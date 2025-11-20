胡耀邦誕辰110周年　習近平：堅持實事求是、矢志追求真理

《新華社》消息，中共中央11月20日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念胡耀邦同志誕辰110周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，要認真學習胡耀邦同志的崇高精神風範和優良作風，不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信，增強歷史主動，以一往無前的奮鬥姿態紮實推進各項事業。



1987年胡耀邦下台，標誌者他政治生命的終結，圖為1989年3月24日，他在北京家中。（視覺中國）

1980年春，習仲勳與胡耀邦在廣州機場。（中國網）

習近平在講話中回顧了胡耀邦同志的光輝一生和卓越貢獻。他指出，胡耀邦同志是久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家、解放軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人，為民族獨立和解放、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設建立了不朽功勳。

習近平強調，胡耀邦同志志存高遠，在為共產主義不懈奮鬥的長期實踐中表現出堅韌不拔的革命意志。全黨同志要像他那樣堅定理想信念、對黨忠貞不渝，積極投身中國式現代化建設，為實現遠大理想和共同理想奮力拼搏。

1986年胡耀邦（前左）在貴州考察時與當地群眾交談。后排中為時任貴州省委書記的胡錦濤。（中國共產黨新聞）

1982年鄧小平與胡耀邦在一起交談。（中國共產黨新聞）

習近平指出，胡耀邦同志注重一切從實際出發，為推進馬克思主義中國化和實現組織路線撥亂反正作出了重要貢獻。全黨同志要像他那樣堅持實事求是、矢志追求真理，自覺用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，在推進新時代中國特色社會主義的偉大實踐中不斷展現馬克思主義真理力量。

習近平強調，胡耀邦同志積極倡導和推進改革開放，為推動社會主義現代化建設傾注了大量心血。全黨同志要像他那樣勇立時代潮頭、銳意改革創新，用啃硬骨頭的精神進一步全面深化改革，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力。

胡耀邦與十三陵林場工人交談。（中國共產黨新聞）

1989年，胡耀邦在書房寫下了「杜修賢作品選」。（中國共產黨新聞）

習近平指出，胡耀邦同志人民情懷真摯深厚，為發展經濟、讓人民儘快過上好日子做了大量實事好事。全黨同志要像他那樣始終心在人民、做到利歸天下，自覺踐行黨的根本宗旨，走好新時代黨的群眾路線，以紮實奮鬥不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

習近平強調，胡耀邦同志高度重視端正黨風，為發揚黨的優良傳統和作風樹立了光輝典範。全黨同志特別是領導幹部要像他那樣保持一身正氣、處處以身作則，鍥而不捨落實中央八項規定精神，堅決抵制不正之風和腐敗現象，始終保持共產黨人清正廉潔的政治本色。