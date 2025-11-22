台灣有事，誰說了算？

日本首相高市早苗表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，一席話讓原本微妙的中日關係瞬間降至冰點，只見北京急速升高語氣，日本外務省忙著滅火，台灣部份輿論在解讀「日本總算願意說實話」的同時，也意識到東亞敏感情勢再次被推往高點。然而，事件的本質並不只於中日在外交場域的短兵相接，而是高市的這句話戳破一個更冷酷的現實：在區域大國的敘事中，「台灣有事」究竟由誰來定義？又為何從來不是台灣自己？



事實上，台灣早已習慣被納入別人的語言框架，時而雀躍，時而膽怯，只是同一句話換個人說，華府想講台灣有事就講，今次換東京主動講，至於北京當然更有資格講，只是多方每一回的說法都帶著各自的戰略需求，沒有「事主」的事，台灣很少在其中留下能真正影響局勢的角色。諷刺的是，這些「外部力量」對台灣的描述，也往往比台灣自己的態度更具分量。

綜觀高市早苗此番的說法，在北京眼中正是介入「中國內政」的最好例子；在東京，則是日本國內政治操作的一部分；在台灣，則被視作安全承諾的象徵。當三方都以自身利益來定義台灣是否「陷入危機」的時刻，台灣的聲音反而最為薄弱。

11月7日，日本首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

進一步細究這種敘事失衡，可從北京的反應看得最清楚。北京高調批判高市言論，一方面是要站穩原則立場反對外國介入，同時也是抓住機會，再度將台灣扣回「內政框架」，只要北京越強調「台灣問題純屬中國內政」，就越能抹平外界任何試圖介入的論述。就國際現實運作來說，外部任何提及台灣安全的說法，反過來都會成為北京再強化自身主張的證據，使此間互動構成一種循環式敘事，即外部越講台灣有事，北京就越強調台灣無權自主，台灣的空間便越發收窄。

再就今次放火搞事的日本動機來看，縱使高市早苗一人崩壞中日外交關係，但她更深層的用途卻用在日本國內：高市執意假借台海議題向國內展現自己的國防領袖形象，這種政治操作與其說是對台灣的關心，不如說是在向黨內傳遞訊號，鞏固她代表的是一條比外務省官僚更強硬、比溫和派更鮮明的國安路線。

11月1日，高市早苗在韓國慶州結束的APEC峰會後向日本國旗鞠躬。（Reuters）

正因如此，日本的「台灣有事論」往往一半對外、一半對內，是一種安全政策變化的輿論試驗，也是自民黨派系角力的工具。台灣在其中的角色，只是政治算式中的變數，而不是能夠引導方向的主詞。

至於美國，雖然比任何國家都更常提及「台灣有事」，但華府的語境向來有其精算過的模糊。華府迄今沒有大力支持高市的言論，原因無他，豈願在戰略上過早升高緊張？美國在台海議題上最需要「模糊」，因為模糊才能威懾北京，也才能避免日本等盟友做出華府尚未準備好承擔的行動。於是乎，美國對「台灣有事」的描述，常常是為了維持一個對北京不利、對華府有利的戰略環境，而不是為了幫助台灣爭取自主敘事。

綜合上述三方的敘述，一個尷尬現象油然而生，台灣在安全議題上議論紛紛，但真正能決定何時、怎樣算真的「有事」的權力從不掌握在台北手中，而是被北京、華府，乃至東京握住不同的一角，野蠻生長，自由詮釋。台灣雖是區域緊張的焦點，卻未能成為敘事的中心，舉凡台灣的政治發展、選舉結果、民意與兩岸政策變化等，經常是外界用來解讀情勢的參考，但卻不是足以營造情勢的主導力量。

9月25日，中國外交部副外長馬朝旭在紐約與美國常務副國務卿蘭道會面，敦促美國以實際行動維護台海和平穩定。（中國外交部）

眼下高市「台灣有事論」事件還在震盪中，尚不能言及餘波盪漾，但已經足夠向台灣發出警語：只要台灣無法掌握「台灣有事」的定義權、敘事權，那麼每一次、下一次的區域緊張都將繼續由外部替台灣按下開關。北京若需要以民族主義強化若干控制，可以調動台海情勢惡化，尤其在民進黨執政下，此間操作輕而易舉；美國若需要向中國施壓，反手便可以把台灣推向軍事競爭的前線。就連平日「干卿底事」的日本，當需要推動國防正常化等「內政業障」時，也可以以台海作為理由發話。是以，台灣的存在在這些外部語境中被逐一功能化且定型，有關台灣意志表現，則往往是在這些語境之後才有浮現空間。

可悲的是，台灣社會也似乎逐漸習慣於自己的被動位置，往往以為「國際上支持台灣」就是台灣擴大了自主，但忽略這些支持的本質多半不是基於「台灣自身的選擇」，而是基於「台灣在大國競爭中的效用」。這種支持有其戰略價值，但也帶來脆弱性，一旦外部利益重新調整，台灣在敘事中的位置就會隨之移動，或被重新詮釋。

是以，真正的問題從來不是台灣是否面臨危險，而是台灣能不能成為定義危險的人，而非永遠只是那個被外界指著說「你出事了」的對象。台灣要問的，從來就不只是「會不會有事」，而是「台灣有事到底誰說了算」？