢組裝、下水，其實也就13個月。而同樣是4萬餘噸的「美國」級兩棲攻擊艦「的黎波里」號，2017年5月份下水，2019年7月份開始海試，2020年2月份交付，整整比四川艦多花了一倍時間。這是一個很典型的對比，中國海軍的造艦周期，普遍要比全世界其他國家的同類型戰艦要短不少。

造周期短意味著技術曡代水平更強。其實這個「周期短」可以反映出很多問題的，最主要就是供應鏈體系已經達到了一個非常舒適的階段。效率和成本，也達到了一種「天人合一」的境界。新船的設計與建造、老船的維護和升級，這中間的循環過程、上下遊的銜接都十分流暢，這才有了連續十幾年高速「下餃子」。這才是中國海軍最讓對手絕望的優勢，美國要面對的是一個正在蘇醒的「工業克蘇魯」。