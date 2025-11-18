日本前傾台海　高市早苗把東京推向最危險的位置

日本首相高市早苗一句「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，如同在原本就脆弱的中日關係上安下新的火種。北京的反制行動連續一周不曾間斷，外交強烈抗議、旅遊與留學警示、實彈軍演、海警巡航、旅行社停賣日本產品等措施陸續登場，日本社會也被迫面對一場突如其來的外交寒流。表面上看，高市挑起的是一次政治摩擦，但深一層來說，她實際上正在重塑日本的地緣位置，並且方向是更危險、更難以控制的一端。



高市早苗這種前傾台海的動作，讓日本快速失去它在東亞安全架構中最需要的三項基底：距離、模糊，以及緩衝。

首先，歷歷在目的無非是北京的反彈清晰且不留餘地。外交部發言人毛寧多次要求日本收回錯誤言論、立即反思糾錯，語氣比以往的中日摩擦更加強硬。甚至在南非G20 峰會召開前夕，外交部直接宣布總理李強「沒有會見日方領導人的安排」，外交冷處理毫不遮掩。解放軍中部戰區空軍甚至發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，秀軍事肌肉稱「時刻準備打勝仗」。

從北京的角度，日本這一次並非誤判或失言，而是一次「意圖主導台海敘事」的政治姿態。高市早苗的言論，迫使北京正式將日本視為台海風險的內生變項，而不再只是外部旁觀者。

10月24日，新任首相的高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

這個判斷對日本來說尤其致命，回想過去日本外交得以穩定前行，依靠的正是徘徊於可控制的模糊地帶，既與美國合作又保持一定距離，既不挑戰中國核心利益又不放棄自身安全訴求。可以作為證成的，是日本近年多以一種「地緣受害者」的敘事維持其亞洲外交空間，諸如中國崛起、朝鮮不安、俄羅斯威脅等，致使日本自洽不得不強化自我防衛的說帖。這種說法在國際輿論中具備一定「理解」，使美日安保、軍費翻倍、反擊能力建設等重大政策比較容易被接受。

然而，當高市主動把日本與台海緊張綁在一起，日本等於主動撤掉了這些緩衝與自憐敘事，反將自己推向最敏感的位置。換言之，北京看到的不是一句政治口號，而是日本在地緣結構中的位置正在移動。

這種位置移動，很快反映在中方的全面反制中。黃海三天的實彈軍演、海警艦艇進入釣魚台海域、文旅部與教育部接連發布風險提示，甚至內地多家大型旅行社暫停販售日本旅遊產品，這些舉措並非情緒化，而是中國有意識地以「整體政策」回應日本的「整體前傾」。更直白來說，北京正在用一套跨外交、軍事、社會的大型組合拳，重新定義「與挑釁台海的日本打交道」的新常態。

想當然爾，肇事的日本官僚已急忙試圖降溫，如見日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰匆匆前往北京，試圖向中國政府解釋「日本在台海立場未變」，期望北京不要讓旅遊與留學等人員交流受影響。然而北京並未給出任何緩和訊號，反而再次強調日方必須「停止製造事端」。這樣的對話氣氛，已不再是外交協商，而更像是中國在對日本進行「戰略定性」。

11月17日，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰出訪中國，將圍繞高市早苗早前的涉台言論與中方召開協商。金井正彰已飛抵北京，從網上的影片可見，儘管面對大量記者的提問，金井正彰全程保持沈默，在工作人員的護送下乘車離開機場。外界高度關注他的訪華行程能否為中日近日的緊張關係降溫。（網絡圖片）

另一方面，中國的官方敘事也已全面升級。諸如《環球時報》指控高市操弄「中國威脅論」，讓日本對中敵意延伸到社會層面，《人民日報》發表署名「鐘聲」的文章更警告日本正在重返軍國主義危險道路。《解放軍報》則連續兩天以強烈措辭批評高市「玩火」，明確指出日本若介入台海，「全國都有成為戰場的風險」。這種輿論力度象徵北京正在把日本放進一個新框架，即日本是亞洲安全的潛在挑釁者。尤為需要警惕的是，一旦中日關係從「歷史問題」跨入「台海問題」，日本就失去迴旋餘地。

至於，在太平洋另一端的美國眼中，高市式的政治前傾也絕非好消息。從美國的角度來看，高市早苗的言論傾向把局勢推向「單一事件即可觸發危機」的狀態，而美國當前台海政策的核心是「可控風險」與「保持模糊」，但高市式的「日本已準備好、台灣有事就是日本有事」等於在撕掉這層模糊，逼迫美國在不必要的時間點表態。對華府而言，這不是助攻，而是越線。

可以說，可預期華府不會希望日本提前把台海議題推到火線，那只會讓美國不得不增加對盟友的「管控力」，並擔心被捲入不屬於華府設定的時間點危機，日本竟成為了一個需要「壓制以免局勢失控」的變數。

央視《新聞聯播》3次報道高市早苗涉台不當言論。（央視新聞截圖）

簡言之，華府的私下盤算可能是：日本要表態可以，但別走在美國前面，更別代替美國宣布戰略紅線。因此，當日本越前傾，美國反而越需要壓制日本，以避免中日提前爆點，破壞美國的整體印太布局。結果是，高市式的激進路線看似親美，但反而或在華府內部引起反感。

總結上述，高市早苗的政治算計正在形成一種危險落差：對北京而言，日本搖身一變成為「地緣挑釁者」；對美國而言，日本從「可依賴盟友」變成「需要管理的風險節點」；對日本自身而言，則迅速被推離它最需要的距離、模糊，以及緩衝，這才是這整起中日外交風暴最值得警惕的地方。

高市早苗以為自己能透過台灣議題提升日本地位，實際上卻是在把日本推向最無法掌控的地緣位置，其所強調的「日本不會坐視台海緊張」聽起來像是責任感，實則是讓日本自願放棄在重大地緣衝突中的安全縫隙。

這種動作不只會提升台海風險，也會持續削弱日本的外交空間。旅遊與留學交流的迅速下滑只是開始，若北京再進一步限制稀土出口，或針對日本特定產業採取選擇性壓力，日本社會將感受到更直接的衝擊。而在日本國內，雖然高市獲得部分支持，但也有近百名東京民眾在官邸前要求她撤回言論並道歉。民調也呈現分裂，顯示日本社會對外交冒進並不放心。

2025年11月13日，圖為中國外交部在社交平台上上載寫有日文的圖片的帖文拼圖，反對日本首相高市早苗「台灣有事」論。（截圖自X@MFA_China）

這場風暴最終指向一個核心問題：日本是否意識到，它正在喪失不易察覺但極其重要的戰略縫隙？日本在高市早苗的竄動下，現已不再站在地緣風暴的側翼，而是被自己的領導人推向中心。當日本失去安全距離，東京就更容易成為壓力焦點，失去戰略性的模糊，日本就無法繼續在中美之間維持站穩的空間，又一旦失去緩衝，東京就必須承擔原本不需要承擔的壓力。

是以，高市早苗式的路線帶來的不是安全與能見度，而是曝險極大化，放大到日本右翼朝朝暮暮的「正常國家化」，到頭來竟是拿台灣搞事，得到的也不會是企圖的國際地位，反而是地緣負擔。只要日本越接近台海議題，日本的安全越遠離它本來的位置，這不是日本的自我強化，而是日本的脆弱化。