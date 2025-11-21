今天中國為何高規格紀念胡耀邦？

11月20日是被許多人譽為「共產黨良心」的前中共總書記胡耀邦誕辰110周年，中共中央舉行高規格座談會，總書記習近平發表紀念講話，兩位政治局常委蔡奇、李希出席座談會。習近平在講話中稱讚胡耀邦「為民族獨立和解放、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設建立了不朽功勳」，「永遠值得我們學習」。



與過去相比，2012年習近平上任以來，紀念胡耀邦的規格已有明顯提高。2005年胡耀邦誕辰90周年，當時中共中央舉行座談會，時任總理温家寶出席，時任政治局常委、國家副主席曾慶紅髮表紀念講話，時任政治局常委、中紀委書記吳官正主持。2015年胡耀邦誕辰100周年，7位政治局常委全部出席，習近平發表紀念講話。本次是胡耀邦誕辰110周年，不是逢50或100周年，但習近平依舊出席座談會並發表講話。這說明自習近平時代開始，高規格紀念胡耀邦成為新的慣例。

為何會這樣？

1986年胡耀邦（前左）在貴州考察時與當地群眾交談。後排中為時任貴州省委書記的胡錦濤。（中國共產黨新聞）

最主要原因是胡耀邦作為一位有着不朽功勳的共產黨領導人，他所代表的鄧小平時代的改革開放既是中國崛起的關鍵轉折點，又是今後中國現代化的重要政治資源。

胡耀邦是中共黨內一位備受世人尤其是知識分子認同的開明政治家、改革家，他參加過萬里長征，1949年建國後長期負責共青團工作。文革期間，他是鄧小平進行全面整頓、恢復秩序的重要執行者。文革結束後，胡耀邦以他一往無前的大無畏精神和實事求是、鋭意改革、公道正派的政治品性，為當時中國衝破「兩個凡是」的束縛、開啟全國思想解放、平反大量冤假錯案、推行改革開放立下不朽功勳。

1978年開啟的鄧小平主導的改革開放，是徹底改變中國國運的歷史性轉折，讓長期貧窮落後的中國從此大踏步走上經濟社會快速發展的崛起之路。今天的中國依舊處於改革開放的延長線上，未來中國的發展仍然需要進一步推進改革開放。在帶領整個國家走出文革泥潭、進行撥亂反正的70年代末和整個80年代，中國湧現一大批以鄧小平為代表的改革家，而胡耀邦正是開啟鄧小平時代的一個關鍵人物。

胡耀邦和鄧小平在中共十二屆三中全會上。（資料圖片）

習近平在本次講話中既再次表示「改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶，也是推進中國式現代化的根本動力」，又高度評價胡耀邦「積極倡導和推進改革開放，為推動社會主義現代化建設傾注了大量心血，我們要像他那樣，勇立時代潮頭，鋭意改革創新」。習近平還專門引用胡耀邦的話：「胡耀邦同志將改革視為『關係我們事業全局成敗的問題』……『國家富強不起來，人民富裕不起來，一切無從談起』。」

不久前閉幕的中共二十屆四中全會，重申鄧小平、胡耀邦時代提出的、十九大提前至2035年基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，顯示出今天中國與鄧小平、胡耀邦時代的關聯。

當然，影響今天中國的政治資源、遺產，除了鄧小平時代，還有毛澤東時代。2021年的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》既高度肯定毛澤東時代「為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎」，又高度肯定鄧小平時代的改革開放「是黨的一次偉大覺醒，是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命」，「是決定當代中國前途命運的關鍵一招」。這正是中國決策層既高規格紀念毛澤東、又高規格紀念鄧小平、胡耀邦的原因。